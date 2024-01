Jak se rodí královny dezinfa

18. 1. 2024 / Jiří Hlavenka

Tenhle článek je na "Seznam Médium". Což vypadá, že to je součást mediální rodiny Seznamu, tedy text procházející standardním redakčním procesem (ověřování, editorská kontrola atd), a naprostá většina lidí si myslí, že to tak je a přijímá takovýto článek s důvěrou. Dojem posiluje i autorka, která ve svém biu uvádí, že "od jara 2023 publikuju pro Seznam".

Ve skutečnosti je to blog, kde si může psát každý, kdo "si založí účet na Seznamu", a může troubit do světa co chce, bez jakékoli kontroly. Ale tohle samozřejmě čtenář neví, netuší.





Článek samotný je ukázkové dezinfo. Autorka, která působí jako "duchovní mentorka", se vám takhle potkala s nějakou maminkou s dítětem v kočárku, která si "velmi aktivně stěžovala na důchodce", co všechno dělají, a že by je bylo nejlepší vymazat ze světa. "Prý", dodala paní duchovní mentorka. "Prý" je úplně nejlepší, když chcete hnusně zalhat a nechcete, aby vás za to někdo popotahoval.





Ale co já vím, stát se to mohlo (byť je to zcela bezvýznamná událost typu "jeden člověk jednou někdo řekl"), i když si myslím, že to je jeden z dalších příběhů, který se nikdy nestal. Autorka-duchovní mentorka se s tím ovšem dále nepáře a tento jediný případ okamžitě zobecní na celou mladou generaci, která (PRÝ) "si nebere servítky a říká, že by se měli důchodci vymazat ze světa".





Už to pak frčí. Hrozně se to autorce zalíbilo; hned to postla na svůj Facebook a pochlubila se: "tento článek se čte a DOCELA DOST!" (viz obrázek). No bodejť, když napíšete článek, že by se měli vyhubit důchodci, tak se to fakt bude hodně číst, zvlášť když to opublikuje Seznam. (Článek - nejspíš celý vylhaný nebo notně nafouknutý - už má 114 000 čtení, a v 500+ příspěvcích se už dští síra a oheň na mladé).





Jak se říká, nikdy nezůstane jen u jedné. Očekávejme další zaručeně pravé příběhy, laťka 114 000 čtení musí brzy padnout, autorka, která už se teď sama označuje za "spisovatelku", dostala smysl života. Takhle se rodí královny dezinfa: pozornost čtenářů je droga, jsou potřeba další dávky a je jedno čím za to autor zaplatí. Zde svou duší.





V Seznamu jsou spokojení, čísla rostou, dobrá práce. My ani nepotřebujeme ruské trollí farmy, aby nám rozvrátily společnost. Zvládneme si to v pohodě sami.

