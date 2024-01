Krize v Rudém moři způsobená útoky Húsiů zasáhla světový obchod. Náklady na lodní dopravu vzrostly o 170 %

Společnosti se přesměrovávají na trasu obeplouvající Afriku, aby se vyhnuly útokům milicí v Jemenu, což je jedno z největších narušení světového obchodu od pandemie COVIDu-19, upozorňuje Cristina Galindo. (Husiové oznámili, že na mezinárodní lodní přepravu přestanou útočit, jakmile Izrael přestane útočit proti Gaze.) Společnosti se přesměrovávají na trasu obeplouvající Afriku, aby se vyhnuly útokům milicí v Jemenu, což je jedno z největších narušení světového obchodu od pandemie COVIDu-19,

Útoky jemenských Húsiů na obchodní lodě směřující přes Rudé moře do Suezského průplavu způsobují jedno z největších narušení světového obchodu od pandemie COVIDu-19. Nejméně 18 lodních linek, včetně dánského giganta Maersk, již přesměrovalo svá plavidla kolem Jihoafrické republiky, aby se vyhnuly průjezdu strategickým Adenským zálivem, což je alternativa, která výrazně prodlužuje a prodražuje cesty mezi Asií a Evropou. Dopad na přepravní sazby byl astronomický: Téměř se ztrojnásobily od doby, kdy se v polovině prosince zintenzivnily útoky, o nichž povstalecké milice tvrdí, že mají za cíl potrestat Izrael za válku v Gaze. Rostoucí náklady na dopravu ohrožují světovou ekonomiku dalším inflačním útlumem, i když odborníci jsou přesvědčeni, že účinek bude omezený.

Zvýšení nákladů na dopravu přichází v době, která je pro globální ekonomickou situaci citlivá, poznamenaná nejistotou a kocovinou z inflační eskalace (a jejích dopadů), která začínala ustupovat. Platforma pro rezervaci nákladu Freightos.com vypočítává, že přeprava zboží ve čtyřicetistopém kontejneru (12 metrů dlouhý, 2,3 metru široký a 2,4 metru vysoký) z Asie do severní Evropy nyní stojí 4 000 dolarů, což je o 173 % více než v polovině prosince, uvádí Bloomberg. U nákladů z Asie do Středomoří se cena vyšplhá na 5 175 dolarů a některé společnosti si účtují až 6 000 dolarů na trasách, které mají odplout v polovině ledna. Od Asie po USA se sazby zvýšily méně, o 55 %, na 3 900 dolarů.

Mezitím další benchmark, Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), který měří sazby za přepravu dováženého zboží z Číny, vzrostl od 161. prosince o 15 %, z 1 029 dolarů na 2 694 dolarů.

Všechny tyto ceny jsou zhruba dvojnásobné oproti roku 2019, tedy před pandemií, ale stále výrazně pod vrcholy z dob koronaviru. Během vrcholu kolapsu zmíněného roku ceny indexu SCFI přesáhly 5 000 dolarů, což je dvojnásobek dnešní úrovně.

I tak je ale dopad současné krize na Blízkém východě značný. Lodní linky mění své trasy, aby se vyhnuly Rudému moři, trase, kudy proudí 12-15 % světového obchodu, často kolem mysu Dobré naděje. "Přibližně 18 lodních společností se již rozhodlo přesměrovat svá plavidla kolem Jihoafrické republiky, aby snížily počet útoků na plavidla a samozřejmě dopad zejména na námořníky," uvedl generální tajemník Mezinárodní námořní organizace (IMO) Arsenio Dominguez v projevu k Radě bezpečnosti OSN. Pro nákladní lodě to znamená prodloužení plavby v průměru o 10 dní a vyšší náklady na palivo. Krize vedla k 25 % snížení komerční dopravy přes Suezský průplav.

Útoky na tuto obchodní trasu začaly již v listopadu, krátce po izraelské pozemní invazi do Gazy po útocích fundamentalistických milicí Hamás 7. října. A od prosince se zintenzivnily. "Původním cílem byly lodě spojené s Izraelem, ale z informací, které jsme obdrželi v souvislosti s nedávnými událostmi, se zdá, že tomu tak v tuto chvíli není," řekl Dominguez. Od poloviny listopadu bylo napadeno 23 obchodních lodí; poslední útok se odehrál proti Maersku, přestože Spojené státy zahájily operaci na hlídkování v této oblasti.

