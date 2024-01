V případě izraelských útoků v Gaze česká média lžou jak někdejší komunistická propaganda

15. 1. 2024 / Jan Čulík

Česká média a čeští politikové jsou v postoji vůči izraelskému vraždění v Gaze světově naprostou výjimkou. Česká média lidem neposkytují v této věci férové a objektivní informace. Je to nebezpečné a je to na pováženou, protože to nutně vede k otázce, v jakých jiných závažných tématech česká média veřejnosti lžou?



Svět se k tomuto tématu staví naprosto jinak. Zde je šestiminutová ukázka z rozhovoru moderátora britských veřejnoprávních Channel 4 News Krishnana Guru-Murthyho s Eylonem Levym, mluvčím Netanjahuovy izraelské vlády.



Co této ukázce v rozhovoru předcházelo a co následovalo? (V závěru tohoto textu máte odkaz na celý téměř dvacetiminutový rozhovor.) V úvodu rozhovoru Levy vůbec odmítl uvažovat o tom, že by Izrael byl nucen přijmout případný záporný rozsudek světového soudu v Haagu.

V šestiminutové ukázce z rozhovoru zde přeložené do češtiny se Levy hájí manipulativními, propagandistickými argumenty. Argumentuje hrůzností masakru Hamásu ze 7. října. Jenže jak na to poukázali mnozí, včetně Kennetha Rothe, bývalého ředitele lidskoprávní organizace Human Rights Watch , brutálnost původního masakru Hamásu je irelevantním argumentem pro způsob, jímž pak Izrael provádí svou odvetu. Brutálnost původního masakru Hamásu nedává právo Izraeli chovat se také brutálně.

Levy také tvrdí, že Jihoafrická republika zastává postoj Hamásu. Není to pravda, ta se výslovně od Hamásu distancovala. Jak na to poukazuje Kenneth Roth , zločiny Hamásu by měl řešit Mezinárodní trestní soud, ovšem, Izrael ho neuznává, z obavy, že by i jeho činitelé jím byli trestně stíháni.

V závěrečné části rozhovoru Levy argumentuje, že Izreal poslal Palestincům miliony zpráv nařizujících jim, aby se evakuovali. Krishnan Guru-Murthy právem poukazuje na to, že ovšem izraelci pak brutálně bombardovali a bombardují i tyto takzvané "zóny bezpečí". Levy také pokrytecky tvrdí, že válka Izraele není proti Palestincům a že jsou ochotni po válce s Palestinci žít, ovšem v závěrečné části rozhovoru odmítá přijmout dvojstátní řešení, takže jsou to jen řeči.

(Všimněte si, mimochodem, i toho, že Levy se snaží manipulovat britského moderátora tím, že ho neustále oslovuje křestním jménem.)



Tento způsob vedení rozhovoru je velmi záslužný. Ne jako v českých médiích: 🇬🇧🇮🇱 Israel's propaganda puppet, @EylonALevy, is pressed by Channel 4 (UK) journalist, Krishnan Guru-Murphy.



"Why did Mr Netanyahu invoke such a violent biblical tale, if not, to prompt a genocide?" pic.twitter.com/fnrChfrbCs — Censored Men (@CensoredMen) January 13, 2024

Český překlad:



(...)

Moderátor: Některé z bodů, které Jihoafrická republika vznesla ve své obžalobě, a jedním z klíčových bodů jsou výroky premiéra Netanjahua a dalších ministrů, z nichž jeden se včera stal velmi výrazným, bylo to to odvolání se na biblickou zmínku o Amálekovi a na masakr, který následoval. Proč se pan Netanjahu odvolával na tak násilný biblický příběh, když ne proto, aby vyvolal genocidu?







Eylon Levy, mluvčí izraelské vlády: Ne. Jsme odhodláni zničit Hamás. Jsme odhodláni zničit zrůdy, které spáchaly ten nejkrvavější masakr -







Moderátor: Ale proč mluvil o Amálekovi?





