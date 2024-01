Válka Izraele v Gaze: Drastické video izraelského zabíjení

9. 1. 2024

čas čtení 16 minut



Na Západním břehu Jordánu se objevilo drastické video, na němž jsou v pondělí večer ve městě Tulkarem izraelskými silami zblízka zastřeleni tři muži.



Na videích, která kolují po sociálních sítích a nebylo možné je ověřit, je vidět, jak vojáci pokračují ve střelbě na zraněného Palestince ležícího na zemi a jak izraelské obrněné vozidlo přejíždí po jednom z těl mrtvých mužů, poté se zastaví a pokračuje přes tělo, které táhne několik metrů.

Israeli terrorists crush the body of Palestian Amjad Shaheen after murdering him in the west bank.



The IDF are demons from hell, and should be treated accordingly. pic.twitter.com/vR5fyZ93hy — Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) January 8, 2024

Izraelská armáda (IDF) podle Al-Džazíry tvrdí, že muži byli militanti. Televize však informovala, že militantní brigáda Tulkarem uvedla, že pouze jeden ze zabitých byl bojovník. Ani jedno tvrzení nebylo možné ověřit.



Čtvrtý muž byl údajně postřelen do nohy a zatčen izraelskou armádou.



Al-Džazíra uvedla, že střety vypukly v Tulkaremu poté, co se IDF vydaly zatknout hledaného palestinského bojovníka.



Město a velká část Západního břehu Jordánu jsou od invaze Hamásu 7. října dějištěm opakovaných střetů, IDF zde provádí razie.



Podle OSN bylo od 7. října na Západním břehu Jordánu včetně východního Jeruzaléma zabito IDF a izraelskými osadníky celkem 329 Palestinců. Mezi mrtvými je 84 dětí.



Více než 4 000 Palestinců, včetně více než 600 dětí, bylo na Západním břehu zraněno.



Úřad uvedl, že izraelská ofenzíva v centrální části Gazy a v Chán Júnisu na jihu má obzvláště hrozný dopad, přičemž "počet obětí rychle roste" a má "zničující důsledky pro desítky tisíc civilistů", z nichž mnozí již byli vysídleni, protože uprchli před boji na severu Gazy.



Mezi nejsmrtelnější izraelské údery v pondělí patřil úder na obytné domy v Deir al-Balah, při němž bylo údajně zabito 10 lidí a desítky zraněny, a úder na přípravnou školu UNRWA al-Maghazi, kde se ukrývali vysídlenci a kde byl zabit neznámý počet osob.



Rovněž uvedla, že izraelské úřady odepřely OCHA a Světové zdravotnické organizaci povolení k dodávkám naléhavých zdravotnických potřeb. V prohlášení se uvádí:







"Například 8. ledna izraelské úřady zamítly plánovanou misi OCHA a WHO, která měla dodat naléhavé zdravotnické zásoby do centrálního skladu léků ve městě Gaza a do nemocnice al-Awda v Džabalíji, stejně jako plánované mise, jejichž cílem bylo dodat životně důležité palivo do vodovodních a hygienických zařízení ve městě Gaza a na severu země.





- Izraelští představitelé uvedli, že operace vstupuje do nové fáze cílenějšího vedení války, ale k žádnému zjevnému oddechu v bojích nedošlo. Počet mrtvých v Gaze stále narůstá: nejméně 23 084 Palestinců bylo zabito a další tisíce jsou pohřbeny pod troskami zničených budov.





- Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo za 13 a půl týdne od 7. října izraelskými vojenskými akcemi zabito více než 23 000 Palestinců, přičemž více než 85 % Palestinců v Gaze bylo na příkaz izraelské armády vyhnáno ze svých domovů. Nezávislí odborníci odhadují, že až 40 % obydlí v Gaze již bylo izraelským útokem poškozeno nebo zničeno.





Od 26. prosince to bylo již páté odmítnutí mise do nemocnice al-Awda v Džabalíji a do centrálního skladu léků ve městě Gaza, takže pět nemocnic na severu Gazy zůstalo bez přístupu k životně důležitým zdravotnickým potřebám a vybavení.



- Izraelská armáda zveřejnila jména čtyř vojáků, kteří zemřeli v Gaze, čímž se celkový počet zabitých na tomto území zvýšil na 182.



Mrtví byli jmenováni jako četař 1. třídy (res) Gavriel Bloom, četař 1. třídy (res) David Schwartz, četař 1. třídy (res) Yair Hexter a četař Roi Tal.