Společnost Maersk minulý týden oznámila, že opět pozastaví trasy vedoucí přes Suezský průplav a půjde tak ve stopách německé lodní společnosti Hapag-Lloyd. Mezitím francouzská CMA-CGM oznámila 100 % zvýšení sazeb na trasách mezi Asií a Středomořím. Společnosti zvyšují své sazby, když se sníží jejich nákladní kapacita a frekvence plaveb, v tomto případě proto, že trasy se výrazně prodlouží tím, že se musí změnit itinerář.

Akciový trh roste

Investoři věří, že zvýšením cen přepravného dosáhnou vyšší návratnosti, i když se zvýší doba přepravy a náklady na palivo. To se odrazilo na akciových trzích. Goldman Sachs právě zvýšila své doporučení k nákupu akcií Maersk, které za poslední měsíc vzrostly o 30 %. V případě společnosti Hapag-Lloyd vzrostly akcie ve stejném období o téměř 50 %.

Zajištění bezpečnosti v oblasti Rudého moře je velmi komplikované. Průliv Báb al-Mandab, hlavní přístupová cesta k Rudému moři mezi Arabským poloostrovem a Africkým rohem, je dlouhý pouhých 30 kilometrů, takže lodě musí proplouvat pomalu a v jednom šiku, s malým manévrovacím prostorem. Stávají se tak snadným cílem pro bezpilotní letouny vypouštěné milicemi Húsiů, které se staví proti oficiální jemenské vládě a kontrolují 18 % území země. Cílem rebelů, jejichž hlavním sponzorem je Írán, je potrestat lodě, které obchodují s Izraelem, i když z posledních útoků se zdá, že tento cíl je stále obecnější.

V prvních dnech roku klesl provoz v Suezském průplavu o 28 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2023, vyplývá z údajů Portwatch, platformy provozované Mezinárodním měnovým fondem (MMF) a Oxfordskou univerzitou. Jinými slovy, 3,1 % světového obchodu je přesměrováno z Rudého moře na jiné trasy.

"Delší plavby pro odkloněné služby – v rozmezí od 7 do 14 dnů dodatečné plavby v závislosti na trase – znamenají delší dodací lhůty pro dovozce a určitou hrozbu přetížení přístavů, pokud nebude možné dodržet aktualizované jízdní řády a připluje více plavidel najednou, i když zatím nebyly hlášeny žádné nevyřízené objednávky," říká Judah Levine, hlavní analytik společnosti Freightos. na svých internetových stránkách. Odborník vysvětluje, že dopravci přidávají lodě do svých rotací a plují vyšší rychlostí, aby co nejvíce kompenzovali prodloužení doby plavby.

"Ale i přes hrozbu určitého přetížení a nedostatku vybavení jsou dopravci mnohem lépe připraveni na provoz těchto objízdných tras ve srovnání s narušením zaznamenaným během pandemie," dodává. Mezi lety 2021 a 2022 se také vyskytly problémy s nabídkou, ale proto, že poptávka prudce vzrostla nad nabídku. Levine vysvětluje, že vzhledem k tomu, že toto odvětví "již čelí značné nadměrné kapacitě, protože stále jsou dodávána nová plavidla", existuje mnohem větší kapacita pro reakci na současnou krizi.

Náklady na dopravu mají velký inflační dopad. Překážky během pandemie podle MMF zvýšily inflaci o jeden procentní bod. Tyto náklady představují za normálních okolností 7 % nákladů na dálkový dovoz (v roce 2020 vzrostly o 25 %). Rhys Davies, poradce poradenské společnosti Flint Global, před několika dny v deníku The Guardian uvedl, že dopad krize v Rudém moři na inflaci bude pravděpodobně omezený: "Dopady se do ekonomiky vkrádají poměrně pomalu, až 12 měsíců po vrcholu [nákladů na dopravu], takže pokud bude narušení časově omezené, jak očekáváme, bude kompenzováno dalšími dezinflačními vlivy."