Eylon Levy: Protože je to velmi silné. Nechci se pouštět do teorie biblické exegeze ani s vámi vést teologickou debatu, protože pan premiér přesně ví, jak to pochopí izraelský lid, který biblickým odkazům jasně rozumí -







Moderátor: Znamenalo to "Zabijte je všechny", což je to, o čem byl příběh o Amálekovi.





Eylon Levy: Hamás. Protože každý v Izraeli chápe, kdo je nepřítel. Slovem i skutkem jsme jasně řekli, že palestinský lid není naším nepřítelem, a doufáme, že budeme žít po jeho boku v míru v posthamasovské Gaze, ale nehodláme se -





Moderátor: Ale co se to stalo v tom biblickém odkazu? Nešlo o hledání menšiny teroristů. Šlo o zabíjení všech. A právě to se děje v Gaze.





Eylon Levy: Krishnane, přál bych si, abychom - Krishnane, válka je hrozná. Válka je hrozná. My tu válku nechceme. O tuhle válku jsme nežádali. Tuhle válku jsme nečekali. Válku nám vyhlásil Hamás. Hamás nám vyhlásil válku leteckou, pozemní a námořní invazí. A my nyní v této válce bojujeme. A bojujeme ve válce, protože ji chceme ukončit. Ale chceme ji ukončit tak, aby nás Hamás nemohl znovu napadnout, protože nám dnem i nocí říká, že nás chce znovu vyvraždit. Bojujeme, abychom přivedli zpět rukojmí. Tuto válku nechceme. 350 000 lidí v rezervách je 700 000 izraelských rodičů, kteří dnes v noci nespí.





Moderátor: A je mnoho lidí, kteří to přijmou a pochopí a přijmou tuto motivaci. Ale je to ten způsob, jakým tuto válku vedete, jehož důsledkem je tato konkrétní žaloba u Mezinárodního soudního dvora v Haagu.







Eylon Levy: Ne, Krishnane, je to skutečnost, že se Jihoafrická republika rozhodla diplomaticky spojit s Hamásem a Íránem. To znamená, že nyní vystupuje jako právní ruka teroristické organizace Hamás.





Moderátor: Tohle je opět chytrá rétorika, která v podstatě říká, že Jihoafrická republika je terorista.





Eylon Levy: Říká, že Hamás je - Říká, že Jihoafrická republika se rozhodla hrát ďáblova advokáta a sloužit jako právní obhájce Hamásu. A ano, učinila se zločinným spoluviníkem násilnického režimu Hamásu tím, že mu poskytla politické a právní krytí.





Krishnane, to, co zde Jihoafrická republika dělá, není boj proti rasismu, ale boj pro bono na straně největšího rasisty, protože říká Hamásu, že my vás ochráníme před následky nejsmrtelnějšího teroristického útoku od 11. září a vy můžete pokračovat, protože mezinárodní společenství řekne Izraeli, že nemá právo se bránit.







Eylon Levy: Krishnane, v každé válce mohou vojáci pro sociální média předvádět věci, které nemají s deklarovanými cíli této války vůbec nic společného, a každý na všech úrovních chápe -





Moderátor: Ale odhalilo to jejich cíle.





Eylon Levy: A opět se vracíte k tomu odkazu na Amáleka. Odkazuje na zničení Hamásu, odkazuje na zničení teroristické organizace.







Moderátor: Co je na tom videu?







Eylon Levy: Odkazuje na zničení teroristické organizace.





Moderátor: Ale na tom videu vidíme, jak izraelští vojáci skandují o tom, že neexistují žádní nevinní.







Eylon Levy: Premiér se vyjádřil jasně, ministr obrany a válečný kabinet a všichni ti, kteří rozhodují. Včetně náčelníka generálního štábu a všech vysokých generálů, že naše válka je válkou proti Hamásu, a ne proti palestinskému lidu.





