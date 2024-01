Ruská agrese na Ukrajině: Rusko v úterý brzy ráno vypálilo na Ukrajinu 41 raket, ukrajinská protivzdušná obrana jich 21 z nich zničila

23. 1. 2024

Na Telegramu ukrajinské letectvo uvedlo:



Nepřítel zahájil kombinovaný raketový útok na Ukrajinu s použitím křižujících, balistických, leteckých a protiletadlových řízených střel.



V důsledku bojových operací letectvo ve spolupráci se silami protivzdušné obrany zničilo 15 střel s plochou dráhou letu X-101/X-555/X-55; 5 balistických raket Iskander-M a 1 řízenou střelu X-59.





- Ruský raketový útok zasáhl Kyjev a Charkov. Ukrajinské úřady uvedly, že při úterním ranním útoku bylo zabito nejméně šest lidí a desítky jich byly zraněny.



Ruský ministr zahraničí se v Radě bezpečnosti OSN střetl s USA a dalšími zastánci Ukrajiny poté, co Moskva vyloučila jakýkoli mírový plán podporovaný Kyjevem a Západem, a Čína varovala, že další globální chaos by mohl ovlivnit zpomalující se světovou ekonomiku.



Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov Radě bezpečnosti řekl, že mírové plány předložené Ukrajinou a Západem jsou "cestou nikam". Zástupce amerického velvyslance Robert Wood kontroval, že je to právě "cílevědomá snaha Vladimira Putina o vyhlazení Ukrajiny a podrobení jejího lidu, která prodlužuje" válku, jež začala invazí Moskvy v roce 2022.

- Valné shromáždění tureckého parlamentu bude v úterý projednávat žádost Švédska o členství v NATO, uvedly tři zdroje z parlamentu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan blokuje švédské členství, aby si vymohl ústupky od Švédska a dalších členů NATO. Parlamentní komise pro zahraniční věci nabídku schválila, což zvyšuje naději, že ji schválí celý parlament a Erdogan ji podepíše.



- V americkém Senátu se dokončuje kompromisní dohoda o bezpečnosti mexických hranic, jejímž cílem je odblokovat podporu republikánů pro doplnění americké válečné pomoci Ukrajině. Krajně pravicoví republikáni ve Sněmovně reprezentantů pod vlivem Donalda Trumpa však naznačili, že chtějí zablokovat jakoukoli dvoustrannou dohodu, aby ztížili vyhlídky Joea Bidena na znovuzvolení prezidentem - i kdyby po ní na americko-mexické hranici zůstal chaos. "Řeknu vám, že teď nejsem ochoten udělat zatraceně mnoho, abych pomohl demokratovi a abych pomohl ratingu Joea Bidena," řekl CNN texaský republikán Troy Nehls.



- Umírněný republikánský kongresman Dan Crenshaw kritizoval Maga republikány, kteří nejsou ochotni spolupracovat s Bidenem na ochraně hranic. Crenshaw řekl televizi MSNBC, že někteří republikáni říkají: "Nikdy pro to nebudeme hlasovat, pokud to bude spojeno s pomocí Ukrajině. Opravdu? Dostaneme smysluplnou hraniční politiku s pomocí Ukrajině a vy pro to nebudete hlasovat? ... Někteří lidé říkají, že Biden to chce hned, protože mu to politicky pomáhá? DOBŘE! Já chci bezpečnost hranic, to jsem svým voličům řekl, že pro ně udělám. Takže pokud se nám podaří dosáhnout této dohody, je to bez debat."



- Ministři zahraničí EU se sešli, aby projednali podporu Ukrajině. Ministři se soustředili také na situaci na Blízkém východě, šéf zahraniční politiky bloku Josep Borrell však zdůraznil, že Ukrajinci by se neměli obávat a že podpora Kyjeva ze strany EU bude i nadále stejně silná jako dosud.



Borrell rovněž uvedl, že Ukrajina "nyní potřebuje větší a rychlejší vojenskou podporu". Lotyšský ministr zahraničí Krišjānis Kariņš uvedl, že "pokud nepomůžeme Ukrajině zastavit Rusko nyní, bude to pro nás později jen o to dražší".



Finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová uvedla, že je třeba naplnit okamžité obranné potřeby Ukrajiny, ale že Evropa musí také posílit svůj obranný průmysl a schopnosti.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil návrh, jehož cílem je umožnit etnickým Ukrajincům a jejich potomkům v zahraničí získat ukrajinské občanství.



- Zelenskyj uvedl, že vedl "velmi produktivní rozhovory" s polským premiérem Donaldem Tuskem, který navštívil Kyjev. Ukrajinský lídr uvedl, že obě země budou schopny vyřešit problematické otázky. Tusk zdůraznil, že Varšava a Kyjev budou pracovat v duchu přátelství na vyřešení neshod.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhal uvedl, že s Tuskem "jednal o volném pohybu zboží přes hranice" a že se strany dohodly na obnovení mezivládních konzultací.



- Dochází k posunu směrem k setkání Zelenského s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, uvedl vysoký ukrajinský představitel.





- Kreml vypracoval návrh zákona o konfiskaci majetku a cenností kritiků jeho agrese na Ukrajině, kteří byli odsouzeni mimo jiné za "diskreditaci ruské armády" nebo vyzývali k zahraničním sankcím.