- Blinken, který přiletěl v pondělí pozdě večer ze saúdské oázy Al-Ula, strávil poslední dva dny jednáním s arabskými představiteli. Řekl, že v regionu našel "jasný zájem" o normalizaci vztahů s Izraelem, ale pouze v případě, že skončí válka a bude nalezena jasná cesta k palestinské státnosti.



- Úřad OSN pro práva uvedl, že je "velmi znepokojen" počtem novinářů zabitých ve válce v Gaze, den poté, co byli dva reportéři Al-Džazíry zabiti při údajném izraelském útoku na jejich auto. Zabití novinářů "musí být důkladně a nezávisle vyšetřeno, aby se zajistilo přísné dodržování mezinárodního práva, a porušení musí být stíháno", uvedl v pondělí úřad OSN. Mezitím izraelský nejvyšší soud zamítl žádost mezinárodních mediálních organizací, aby umožnil novinářům informovat o dění v Gaze.



- Jediná zbývající nemocnice v centrální části Gazy je na pokraji uzavření v důsledku intenzivních bojů, které oblast zachvátily, uvedl mluvčí OSN. Podle svědků z nemocnice Al-Aksá v Deir al-Balah utíkají zdravotníci, pacienti a vysídlené osoby. Izraelská armáda shazuje letáky označující oblasti kolem nemocnice Al-Aksá v Deir al-Balah jako "červenou zónu", uvedl Mezinárodní záchranný výbor.



- Izrael zabil vysokého vojenského velitele elitních sil Hizballáhu Radwan, Wissama Hassana al Tawila, při leteckém útoku v jižním Libanonu přibližně 6 km od hranic. Stalo se tak na pozadí varování libanonských bezpečnostních zdrojů, že atentát by mohl vést k další eskalaci probíhajícího konfliktu mezi Izraelem a šíitským ozbrojeným hnutím.



- Izraelské obranné síly (IDF) oznámily, že zabily příslušníka Hamásu, který je podle nich zodpovědný za raketové útoky na Izrael ze Sýrie. Hassan Hakashah byl zabit izraelskými silami v Bejt Jinn v Sýrii, uvedly IDF v pondělním prohlášení.





- Izrael provádí v Sýrii bezprecedentní vlnu smrtících úderů zaměřených na nákladní vozy, infrastrukturu a osoby zapojené do dodávek zbraní Íránu jeho zástupcům v regionu, uvedly zdroje agentury Reuters. Zdroje uvedly, že Izrael změnil strategii po útoku bojovníků Hamásu na izraelské území ze 7. října a následných izraelských bombardovacích kampaních v Gaze a Libanonu.



- Palestinské hnutí Islámský džihád zveřejnilo videozáznam, na kterém je podle něj vidět izraelský rukojmí zajatý během útoků ze 7. října. Izraelská média rukojmího označila jako 47letého Elada Katziru z kibucu Nir Oz.



- Odborníci OSN požadují, aby byla vyvozena odpovědnost za sexuální násilí, kterého se údajně dopustili bojovníci Hamásu na izraelských civilistech během útoků ze 7. října, a tvrdí, že přibývající důkazy o znásilňování a mrzačení pohlavních orgánů ukazují na možné zločiny proti lidskosti. Izraelské úřady zahájily vyšetřování možných sexuálních zločinů během nejsmrtonosnějšího útoku na Izrael v jeho historii.





Blinken, který přiletěl v pondělí pozdě večer ze saúdské oázy Al-Ula, strávil poslední dva dny jednáním s arabskými představiteli. Řekl, že v regionu našel "jasný zájem" o normalizaci vztahů s Izraelem, ale pouze v případě, že skončí válka a bude nalezena jasná cesta k palestinské státnosti.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken je v Tel Avivu, kde se bude snažit přesvědčit izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby zahájil seriózní jednání o poválečné správě v Gaze, více chránil civilisty v Gaze a umožnil větší přísun pomoci na toto území.

"Budu naléhat na absolutní nutnost udělat více pro ochranu civilistů a více se zasadit o to, aby se humanitární pomoc dostala do rukou těch, kteří ji potřebují," řekl Blinken, který poslední dva dny strávil jednáním s arabskými představiteli.

Izraelští představitelé mezitím Blinkenovi sdělí, že civilisté v Gaze nebudou vpuštěni zpět na sever území, pokud nebudou propuštěni další rukojmí držení Hamásem, uvedl Axios s odvoláním na dva vysoce postavené izraelské představitele.

