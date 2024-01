Myši mají iracionální tendenci uklízet nepořádek do krabice

8. 1. 2024

Ukazuje se, že myši mají iracionální nutkání uklízet nepořádek na stole do krabice.



Myš už několik měsíců třídí předměty v kůlně Rodneyho Holbrooka.



Fotograf, který si všiml, že jeho předměty záhadně mění místo, natočil na kameru pilného hlodavce, který mu uklízí pracovní stůl.



Myš byla natočena, jak téměř každou noc po dva měsíce tajně uklízí mužovu kůlnu.



Fotograf divoké přírody Rodney Holbrook si všiml, že předměty, které nechal na stole neuklizené, se přes noc záhadně vracejí tam, kam patří.



Holbrook z vesnitě Builth Wells v hrabství Powys ve Walesu umístil na svůj pracovní stůl kameru s nočním viděním, aby zjistil, co se děje, a pořídil záběry připomínající animovaný film Ratatouille z roku 2007, kde hlodavec tajně vaří v restauraci.





Pětasedmdesátiletý Holbrook řekl BBC: "Děje se to už několik měsíců. Říkám jí velšská myší uklízečka. Nejdřív jsem si všiml, že krmení, které jsem nechával ptákům, končí ve starých botách, které jsem skladoval v kůlně, a tak jsem nainstaloval kameru."



Steve Mckears tehdy novinářům řekl, že si myslel, že se "zbláznil", když se v krabici s krmivem pro ptáky neustále objevovaly šroubky a kovové předměty. Nainstaloval kameru a zjistil, že do krabice ukládá předměty myš.







Záběry nočního vidění ukázaly, jak svědomitý hlodavec sbírá kolíčky na prádlo, zátky, matice a šrouby a ukládá je do krabicee na Holbrookově pracovním stole.Holbrook dokonce experimentoval s různými předměty, aby zjistil, zda je myš dokáže zvednout, ale tvor se nenechal odradit a byl dokonce viděn, jak nosí do hrnce kabelové stahovací pásky."Nemohl jsem tomu uvěřit, když jsem viděl, že myš uklízí," řekl Holbrook."Přenášela do krabice nejrůznější věci, kousky plastu, matice a šrouby. Teď už se s uklízením neobtěžuji, protože vím, že ona se o to postará. Nechávám věci mimo krabici a ona je do rána vrátí na své místo. V devadesáti devíti případech ze sta to myš uklidí během noci."K podobnému incidentu došlo v roce 2019, kdy virální video ukázalo myš, jak uklízí věci v kůlně jednoho muže poblíž Bristolu.