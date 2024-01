Jihoafrická republika obvinila v Haagu Izrael ze "záměrného chování, které svědčí o genocidním úmyslu"

11. 1. 2024

čas čtení 21 minut



- Téměř 24 000 Palestinců bylo od 7. října zabito izraelskými údery, sděluje ministerstvo zdravotnictví v Gaze



Podle agentury Reuters bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito 23 469 Palestinců a 59 604 jich bylo zraněno, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví Gazy.



- Izrael označuje slyšení o genocidě za jednu z "největších ukázek pokrytectví v dějinách" a Jihoafrickou republiku nazývá "legální rukou Hamásu"



Izraelské ministerstvo zahraničí napadlo právní slyšení týkající se války v Gaze, které se dnes ráno konalo v Haagu, a označilo je za "jednu z největších ukázek pokrytectví v dějinách" a Jihoafrickou republiku, která předložila žalobu, že Izrael páchá genocidu, nazývá "právní rukou Hamásu".



Mluvčí ministerstva Lior Haiat na Twitteru uvedl: "Dnes jsme byli svědky jedné z největších ukázek pokrytectví v dějinách, umocněné řadou falešných a nepodložených tvrzení."



"Jihoafrická republika, která funguje jako legální odnož teroristické organizace Hamás, naprosto překroutila realitu v Gaze po masakru ze 7. října a zcela ignorovala skutečnost, že teroristé Hamásu pronikli do Izraele, vraždili, popravovali, masakrovali, znásilňovali a unášeli izraelské občany jen proto, že byli Izraelci, ve snaze provést genocidu."



Haiat dodal: "Zástupci Hamásu u soudu, jihoafričtí právníci, rovněž ignorují skutečnost, že Hamás využívá civilní obyvatelstvo v Gaze jako lidské štíty a operuje z nemocnic, škol, krytů OSN, mešit a kostelů s úmyslem ohrozit životy obyvatel pásma Gazy.



- Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir se připojil k izraelskému sboru nesouhlasu s dnešním soudním jednáním v Haagu.



V příspěvku na sociálních sítích Ben-Gvir uvedl:



78 let po strašlivém holocaustu, který nám způsobili němečtí nacisté, a tři měsíce poté, co se k masakru na nás přidali nacisté z Gazy - svět se připojuje k divadlu absurdity a šíří krvavé pomluvy proti státu Izrael. My chráníme své občany, své ženy, své děti a oni proti nám ve světě šíří lži a hnus. Ještě nikdy se tolik darebáků nepřipojilo k tak odporným lžím.



Ben-Gvirova vlastní slova byla součástí žaloby, kterou ve čtvrtek Jihoafrická republika předložila proti Izraeli u mezinárodního soudního dvora v části, během níž se snažila dokázat, že izraelští představitelé měli genocidní úmysly vůči palestinskému lidu v Gaze.



Citoval Ben-Gvirův výrok z listopadu 2023: "Když říkáme, že Hamás by měl být zničen, znamená to také, že ti, kteří oslavují, ti, kteří podporují, a ti, kteří rozdávají cukroví - ti všichni jsou teroristé a měli by být také zničeni."



S odvoláním na velký počet civilních obětí v Gaze, vysídlení velké většiny obyvatel, nedostatek bezpečného přístřeší a špatné humanitární podmínky žádá Jihoafrická republika soud o vydání předběžného příkazu Izraeli, aby zastavil boje uvnitř Gazy.