Spojené státy nabízejí Izraeli pevnou podporu od vypuknutí války s Hamásem před třemi měsíci, Netanjahu však Washington rozzlobil tím, že dosud odmítal nabídnout jakékoli podrobné veřejné plány na správu Gazy, až izraelská vojenská ofenziva skončí. Odmítl variantu preferovanou USA, tedy vytvoření jednotného palestinského státu zahrnujícího Západní břeh Jordánu a Gazu.

Izrael se také dostal pod rostoucí tlak ze strany USA, svého nejbližšího spojence, a arabských vůdců, aby omezil svůj útok na Gazu.

Blinken se také snaží zabránit další eskalaci konfliktu; v pondělí Izrael zabil vrchního velitele spojeneckého hnutí Hizballáh v jižním Libanonu a také velitele Hamasu v Sýrii, což jsou poslední známky toho, že se válka rozšiřuje za hranice Izraele a Gazy. Izraelský prezident Isaac Herzog v úterý prohlásil, že "není nic krutějšího a absurdnějšího" než žaloba podaná u Mezinárodního soudního dvora (ICJ), která obviňuje Izrael z genocidního jednání proti Palestincům ve válce v Gaze.

V rozhovoru s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem Herzog podle agentury Reuters odsoudil Jihoafrickou republiku za podání žaloby, která má být zahájena ve čtvrtek, a poděkoval Washingtonu za jeho podporu Izraele.

Během veřejné části jednání Herzog prohlásil, že žaloba podaná u Mezinárodního soudního dvora (ICJ), která obviňuje Izrael z genocidy Palestinců při jeho ofenzivě v Gaze, je "krutá a absurdní".

Podle agentury Reuters dále uvedl: "Ve skutečnosti naši nepřátelé, Hamás, ve své chartě vyzývají ke zničení našeho národa, státu Izrael - jediného národního státu židovského národa. Budeme u Mezinárodního soudního dvora přítomni a hrdě předložíme náš případ použití sebeobrany na základě našeho nejvlastnějšího práva podle mezinárodního humanitárního práva."

Herzog dodal, že Izrael musí zvítězit, "protože se jedná o válku, která se dotýká mezinárodních hodnot a hodnot svobodného světa".

Palestinci hledají těla a přeživší v troskách domu zničeného při izraelském leteckém útoku v Rafáhu na jihu pásma Gazy, jedné z oblastí, kam izraelská armáda nařídila obyvatelům se přestěhovat.

OSN již dříve uvedla, že 40 % obyvatel Gazy hrozí hladomor, přičemž humanitární pomoc se na území dostává jen v omezené míře. Izrael trvá na kontrole veškeré dodávané pomoci a pravidelně přerušuje dodávky veřejných služeb a komunikací v Gaze. Al-Džazíra uvádí, že k incidentu došlo v Ghandouriyeh a že "až tři lidé" mohli být zabiti. Agentura Reuters přinesla rychlý snímek, který naznačuje, že se mohlo jednat o bojovníky Hizballáhu.

Mezitím se některé rodiny zadržovaných izraelských rukojmích shromáždily na plánovaném protestu na hraničním přechodu Kerem Šalom. Chtějí tak upozornit na těžkou situaci více než 130 lidí, kteří jsou podle odhadů stále zadržováni poté, co byli 7. října uneseni z jižního Izraele.

Šai Wenkert, jehož 22letý syn je zajatcem, řekl zpravodajskému webu Ynet: "Přijedeme na přechod Kerem Šalom, abychom zabránili vstupu zboží a léků do pásma Gazy." IDF tvrdí, že "byly zabity desítky teroristů" a "bylo lokalizováno velké množství zbraní a podzemních teroristických tunelových šachet". Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.

V prohlášení, vydaném v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, se uvádí: V uplynulém dni jednotky IDF rozšířily pozemní operace v Chán Júnisu a provedly údery, při nichž bylo zabito přibližně 40 teroristů. Kromě toho byly lokalizovány významné teroristické tunelové šachty a řada zbraní, včetně 12 pušek AK-47, čtyř nabitých odpalovacích zařízení RPG, desítek granátů, nábojů a vojenských vest.

V prohlášení se rovněž uvádí, že "byl proveden cílený nálet na vojenský areál v Chán Júnisu", a dále se uvádí, že "izraelské námořnictvo rovněž zasáhlo vojenská stanoviště, skladovací zařízení a plavidla používaná námořními silami Hamásu".

Izrael uvádí, že během bojů uvnitř pásma Gazy bylo dosud zabito 182 jeho vojáků. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od 7. října bylo v důsledku izraelské vojenské činnosti zabito více než 23 000 Palestinců. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí vydané během konfliktu.