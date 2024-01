Krize na Blízkém východě: Američané sestřelili raketu vypálenou Húsii na torpédoborec USS Laboon

15. 1. 2024

Foto: Trosky domu rodiny Abu Aweidah, zničeného při izraelském náletu v Rafáhu na jihu Gazy. Na zdi je napsáno: "Děti, které jsou pod troskami: Oman, Abdullah a Massa.

- Od 7. října bylo při izraelských úderech v Gaze zabito celkem 24 100 Palestinců a 60 834 jich bylo zraněno, uvedlo v pondělním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.

Uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo zabito 132 Palestinců a 252 jich bylo zraněno.



- V neděli byl v pásmu Gazy při útoku, z něhož televizní kanál obvinil izraelskou armádu, zabit videožurnalista káhirského televizního kanálu Al Ghad.



V příspěvku na Twitteru stanice uvedla, že "s těžkým srdcem" oznamuje, že Yazan al-Zwaidi byl "zavražděn izraelskou palbou", informuje agentura France-Presse.



Kromě Zwaidiho bylo podle Výboru na ochranu novinářů od začátku války mezi Izraelem a Gazou 7. října zabito nejméně 82 dalších novinářů a pracovníků médií - v naprosté většině Palestinců.



Organizace spojených národů minulý týden uvedla, že je "velmi znepokojena vysokým počtem mrtvých pracovníků médií".



Mezinárodní trestní soud uvedl, že vyšetřuje možné zločiny proti novinářům během války.



Bílý dům prohlásil, že "je ten správný čas", aby Izrael omezil svou vojenskou ofenzívu v pásmu Gazy, zatímco izraelští představitelé znovu zdůraznili, že budou navzdory tomu pokračovat v ofenzívě proti Hamásu.



Tyto výroky odhalily rostoucí rozdíly mezi blízkými spojenci v neděli, v den stého dne války, píše agentura Associated Press.



Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby řekl americké televizi CBS, že USA hovořily s Izraelem "o přechodu k operacím nízké intenzity" v Gaze.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotním televizním projevu prohlásil, že válka proti Hamásu bude pokračovat "až do konce, až do úplného vítězství".



Válka způsobila prudký nárůst napětí v celém regionu, Izrael si téměř denně vyměňuje palbu s libanonskou militantní skupinou Hizballáh, zatímco Íránem podporované milice útočí na americké cíle v Sýrii a Iráku. Kromě toho se jemenští povstalci Húsíové zaměřují na mezinárodní lodní dopravu, což vyvolává letecké útoky ze strany USA a Spojeného království.



Vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh prohlásil, že jeho skupina nepřestane, dokud nebude v Gaze uzavřeno příměří.



- Podle zpráv tureckých médií byl zatčen izraelský fotbalista, který během zápasu v Turecku ukázal vzkaz odkazující na válku mezi Izraelem a Gazou.





Poté, co Sagiv Jehezkel vstřelil gól svému týmu v utkání proti Trabsonsporu, odhalil vzkaz, který zněl: "100 dní. 07/10" na obvazu na svém levém zápěstí.









Ministr obrany Yoav Gallant ve svém příspěvku na Twitteru připomněl Turecku rychlou pomoc Izraele této zemi po loňském zemětřesení a označil zacházení se Sagivem Jehezkelem za "projev pokrytectví a nevděku".



- Čínský ministr zahraničí Wang Yi vyzval k uspořádání větší a autoritativnější izraelsko-palestinské mírové konference a k vypracování časového harmonogramu pro realizaci dvoustátního řešení, neboť konflikt v Gaze se vyostřil a Rudé moře se stalo novým ohniskem napětí.



V nedělním projevu k novinářům po jednání s egyptským ministrem zahraničí Samehem Shoukrym v Káhiře Wang uvedl, že mezinárodní společenství by mělo "pozorně naslouchat" oprávněným obavám na Blízkém východě.



"Čína vyzývá ke svolání rozsáhlejší, autoritativnější a účinnější mezinárodní mírové konference, k formulaci konkrétního časového plánu a cestovní mapy pro realizaci "dvoustátního řešení" a k podpoře rychlého obnovení izraelsko-palestinských mírových rozhovorů," řekl Wang.



Mluvčí čínského ministerstva zahraničí v pondělí uvedl, že cestovní mapa musí být "závazná", informovala agentura Reuters.



"Pokud jde o načasování a místo konání konference a místo, kde se bude konat, myslím, že to musí určit všechny strany na základě konzultací," řekl Mao Ning na pravidelné tiskové konferenci v Pekingu.



"Čína rovněž vítá aktivní roli OSN v tomto ohledu," dodala.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken na sociálních sítích napsal, že "100 dní zajetí v Gaze je příliš dlouhá doba" a USA "nedají pokoj", dokud nebudou osvobozeni všichni rukojmí.



Izraelci si 100 dní války připomněli 100minutovou přestávkou v pracovním dni a shromážděními, na nichž vyzývali k návratu rukojmích zadržovaných v Gaze, ale jen málo se jim ulevilo od úzkosti, která zemi zachvátila od 7. října, kdy Hamás zahájil své útoky



- Australská ministryně před cestou na Blízký východ vyzývá k "udržitelnému příměří



Australská ministryně zahraničí vyzvala k "udržitelnému příměří" v Gaze, když v pondělí odjížděla na cestu po Blízkém východě, která zahrnuje návštěvu okupovaného Západního břehu Jordánu a setkání s rodinami izraelských rukojmích.



