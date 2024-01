Mohou protesty na Slovensku zastavit Ficovu "reformu" soudnictví?

12. 1. 2024 / Albín Sybera

čas čtení 8 minut



Reálnou moc vyvinout tlak na vzdorného Fica má jen EU



Robert Fico a jeho kabinet mají i nadále moc nad revizí soudnictví navzdory obstrukcím ze strany opozice a protestům v ulicích slovenských měst a obcí.



Velmi stručná odpověď na titulní otázku zní ne. Protesty na Slovensku pravděpodobně nezmění odhodlání Roberta Fica a jeho kabinetu prosadit legislativní změny v soudnictví a trestním zákoníku.

Ficova parlamentní moc



Ficův kabinet vedený stranou Smer, v němž se mísí populismus, sociální konzervatismus a nacionalismus, má klíčovou výhodu, díky níž je pravděpodobnější, že dosáhne svého cíle zrušit speciální prokuraturu, a tím si podřídit policii a justici. Robert Fico a jeho kabinet mají i nadále moc nad revizí soudnictví navzdory obstrukcím ze strany opozice a protestům v ulicích slovenských měst a obcí.Ficův kabinet vedený stranou Smer, v němž se mísí populismus, sociální konzervatismus a nacionalismus, má klíčovou výhodu, díky níž je pravděpodobnější, že dosáhne svého cíle zrušit speciální prokuraturu, a tím si podřídit policii a justici.



Přestože se protesty rozšířily i mimo liberální hlavní město Slovenska Bratislavu a do regionálních měst, kabinet vedený stranou Smer má v Národní radě (parlamentu) stále těsnou většinu.



Tato 79členná většina (ze 150 poslanců) by vládnoucí koalici umožnila přehlasovat případné veto proti zákonu, které prezidentka Zuzana Čaputová řekla, že uplatní.



V praxi by veto mohlo zpomalit realizaci těchto legislativních opatření, která opozice a kritici považují za tupé zneužití moci. Konkrétně jsou vnímána jako snaha ochránit představitele Smeru před probíhajícím vyšetřováním, které bylo zahájeno po předchozí éře vlády Smeru (v letech 2012-2018), jež skončila uprostřed masových protestů, které rozpoutala krutá vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.





Opozičním stranám v čele s centristickým Progresivním Slovenskem (PS) se podařilo již dříve oddálit kabinetem schválené změny v justici, když bránily zahájení prosincových parlamentních schůzí.





O Pellegriniho proevropském liberálním postoji zkušení komentátoři často pochybovali a další trhliny jeho pověst utrpěla, když Pellegrini zavrhl možnost vládní koalice s Progresivním Slovenskem a dal přednost tomu, aby se k moci vrátil Fico. Přesto se zdá, že stále těží z toho, že je vnímán jako postava kompromisu, a udržuje si popularitu u velké části voličů. Pro mnohé konzervativně orientované voliče není tak "progresivní" jako centristický lídr PS Michal Šimečka, ale ani tak radikální jako Fico, který v letech 2020-2023 v opozici přejímal kremelskou propagandu ohledně války na Ukrajině i Orbánovu konzervativní protiunijní argumentaci.





Navíc by Pellegrini, který by v prezidentském paláci nahradil Ficovu kritičku a oblíbenou liberálku Zuzanu Čaputovou, mohl ještě více upevnit Ficovo uchopení moci na Slovensku. Fico by tak získal další kartu k vypořádání se s tím, co vnímá jako své nepřátele, mezi něž patří nevládní organizace, liberální média a především trestní vyšetřování, které se od roku 2020 vznáší kolem většiny vysokých funkcionářů strany Smer.





Parlamentní schůze pokračuje tento týden, ale opoziční obstrukce a případné veto by mohly přijetí změn v soudnictví a trestním zákoníku oddálit až na konec ledna nebo začátek února. Tyto odklady mohou opozici získat čas na podání dobře připravené ústavní stížnosti.





Fico již demonstrace odmítl jako marginální, což přimělo místní komentátory, například šéfredaktora serveru Aktuality.sk Petera Bárdyho, aby upozornili, že Ficova politika je nyní záměrně "namířena proti demokratickým principům".















Článek vyšel původně anglicky na serveru Visegrad Insight ZDE

