Krize na Blízkém východě: Izraelský prezident označil smrt 21 izraelských vojáků při jediném útoku v Gaze za "nesnesitelně těžké ráno".

23. 1. 2024

IDF uvádí , že k úmrtí došlo, když militanti vypálili raketomet zatímco izraelští vojáci připravovali výbušniny k demolici budov



Izraelský prezident Isaac Herzog prohlásil, že to bylo "nesnesitelně těžké ráno" poté, co se dozvěděl o smrti izraelských vojáků v Gaze.

Hlavní mluvčí IDF Daniel Hagari uvedl, že zabití vojáci připravovali výbušniny k demolici dvou budov, když ozbrojenec vypálil raketometný granát na nedaleký tank.



To údajně předčasně spustilo explozi a způsobilo, že se budovy zřítily na vojáky, z nichž všichni prý byli záložníci.



Byl nasazen lékařský evakuační tým, ale jednalo se o "komplikovanou operaci, která probíhala až do posledních hodin", uvedl Hagari s poukazem na obtíže při vyprošťování těl zasypaných pod sutinami.



Hagari uvedl, že k incidentu došlo v centrální části Gazy, poblíž kibucu Kissufim na izraelské straně hranice, v pondělí v 16 hodin místního času.





Netanjahu přislíbil, že Izrael bude pokračovat v bojích v Gaze až do "absolutního vítězství" Hlavní mluvčí IDF Daniel Hagari uvedl, že zabití vojáci připravovali výbušniny k demolici dvou budov, když ozbrojenec vypálil raketometný granát na nedaleký tank.To údajně předčasně spustilo explozi a způsobilo, že se budovy zřítily na vojáky, z nichž všichni prý byli záložníci.Byl nasazen lékařský evakuační tým, ale jednalo se o "komplikovanou operaci, která probíhala až do posledních hodin", uvedl Hagari s poukazem na obtíže při vyprošťování těl zasypaných pod sutinami.Hagari uvedl, že k incidentu došlo v centrální části Gazy, poblíž kibucu Kissufim na izraelské straně hranice, v pondělí v 16 hodin místního času.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael bude pokračovat v bojích v Gaze až do "absolutního vítězství", přestože izraelské síly utrpěly nejsmrtelnější den od zahájení pozemní ofenzívy.



"Včera jsme zažili jeden z nejtěžších dnů od vypuknutí války," citovala Netanjahua agentura Reuters.



"Ve jménu našich hrdinů, v zájmu našich životů, nepřestaneme bojovat až do absolutního vítězství."



Uvedl, že armáda "vyšetřuje tragédii", při níž bylo při výbuchu budov v centru Gazy zabito 21 vojáků, čímž se počet izraelských obětí za jediný den zvýšil na 24.





Podpora války zůstává mezi Izraelci vysoká, ale průzkumy veřejného mínění ukazují, že podpora Netanjahua a jeho krajně pravicové koalice klesá.





Britský ministr zahraničí David Cameron prohlásil, že akce na snížení vojenského potenciálu Húsíů budou pokračovat poté, co Spojené království a USA v pondělí zahájily novou vlnu leteckých úderů proti této povstalecké skupině.

Ve včerejším společném prohlášení USA a Spojeného království se uvádí, že obě země provedly "další kolo přiměřených a nezbytných úderů" proti osmi húsiovským cílům za podpory Austrálie, Bahrajnu, Kanady a Nizozemska.



Počet cílů je podstatně nižší než 60, které byly zasaženy při prvních náletech na Jemen podniknutých oběma zeměmi o 10 dní dříve, přičemž jejich účinek a počet způsobených obětí je nejistý.



- Izrael navrhuje přerušení bojů v Gaze za propuštění všech rukojmích



Izrael prostřednictvím katarských a egyptských prostředníků předložil Hamásu návrh, který zahrnuje až dvouměsíční přestávku v bojích jako součást vícefázové dohody o propuštění všech rukojmích zadržovaných v Gaze, informoval v pondělí Axios.



První fáze by údajně zahrnovala propuštění žen, mužů starších 60 let a osob v kritickém zdravotním stavu. Další fáze by se týkaly propuštění vojákyň, mladších civilních mužů, vojáků a těl mrtvých rukojmích, uvádí zpráva, která cituje dva izraelské představitele.