Podle agentury Reuters bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito 23 469 Palestinců a 59 604 jich bylo zraněno, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví Gazy.Izraelské ministerstvo zahraničí napadlo právní slyšení týkající se války v Gaze, které se dnes ráno konalo v Haagu, a označilo je za "jednu z největších ukázek pokrytectví v dějinách" a Jihoafrickou republiku, která předložila žalobu, že Izrael páchá genocidu, nazývá "právní rukou Hamásu".Mluvčí ministerstva Lior Haiat na Twitteru uvedl: "Dnes jsme byli svědky jedné z největších ukázek pokrytectví v dějinách, umocněné řadou falešných a nepodložených tvrzení.""Jihoafrická republika, která funguje jako legální odnož teroristické organizace Hamás, naprosto překroutila realitu v Gaze po masakru ze 7. října a zcela ignorovala skutečnost, že teroristé Hamásu pronikli do Izraele, vraždili, popravovali, masakrovali, znásilňovali a unášeli izraelské občany jen proto, že byli Izraelci, ve snaze provést genocidu."Haiat dodal: "Zástupci Hamásu u soudu, jihoafričtí právníci, rovněž ignorují skutečnost, že Hamás využívá civilní obyvatelstvo v Gaze jako lidské štíty a operuje z nemocnic, škol, krytů OSN, mešit a kostelů s úmyslem ohrozit životy obyvatel pásma Gazy.V příspěvku na sociálních sítích Ben-Gvir uvedl:78 let po strašlivém holocaustu, který nám způsobili němečtí nacisté, a tři měsíce poté, co se k masakru na nás přidali nacisté z Gazy - svět se připojuje k divadlu absurdity a šíří krvavé pomluvy proti státu Izrael. My chráníme své občany, své ženy, své děti a oni proti nám ve světě šíří lži a hnus. Ještě nikdy se tolik darebáků nepřipojilo k tak odporným lžím.Ben-Gvirova vlastní slova byla součástí žaloby, kterou ve čtvrtek Jihoafrická republika předložila proti Izraeli u mezinárodního soudního dvora v části, během níž se snažila dokázat, že izraelští představitelé měli genocidní úmysly vůči palestinskému lidu v Gaze.Citoval Ben-Gvirův výrok z listopadu 2023: "Když říkáme, že Hamás by měl být zničen, znamená to také, že ti, kteří oslavují, ti, kteří podporují, a ti, kteří rozdávají cukroví - ti všichni jsou teroristé a měli by být také zničeni."S odvoláním na velký počet civilních obětí v Gaze, vysídlení velké většiny obyvatel, nedostatek bezpečného přístřeší a špatné humanitární podmínky žádá Jihoafrická republika soud o vydání předběžného příkazu Izraeli, aby zastavil boje uvnitř Gazy.



- Zvláštní vyslanec USA Amos Hochstein ve čtvrtek uvedl, že doufá, že diplomacie dokáže uklidnit napětí na sporné hranici mezi Libanonem a Izraelem, kde si izraelská armáda a ozbrojená skupina Hizballáh již tři měsíce vyměňují palbu, píše agentura Reuters.



"Doufám, že můžeme pokračovat v úsilí, abychom společně, všichni na obou stranách hranice, dospěli k řešení, které umožní všem lidem v Libanonu a Izraeli žít v zaručeném bezpečí a vrátit se k lepší budoucnosti," řekl Hochstein novinářům po setkání s libanonskými představiteli.









Jihoafrická republika obvinila Izrael z "vypočítavého chování, které svědčí o genocidním záměru" v den zahájení



🔴 Watch the ICJ proceedings live as the court hears South African government's case for an emergency order to stop Israeli military action in Gaza ⤵️https://t.co/0pgn0Iu06E — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 11, 2024

This picture of a whiteboard from a hospital in northern Gaza was shown at the ICJ. The message was written by Dr Mahmoud Abu Nujaila, a Doctors Without Borders medic, who was killed a month later. Another photo was shown of the crumpled board post-bombing pic.twitter.com/sIWmCACzl2 — Haroon Siddique (@Haroon_Siddique) January 11, 2024

Snímek tabule z nemocnice v severní Gaze, který byl prezentován soudu. Je tam napsáno: "Ti, kdo zůstanou do konce, budou svědčit o tom, že jsme dělali, co bylo v našich silách. Nezapomeňte na nás." Napsal to dr. Mahmud Abu Nujaila, o měsíc později byl zavražděn.











"Všechny tyto činy jednotlivě i společně tvoří promyšlený vzorec jednání Izraele, který naznačuje genocidní záměr. Tento záměr je zřejmý z jednání Izraele v:





- Útocích na Palestince žijící v Gaze za použití zbraní, které způsobují rozsáhlé vražedné ničení, a cílené odstřelování civilistů.





- Vymezení bezpečných zón pro Palestince, kde mají hledat útočiště, a jejich následné bombardování.





Izrael označil žalobu Jihoafrické republiky za "nepodloženou" a "krvavou pomluvu" a v pátek bude mít u soudu tři hodiny na to, aby se proti ní ohradil.







- Útok a nalodění na loď "Saint Nikolas" u ománského pobřeží, o němž bylo informováno několik hodin poté, co Rada bezpečnosti OSN v New Yorku přijala rezoluci odsuzující útoky hútíjských povstalců na lodní dopravu v Rudém moři, zatím nebyl identifikován a může být dílem Íránců, nikoliv Hútíů sídlících v Jemenu.





Místo toho to zahrnuje destruktivní činy páchané okupační mocností, Izraelem, který palestinský lid vystavuje útlaku a dlouhodobému porušování jeho práva na sebeurčení po více než půl století.