Moderátor: Takže ti vojáci se mýlili? Bylo to skandování špatné? Přišel nějaký vyšší důstojník nebo politik? Řekli, přestaňte s tím, to je špatně?





Eylon Levy: Neznám to konkrétní video. Neviděl jsem ho.







Moderátor: To video, které se včera přehrávalo u soudu.







Eylon Levy: Tohle konkrétní video jsem neviděl. Během včerejšího soudního jednání jsem letěl z Tel Avivu. Ale samozřejmě, pokud vojáci říkají věci, které nejsou v souladu s vojenskými cíli kampaně, je to nepřijatelné a armáda již vojáky disciplinárně potrestala v případech, kdy se odchýlili od disciplíny a norem, které dodržujeme.



Moderátor: Takže připouštíte, že mohou existovat vojáci, kteří se odchylují od vašich stanovených cílů a zabíjejí civilisty. Probíhá nějaké vyšetřování?





Eylon Levy: Krishnane, v případech, kdy se předpokládá, že vojáci jednali v rozporu s velmi, velmi přísnými normami, kterých se držíme, se to samozřejmě vyšetřuje.







Moderátor: Probíhá v současné době nějaké vyšetřování?



Eylon Levy: Ale všimněte si, že právě sem nyní směřujeme otázku. Začalo to tím, že Jihoafrická republika učinila paušální a pobuřující prohlášení, které znehodnocuje památku holokaustu tím, že obviňuje Izrael z genocidy za to, že bojuje za navrácení rukojmích, kteří jsou uvězněni v žalářích teroru. A teď se ptáte na to, zda občas nedochází k přestupkům vojáků, kteří vyprodukují něco ne zcela vhodného pro TikTok. A to ukazuje, jak falešné je jihoafrické tvrzení -







Moderátor: Nemluvím o občasných přestupcích. Mluvíme o více než 23 000 - 24 000 zabitých lidech. To je mimořádný počet civilních obětí.







Eylon Levy: A je to tragické. A je to tragické. Krishnane, všichni, kdo byli od 7. října zabiti, by byli stále ještě naživu, kdyby Hamás nevyhlásil válku. Kdyby Hamás nevedl tuto válku z hustě obydlených oblastí. A nikdo další by nebyl zraněn.





Moderátor: Ale ono to přece nezačalo 7. října, v jejich pojetí, nebo ano? Vy říkáte, že by se to nestalo, kdyby nebylo 7. října. Oni by řekli, že 7. říjen by se nestal, kdyby Izrael Gazu neokupoval.







Eylon Levy: Byl bych velmi opatrný ohledně toho, abychom se snažili jakkoli dávat do jakékoliv souvislostí zvěrstva ze 7. října.





Moderátor: Vysvětluji, co by oni řekli. Nedávám to do souvislostí, jen říkám, co by řekla druhá strana. Snažit se přijít na to, kdy to začalo, je velmi matoucí hra.





Celý rozhovor v angličtině ZDE , od minuty 5 do minuty 19:





Premiér měl na mysli Hamás, celá izraelská veřejnost to pochopila. Měl na mysli Hamás. Zdá se, že jediní, kdo to nechápou, jsou novináři, kteří zjevně mají menší přehled o knize Exodus než izraelská veřejnost a premiér. Vyjádřili jsme se zcela jasně. Slovem i skutkem není palestinský lid naším nepřítelem. Jdeme po Hamásu, protože nám Hamás řekl, že chce spáchat další masakry jako 7. října.Mezi tím, co říkáte, a tím, co děláte, je obrovská propast, protože říkáte, že jdete po Hamásu, ale zabíjíte civilisty.Jak si vysvětlujete to video, které bylo včera přehráno u soudu, kde izraelští vojáci zpívají o Amálekovi a zpívají o tom, že tam nejsou žádní nevinní civilisté?