Tito představitelé - kteří uvedli, že realizace dohody by měla trvat přibližně dva měsíce - dodali, že návrh zahrnuje také propuštění zatím neurčeného počtu ze zhruba 6 000 palestinských vězňů zadržovaných v Izraeli, ale ne všech.



Návrh neobsahuje slib ukončení války, ale počítá s tím, že izraelské jednotky sníží svou přítomnost ve velkých městech v Gaze a postupně umožní obyvatelům návrat na zničený sever území.



V rámci týdenního příměří na konci listopadu bylo výměnou za 240 palestinských žen a dětí držených v izraelských věznicích propuštěno celkem 110 Izraelců a dalších státních příslušníků. Od té doby ztroskotalo několik pokusů o příměří.



Zdá se, že rodiny zbývajících 130 rukojmích se ve snaze dosáhnout další dohody o propuštění uchylují k drastičtějším opatřením, včetně dalších demonstrací před soukromým domem Benjamina Netanjahua.





- Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že její sídlo v Chán Júnisu je terčem útoku. Skupina na Twitteru uvedla: "Naléhavé - izraelská okupace cílí na sídlo PRCS v #KhanYounis dělostřeleckým ostřelováním čtvrtého patra, které se shoduje s intenzivní střelbou z izraelských dronů."



Obavy o bezpečnost nemocničního personálu a pacientů v Gaze vyjádřil generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus, který na Twitteru napsal, že "nepřetržité boje v okolí nemocnice al-Amal a dnešní nálet na nemocnici Al-Kheir v #Gaze jsou hluboce znepokojující".



Na tyto zprávy v pondělí reagoval mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby, který uvedl, že Izrael má právo se bránit, ale dodal: "Očekáváme, že tak bude činit v souladu s mezinárodním právem a že bude v maximální možné míře chránit nevinné lidi v nemocnicích, zdravotnický personál i pacienty."



- Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha) vydal nejnovější aktualizované informace o bojích ve válce mezi Izraelem a Gazou a uvedl, že v Chán Júnisu došlo k eskalaci nepřátelských akcí. "Dne 22. ledna se v oblasti Chán Júnis zintenzivnily pozemní operace, boje a útoky, při nichž bylo zničeno několik obytných domů, budov, věží a obytných náměstí, přičemž bylo údajně zabito nejméně 45 Palestinců, včetně vnitřně vysídlených osob [internally displaced persons], žen a dětí," uvádí se ve zprávě.



- Oficiální jemenská tisková agentura Saba uvedla, že "americko-britské síly podnikají nálety na hlavní město Saná" a několik dalších částí Jemenu, informuje agentura France-Presse. Húsíjská televize al-Masirah uvedla, že čtyři údery byly zaměřeny na vojenskou základnu Al-Dailami severně od hlavního města, která je pod kontrolou povstalců.



Mluvčí Húsíů v reakci na Twitteru uvedl, že letecké údery "pouze zvýší odhodlání jemenského lidu". Mohammed al-Bukhaiti obvinil Spojené království a USA z ochrany pachatelů "genocidy" v Gaze.





- Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha) zveřejnil poslední aktuální informace o bojích ve válce mezi Izraelem a Gazou.



Uvádí, že v Chán Júnisu došlo k eskalaci nepřátelských akcí:



Dne 22. ledna se v oblasti Chán Júnis zintenzivnily pozemní operace, boje a útoky, při nichž bylo zničeno několik obytných domů, budov, věží a obytných náměstí, přičemž bylo údajně zabito nejméně 45 Palestinců, včetně vnitřně vysídlených osob, žen a dětí.



Spolu s upozorněním na zprávy Světové zdravotnické organizace o nárůstu útoků na zdravotní péči v Gaze a na Západním břehu Jordánu je v aktualizaci nastíněn nedostatek zdravotnického personálu pro ošetření pacientů:



Humanitární zdravotničtí partneři hlásí vážný nedostatek zdravotnického personálu v některých nemocnicích v Gaze. V nemocnici al-Aksá stále pracuje pouze 12 lékařů, což je asi 10 % lékařů, kteří působili před začátkem bojů. V nemocnici Nasser došlo k výraznému poklesu počtu zaměstnanců i pacientů, neboť odešlo více než 50 % personálu a ze 750 pacientů jich zůstalo pouze 400. Někteří z nich vyhledali péči jinde nebo zůstali doma.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

346