- Adila Hassimová, advokátka jihoafrického nejvyššího soudu, při prezentaci další části žaloby Jihoafrické republiky proti Izraeli u Mezinárodního soudního dvora v Haagu nastínila, co podle ní představuje izraelské jednání, které je v rozporu s články 2b a 2c úmluvy o genocidě. Řekla:



Žádost zasazuje genocidní činy a opomenutí Izraele do širšího kontextu 25 let trvajícího apartheidu, 56 let trvající okupace a 16 let trvajícího obléhání pásma Gazy.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

564

Adila Hassimová, advokátka jihoafrického nejvyššího soudu, v Haagu uzavřela svou argumentaci:- Zbavování Palestinců v Gaze základních potřeb - potravin, vody, zdravotní péče, paliva, hygienických zařízení a komunikací.- Ničení sociální infrastruktury, domů, škol, mešit, kostelů a nemocnic, zabíjení, vážná zranění a osiření velkého počtu dětí.Genocida se nikdy nevyhlašuje předem, ale tento soud má k dispozici důkazy z posledních 13 týdnů, které nezpochybnitelně prokazují vzorec jednání a s ním spojený záměr, který opravňuje věrohodné tvrzení o genocidních činech.Britská organizace pro námořní obchod (UKMTO) na svém účtu na sociálních sítích odhalila, že 4 až 5 maskovaných mužů ve vojenských uniformách se nalodilo na loď 50 námořních mil východně od přístavu Sohar, tedy v oblasti, která dosud nebyla svědkem útoků ze strany Hútíů. Skupina zakryla bezpečnostní kamery na palubě.Společnost Ambrey zabývající se námořní bezpečností uvedla, že loď byla v minulosti stíhána za převoz sankcionované íránské ropy, a dodala, že tanker mířil směrem k íránskému Bandar-e-Jasku. UKMTO vyzvala lodní dopravu k opatrnosti.Mluvčí řeckých manažerů lodi Empire Management uvedl, že ztratili kontakt s lodí a její 19člennou, převážně filipínskou posádkou. "Loď v předchozích dnech naložila v irácké Basře náklad ropy určený do tureckého Aliaga přes Suezský průplav. Pronajímatelem plavidla je společnost Tupras," uvedla společnost.Hútíové od poloviny listopadu podnikli více než 25 útoků na obchodní lodní dopravu s tím, že útoky se zaměřují na lodě spojené s Izraelem a mají být projevem solidarity, která má Izrael donutit ukončit obléhání Gazy a umožnit do země přísun většího množství humanitární pomoci. Přímé zapojení Íránců, spojenců a dodavatelů zbraní Hútíům, by bylo novým a nepravděpodobným jevem. Zdůraznilo by to, že lodní doprava není bezpečná ani v Rudém moři, ani v Perském zálivu.Přijetí rezoluce OSN poměrem 11 hlasů pro, 0 proti a zdržení se hlasování ze strany Ruska, Číny, Mosambiku a Alžírska přiblížilo západní koalici vedenou USA a Spojeným královstvím k vojenskému úderu proti základnám Hútíů na pobřeží Rudého moře.Rezoluce sama o sobě neschvaluje vojenskou akci, ale potvrzuje právo členských států OSN v souladu s mezinárodním právem "bránit svá plavidla před útoky, včetně těch, které narušují práva a svobody plavby".Rezoluce rovněž vyzvala Hútíje, aby propustili loď Galaxy Leader, japonský transportér spojený s izraelským podnikatelem, kterou skupina zkonfiskovala 19. listopadu, a její 25člennou posádku.Od přijetí rezoluce OSN vydávají hútíjští vůdci vyzývavé vzkazy, v nichž tvrdí, že Rada bezpečnosti je výtvorem Ameriky kvůli tomu, že USA využívají svého práva veta při všech klíčových hlasováních týkajících se Izraele. Kdyby USA nepoužily své právo veta k zablokování výzvy OSN k příměří, Hútíové tvrdí, že by nemuseli podnikat kroky na obranu Palestiny nátlakem na Izrael.Palestinci v Gaze jako velmi podstatná a důležitá součást palestinské národní, rasové a etnické skupiny [a] mají právo na existenci, argumentuje Jihoafrická republika..To, co se nyní děje v Gaze, není správně zarámováno jako prostý konflikt mezi dvěma stranami.A k tomuto porušování dochází ve světě, kde se Izrael již léta považuje za stát, který stojí nad zákon.Podle agentury Reuters se návštěva uskutečnila den poté, co se Sísí v rudomořském přístavu Akaba setkal s jordánským králem Abdalláhem a prezidentem Palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem. S