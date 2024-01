Restart? Leda tak Devadesátek

23. 1. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 8 minut

Již nejednou jsem se zde podivoval nad průsakem členů Pravého břehu Institutu Petra Fialy na stránky obzvlášť nezávisléhp serveru Fórum 24. Stejně tak, a ještě možná mnohem více, jsem se podivoval nad záplavou nezávislosti v textech členů dominantní vládní partaje, která na Fórum 24 prezentuje závislost takhle nějak nezávisle. Holt pod nezávislost dokáže neoliberální pravice, podobně jako bolševici z Východu, nacpat cokoli od A po Z. S mrazivou jistotou Návratu krále Devadesátek se jeví podzimní kampaň Petra Fialy Restart Česka. Obludná rozsahem, tupá obsahem, podivně placená, dokonale tajená. Kdo by to byl čekal od moudrého státníka a morální veličiny Petra Fialy. Dnes objevený zapomenutý nenahlášený milion v oblíbené záložně politiků z ODS a následné neoliberální vykrucování leccos naznačuje.

Akci Restart pořádá převážně nepřekvapivě neziskovka Pravý břeh Institut Petra Fialy a trochu přicmrndává jedna dominantní vládní strana. O financování kampaně hodnotová strana vedená morálním profesorem zarytě mlčí jako správný pravicový partyzán.





Neoliberální neziskovka Pravý břeh se chová jako mafiánská pobočka velvyslanectví Kmotří fialové republiky.





Hojně na Fóru 24 publikovaný autor Chládek přísahá, že kampaň je za hubičku, a navíc křišťálově čistá. Z jakého temného kanálu prachy na milionový Restart premiérova neziskovka získala, nelze zatím z veřejných luhů dopátrat. Premiér Fiala tradičně signalizoval pitomé bláboly o krizích, které nezpůsobil, a o řešeních, která vymyslel. O kampani Restart a financování se nezmínil, prý nemá ani tucha.





Restart Devadesátek, tentokráte pod bedlivým vedením kmotra Fialy, je na dobré cestě. Vypadá to na pokračování příběhu „Bács und Sinha znovu sponzoruje.“





Jak je do celé restartované taškařice zapojeno nezávislé médium, lze jenom spekulovat. Možná nezávislá tygřice Hovorková a investigativní drak Šafr vše odhalí a nezávisle pravdu zjeví, ale kdo ví?





Nezávislost nade vše





Z Pravého břehu Institutu premiéra Petra Fialy na nezávislý web zavítal Procházka. Zaspílal Schillerové, byla malověrná, neuvěřila na loňského Stanjuru. Nevěřila, ale hrdina Zbyněk stíhán nepřízní osudu nedbal na protivenství a soudružský úkol splnil na výbornou. Co na tom, že s čísly podváděl jako správný Čuba u Slušovic.





Nevadí, splnil, a hlavně se neptat, stejně za vše může Alena. Nejvíce loni státu ukousli z rozpočtu parchanti důchodci, neváhá připomenout hlas z Pravého břehu Institutu premiéra Petra Fialy, jako by to něco omlouvalo.





Vláda musela platit drahé energie. Na Pravém břehu asi nevědí, že si tyto nejvyšší ceny sama prostřednictvím premiéra Fialy s oligarchy tvrdě vybojovala. Vláda nebojácně investovala, dluhy platila, platila, ač nezpůsobila. Nikdy. To ona, Alena, republiku zadlužila, ač sami ví, že na Zbyňka v dluzích rozhodně nemá.





Rozjíždíme balíček, a to bude jízda, ještě všichni uvidíme, jak moc světu zatopíme. Zatím jsme světu po Sametu nabídli pouze nadměrné zastoupení dolarových miliardářů, kteří nám loupají demokratický perníček a v řepkové chaloupce pec roztápí Babiš Jagiš.





Nikde pochopitelně zmínka o negativních úspěších vlády premiéra Fialy, kterých je bohužel násobně více než těch pozitivních.





Pseudokauza





Starý dobrý známý pravicový neoliberální fanatik nesmí na stránkách nezávislého fóra chybět. Ondra Šimíček jako zástupce mladších ODS svazáků nezávislost na nezávislé stránky přímo lil. Třeba Jurečkovu ohromnou zhovadilost nazývá pseudokauzou a kárá média, že mají vychýlený kompas.





Největší faul totiž napáchala opět Alenka. Leč žádná tvrdá mediální odezva, natož kritika. Ondra, neboť ví, jak se ODS daří, chce odvést pozornost. Žaluje na novináře, že nesledují kauzy Babiše a Schilerové, leč na kauzách ODS se stále ukájejí.





Chce čtenářům vsugerovat, že o kauzách Babiše, Schilerové, Faltýnka či dvojitého Karla se nikdy nepsalo a ani nepíše.





