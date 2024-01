Sopečná erupce na Islandu ničí evakuované domy

14. 1. 2024

Islandské město zasáhla láva z erupce sopky a zapálila domy Watch lava from volcanic eruption spill into Icelandic fishing town, setting evacuated houses on fire https://t.co/8VW7IzZtCj — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 14, 2024

V noci na neděli zesílila seismická aktivita poblíž Grindavíku, jde o pátou erupci na poloostrově Reykjanes za poslední dva roky.



Necelý měsíc po další erupci v oblasti vybuchla poblíž rybářského města Grindavík na jihozápadě Islandu sopka a vychrlila fontány roztavené horniny, které se dostaly až na okraj města.

Poslední erupce začala v neděli brzy ráno, několik hodin poté, co seismická aktivita přiměla úřady varovat před blížící se událostí a nařídit evakuaci z města.



Byly zahájeny práce na budování bariér ze zeminy a kamení, které měly zabránit pronikání lávy do Grindavíku, ale ty byly porušeny a proudy lávy se v polovině odpoledne dostaly na okraj města a zapálily některé domy.



Nedaleké geotermální lázně Modrá laguna byly v neděli uzavřeny, jak uvedly na svých internetových stránkách.



"Žádné životy nejsou ohroženy, i když infrastruktura může být v ohrožení," uvedl prezident Guðni Jóhannesson na Twitteru a dodal, že nedošlo k žádnému přerušení letů.



Islandská agentura pro civilní ochranu v neděli uvedla, že zvýšila stupeň pohotovosti na "nouzový", což je nejvyšší stupeň na třístupňové škále, který znamená, že začala událost, která by mohla způsobit škody lidem, majetku, obcím nebo životnímu prostředí.



Erupce je již pátou na poloostrově Reykjanes od roku 2021. Po týdnech zemětřesení došlo 18. prosince k silné erupci sopky poblíž Grindavíku. Již několik týdnů předtím bylo 3 800 obyvatel města preventivně evakuováno. V posledních týdnech se více než 100 obyvatel vrátilo, ale v sobotu byli opět evakuováni.



V rámci samostatného incidentu bylo v sobotu odvoláno pátrání po muži, který pravděpodobně spadl do trhliny ve městě. Záchranné služby uvedly, že udělaly vše, co mohly, aby omezily nebezpečí pro záchranáře, ale ohrožení jejich životů nebylo považováno za opodstatněné.



Island je díky své poloze mezi euroasijskou a severoamerickou tektonickou deskou, které se pohybují opačnými směry, seizmickým a vulkanickým ohniskem.



V roce 2010 se mračna popela z erupcí sopky Eyjafjallajökull na jihu Islandu rozšířila nad velkou část Evropy, kvůli čemuž bylo uzemněno 100 000 letů a stovky Islanďanů musely evakuovat své domovy.



Na rozdíl od Eyjafjallajökull nejsou sopečné systémy na Reykjanes uvězněny pod ledovci, a proto se neočekává, že by mohly způsobit podobná oblaka popela.