Penny Wongová uvedla, že návštěvy Jordánska, Izraele, Západního břehu Jordánu a Spojených arabských emirátů využije k tomu, aby se zasadila o východisko ze současného konfliktu a o trvalý mír v podobě dvoustátního řešení, informovala agentura Reuters.



Dodala, že Austrálie se bude rovněž zasazovat o větší humanitární pomoc, lepší ochranu civilistů a snížení napětí v regionu.



- Při nedělních střetech a zásahu na hranici mezi oběma zeměmi byli zabiti tři ozbrojenci, kteří přešli do Izraele z Libanonu, a dva Izraelci, uvedla armáda a zdravotníci. Při přestřelce s ozbrojenci bylo zraněno pět vojáků, uvedla izraelská armáda. Již dříve byl jeden Izraelec prohlášen za mrtvého a žena, která byla podle místní samosprávy jeho matkou, zemřela později po raketovém úderu v izraelské pohraniční obci Kfar Yuval, který údajně zranil několik Izraelců.





- Arabsko-izraelský zákonodárce Ahmad Tibi na sociálních sítích uvedl, že při úderu na uprchlický tábor Nuseirat v centrální části Gazy byli zabiti tři jeho příbuzní, včetně desetiletého chlapce.



- Hamás zveřejnil videozáznam, na němž jsou zachyceni tři izraelští rukojmí, které drží v Gaze, a na němž vyzývají izraelskou vládu, aby zastavila ofenzívu proti militantní skupině a dosáhla jejich propuštění, zatímco si obě strany připomínají stý den války. Nedatované 37vteřinové video se třemi zajatci - ve věku 26, 53 a 38 let - odvysílané v neděli končí : "Zítra vás budeme informovat o jejich osudu."



- Šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh prohlásil, že Izrael v Gaze "selhal" a bude nucen vyjednávat. Uvedl to v nedělním televizním projevu.



- Bangladéš vyjádřil podporu Jihoafrické republice v jejím žalobě ohledně genocidy proti Izraeli u mezinárodního soudního dvora. Bangladéš "vítá možnost podat ve vhodnou dobu prohlášení o vstupu do řízení", uvedlo jeho ministerstvo zahraničních věcí. Namibie mezitím odmítla to, co označila za německou podporu "genocidního záměru rasistického izraelského státu vůči nevinným civilistům v Gaze". Namibijské předsednictví poukázalo na "neschopnost Německa vzít si ponaučení ze své hrůzné historie" a uvedlo příklad první genocidy ve 20. století - genocidy Herero-Namaqua, kterou spáchaly německé jednotky na namibijském území v letech 1904-2008.



- Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) označila probíhající humanitární krizi v Gaze způsobenou izraelskými útoky v celém pásmu, které vyhnaly z domovů téměř 2 miliony Palestinců, za jednu z "nejsložitějších a nejnáročnějších" operací na světě. V nedělním tweetu, který následoval po 100 dnech izraelské války v Gaze, UNRWA uvedla: "Masivní ničení, vysídlování, hlad a ztráty posledních 100 dní poskvrňují naši společnou lidskost."



- Světová zdravotnická organizace (WHO) a její partneři navštívili nemocnici al-Aksá v centrální části Gazy a Násirův zdravotnický komplex v Chán Júnisu na jihu Gazy. Šéf WHO Tedros Ghebreyesus na Twitteru uvedl, že obě nemocnice vyžadují "trvalou podporu a ochranu, aby zůstaly v provozu", a že jsou "životně důležitými záchrannými body pro pacienty a tisíce vysídlených lidí v Gaze".



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce zřídila v oblasti Mawasi Rafah poblíž egyptských hranic přístřeší ve stanech pro 315 vysídlených palestinských rodin.









Podrobnosti v angličtině ZDE

Turecký ministr spravedlnosti oznámil , že Jehezkel je kvůli tomuto incidentu vyšetřován pro podezření z "podněcování k nenávisti" poté, co ho jeho klub Antalyaspor kvůli tomu vyhodil.Americké stíhací letouny sestřelily protilodní řízenou střelu vypálenou z oblasti ovládané húsíovskými ozbrojenci v Jemenu směrem na americký torpédoborec operující v jižní části Rudého moře, uvedla v neděli americká armáda.Podle amerického Centrálního velitelství (Centcom), které zprávu zveřejnilo v prohlášení na X (dříve Twitter), nebyly při posledním incidentu hlášeny žádné škody ani zranění.Centcom uvedl, že raketa byla sestřelena poblíž jemenského přístavního města Hodeidah.Dříve v neděli si Hútíové stěžovali, že americká letadla byla pozorována při průletu v blízkosti jemenského vzdušného prostoru a pobřežních oblastí.Mluvčí Hútíů Mohammed Abdulsalam označil činnost "nepřátelských" letadel za hrubé porušení národní suverenity.