Abbásem se Blinken setkal také včera, a to v Ramalláhu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu.Blinken, který během týdne navštívil devět zemí a okupovaný Západní břeh Jordánu, přivezl Izraeli přibližnou dohodu, že jeho sousedé pomohou s poválečnou obnovou Gazy a budou pokračovat v hospodářské integraci s Izraelem, ale pouze v případě, že se Izrael zaváže, že nakonec umožní vznik nezávislého palestinského státu.Další část prezentace byla poněkud technickou prezentací o otázce jurisdikce. Byly zde dlouhé pasáže o výměně komunikace mezi Jihoafrickou republikou a Izraelem, která vedla k soudnímu řízení.V rámci prezentace právní tým poznamenal, že Jihoafrická republika a Izrael mají společnou historii utrpení, a proto se staly signatáři úmluvy o genocidě.V další části své prezentace v Haagu Jihoafrická republika předkládá to, co označuje za důkazy o genocidním záměru izraelských orgánů.Cituje přitom přímo několik izraelských představitelů, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, ministra obrany Yoava Gallanta a izraelského prezidenta Isaaca Herzoga.Odvolávala se na Netanjahua, který citoval biblický příběh o lidu Amálek, a na to, že tento jazyk opakují vojáci na místě.Citoval Gallantův výrok, že Izrael bojuje proti "lidským zvířatům" a že v Gaze "nebude elektřina, potraviny, voda ani palivo". Citovala jeho slova, že vojákům řekl, že neexistují žádná omezení a že "zlikvidujeme všechno, dostaneme se na všechna místa".Právní tým Jihoafrické republiky uvedl, že "je zde patrný jazyk systematické dehumanizace. Lidská zvířata. V izraelském kabinetu je odsuzován jak Hamás, tak civilisté".Citoval také místopředsedu Knesetu, který vyzýval k vymazání pásma Gazy z povrchu zemského, a argumentoval, že i když nebyl členem vlády, byl zákonodárcem, jehož hlasy v Knesetu utvářely politiku izraelského státu.Byl promítnut videoklip, na němž izraelští vojáci během operace uvnitř území tančí a zpívají o zničení Gazy.Jihoafrická republika obviňuje Izrael z "promyšleného jednání, které svědčí o genocidním záměru".Podle IRNA podezřelý vstoupil do země v polovině prosince překročením íránské jihovýchodní hranice a opustil ji dva dny před útokem poté, co vyrobil bomby.Zpráva také identifikovala jednoho z atentátníků příjmením Bozrov a uvedla, že se jedná o 24letého muže s tádžickou a izraelskou státní příslušností. Uvedla, že se do Íránu dostal rovněž přechodem přes jihovýchodní hranici po několikaměsíčním výcviku u IS v Afghánistánu.Zpráva dále uvedla, že úřady se stále snaží identifikovat druhého sebevražedného atentátníka. Skupina Islámský stát ve svém prohlášení o odpovědnosti identifikovala oba atentátníky jako Omara al-Mowaheda a Seif-Allaha al-Mujaheda.Počet obětí útoku se ve čtvrtek zvýšil na 94 z předchozích 91 mrtvých, které byly hlášeny v neděli.Izraelské útoky si vyžádaly téměř 60 000 zraněných a zmrzačených Palestinců, z nichž většinu tvoří ženy a děti. To vše za okolností, kdy se zhroutil systém zdravotní péče.Velké množství palestinských civilistů, včetně dětí, je zatýkáno, jsou jim zavazovány oči, jsou nuceni se svlékat a nakládáni do nákladních aut, která je odvážejí na neznámá místa. Utrpení palestinského lidu, fyzické i duševní, je nepopiratelné.Izrael úmyslně zavedl v Gaze podmínky, které nemohou udržet život a jsou vypočítány tak, aby vedly k jejímu fyzickému zničení ... vysídlením. Izrael si vynutil - vynutil - vysídlení přibližně 85 % Palestinců v Gaze. Nemají kam bezpečně utéct.První izraelský příkaz k evakuaci z 13. října si vyžádal evakuaci více než milionu lidí včetně dětí, starých lidí, zraněných a nemohoucích.Samotný příkaz byl genocidní. Vyžadoval okamžitý přesun, přičemž bylo nutné vzít pouze to, co bylo možné unést, zatímco žádná humanitární pomoc nebyla povolena. A pohonné hmoty, voda a potraviny a další životní potřeby byly záměrně odříznuty. Byl jasně vypočítán tak, aby přivodil zničení obyvatelstva.Izraelská policie ve čtvrtek oznámila, že zatkla dva palestinské příznivce skupiny Islámský