Možná proto se v každém článku, ať se popisuje úspěch vlády, či úspěch menší, musí napsat o Aleně Dluženě, která sama české finance rozvrátila a neúspěch vlády ODS tak zavinila.





Chládek, kde je Chládek?





Aha, tu je. V tisku jenom samé. Nic se nedaří, nic se neplní. Jsme nejhorší. Všude čte a zásadně s tím nesouhlasí. Je to postavené na hlavu přeci. Tak to není. Nám se vše daří, jedeme vzhůru, rosteme a bohatneme.





Vláda uhasila požár a uklízí po vládě předchozí. Plní program, finišuje reformy a další reformy připravuje, čemuž se směje Stanjura i Benda.





Mnohým se zdá, že se blíží konec světa. Leč je to naopak. Ekonomika sice neroste, ale mohla by. Důvěra ve vládu ODS klesá, ale neměla by. Pokles životní úrovně je dočasný, měl by klesat a úroveň stoupat. A je to zcela „noumální, ľuďo“, nebojte máme totiž báječného premiéra.





Všechno je to od špatnýho krokování. Vláda totiž zle krokuje. Nejprve udělá krok A, pak krok B, ale tuhle Chládek radí, aby nejprve udělala vláda krok B a teprve poté krok A. Kde krok C? Neuvědomělý lid zajímá jen krok B, tedy komunikace kroku A, který bude-li dobře komunikován bude krok A zcela pozitivní i kdyby nebyl. No, nějak se nám do těch kroků tlampač z Institutu Petra Fialy zamotal krok sun krok.





Poté nastalo zcela nezávislé vychvalování, líčení pozitiv a dobrých skutků osvícené vlády Petra Fialy. To i soudruh Jakeš byl ve svých projevech kritičtější a vládní stranu nelakoval tak moc na „žůžovo“.





Přísná autocenzura autorů z Pravého břehu a mladých ODS je už na podobné úrovni jako u novinářů před Sametem. Pravdu sice o naší společnosti známe, ale nesmime ji řikat. Nic nepřiznáme, fakta a data hovoří jasně, ale dejte s tím pokoj, protože támhle je opozice a ta by vám teprve lhala. Ne, jako my, ale ještě víc.





A ještě jedno chlazené





Velký objev výzkumníků z Pravého břehu. Po dlouhém zkoumání vyzkoumali, že koalice musí uzavírat kompromisy. Pravý břeh Institut Petra Fialy se velmi nápadně podobá podobnému Institutu prokremelského Václava Klause.





Instituční objevitel Chládek píše o mnoha ústupcích.





Doběla rudého Chládka rozpálil předseda Rakušan, který si otevřel hubu na premiéra Fialu. Požaloval závislý Chládek na závislém Fóru 24, kolik že ústupků si Starostové na jednotlivých stranách vydupali.





Zmínil Poštu a 8 miliard, které si Rakušan zajistil na její transformaci, ale, jak víme, transformovat a utrácet miliardy mohou pouze ministři za ODS.







Pak Starostům Chládek lál, že má Česko mnoho malých vesniček. Užírají státu moc peněz a mohou za to pochopitelně Starostové. Rušení obcí je velkým strašákem, ne-li dokonce bubákem Starostů, protože a neboť členové Starostové jsou na ně příliš navázaní.





Jako Fiala a ODS na Křetínského s Tykačem?





Vesnice zrušit, občany vystěhovat (stejně nás nevolí), majetky vykoupit, nebo raději vyvlastnit a posypat solí, škodí státu, oligarchům a ODS. Něco podobného myslím dělali komunisté.





Ale těch ústupků je mnohem víc. Zřejmě se Chládek nechal v zápalu unést a plive kolem sebe jako šáša Vondra a rozjel volební program mladých členů ODS, kde se kombinuje Fialův Restart a neoliberální akce v Mileih stylu zvaná Česko plus.





Privatizace všeho zatím ještě státního, škrty ve uškrcené republice jsou směšně malé a zákoník práce obřadně spálit.





Špinavé fialové politické trencle není vhodné prát na veřejnosti. Zatím ne, později možná, leč teď není vhodná doba. Teď by to fakt mohlo poškodit veřejné mínění a voličské preference, tím destabilizovat ukrutně úspěšnou vládu a zviklat i ta poslední dvě procenta pevných věrných.





Je potřeba tmelit vládu tmelem míru a přátelství. Jinak tady zase bude vládnout hnutí, které vládne jen a podle výzkumů veřejného mínění a voličských preferencí. Takže, jak říkal soudruh Lenin, lhát, lhát a lhát, aby se k moci nedostali ti, co by nám lhali, lhali a lhali.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého na stav veřejného lhaní v rámci míru a prosperity