stát, kteří měli v plánu provést "teroristické útoky" zaměřené na bezpečnostní složky země.Dva obyvatelé Izraelem okupovaného východního Jeruzaléma plánovali připravit výbušná zařízení zaměřená na bezpečnostní složky, uvedly policejní složky v prohlášení."Oba teroristé podporovali ideologii skupiny Islámský stát a konzumovali obsah prostřednictvím internetu a Telegramu, včetně videí s vraždami, které skupina provedla v zahraničí," uvádí se podle agentury AFP v prohlášení."Ovlivněni obsahem této organizace plánovali oba provést teroristické útoky proti policistům a pohraniční policii."Konstatuje, že Palestinci byli zabíjeni neúnavným bombardováním Izraele všude tam, kde hledali útočiště:Ve školách, v nemocnicích, v mešitách, v kostelech a když se snažili najít jídlo a vodu pro své rodiny. Byli zabíjeni, pokud se jim nepodařilo evakuovat, zabíjeni na místech, kam uprchli, a dokonce zabíjeni, když se pokoušeli uprchnout po Izraelem vyhlášených bezpečných trasách.Míra zabíjení je tak rozsáhlá, že ti, jejichž těla byla nalezena, jsou pohřbeni v masových hrobech, často neidentifikovaných.Jen v prvních třech týdnech po 7. říjnu Izrael nasadil 6 000 bomb týdně. Nejméně 200krát nasadil 2000librové bomby v jižních oblastech Palestiny označených za bezpečné. Tyto bomby zdecimovaly také severní oblasti včetně uprchlických táborů. Bomby o hmotnosti 2000 liber patří k největším a nejničivějším dostupným bombám.Izrael zabil nevídaný a bezprecedentní počet civilistů. S plným vědomím toho, kolik civilních životů si každá bomba vyžádá.Více než 1 800 palestinských rodin v Gaze přišlo o více členů rodiny a stovky vícegeneračních rodin byly vyhlazeny a nikdo nepřežil. Matky, otcové, děti, sourozenci, prarodiče, tety, bratranci a sestřenice, často všichni zabití společně.Toto zabíjení není ničím jiným než zničením palestinského života. Je způsobeno úmyslně. Nikdo není ušetřen. Dokonce ani novorozenci.Izraelská armáda vydala na svém komunikačním kanálu Telegram prohlášení, v němž tvrdí, že pod městem Chán Júnis odhalila "rozsáhlý tunel Hamásu, který teroristická organizace používala k držení rukojmích".V prohlášení IDF uvedly:IDF v uplynulých dnech odhalily rozsáhlý podzemní tunel vyhloubený teroristickou organizací Hamás pod městem Chán Júnis. Tunel byl napojen na rozsáhlou síť podzemních tunelů pod civilní oblastí ve městě. Odhaduje se, že do vyhloubení tunelu a jeho vybavení větracími systémy, elektrickým napájením a vodovodem byly investovány miliony šekelů. Po prozkoumání tunelu lze potvrdit, že se v něm nacházeli izraelští rukojmí.Během bojů v podzemí jednotky lokalizovaly více než 300 tunelových šachet, z nichž některé vedou do významných tunelů, taktických šachet a podzemních prostor, které jsou využívány jako skladiště zbraní a bojové prostory. Dosud bylo rozebráno a vyřazeno z provozu více než sto tunelů a v některých tunelech byli také zlikvidováni teroristé.IDF rovněž zveřejnila videozáznam, který podle ní ukazuje tunely pod Chán Júnisem.Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.Jihoafrická republika uznává pokračující nakbu palestinského lidu v důsledku izraelské kolonizace od roku 1948, která palestinský lid systematicky a násilně vyvlastňovala, vysídlovala a rozdělovala a záměrně mu upírala mezinárodně uznávané nezadatelné právo na sebeurčení a mezinárodně uznávané právo na návrat jako uprchlíků do svých měst a vesnic na území dnešního státu Izrael.Jsme si rovněž obzvláště vědomi institucionalizovaného izraelského režimu diskriminačních zákonů, politik a praktik, které jsou navrženy a udržovány za účelem nastolení nadvlády a vystavují palestinský lid apartheidu na obou stranách zelené linie.Desetiletá beztrestnost za rozsáhlé a systematické porušování lidských práv dodává Izraeli odvahu k opakování a zintenzivňování humanitárních zločinů v Palestině.Jihoafrická republika na úvod uznává, že genocidní činy a opomenutí státu Izrael nevyhnutelně tvoří součást kontinuity nezákonných činů páchaných na palestinském lidu od roku 1948.