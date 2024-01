Udržitelný mír není možný bez spravedlnosti a trestu. Francie k tomu přispěje

24. 1. 2024

Rok 2024 začal novou kampaní ruských úderů na Ukrajinu, snad nejmasivnější od začátku války, která způsobila nespočet škod a především bohužel nové oběti, píše francouzský velvyslanec na Ukrajině Gaël Veyssière.

Toto období, které mělo být slavnostní, se stalo brutální připomínkou reality probíhající války na frontě i v týlu, která je vždy přítomna v myslích a srdcích Ukrajinců.

Téměř šest měsíců jsem velvyslancem Francie na Ukrajině. To je samozřejmě docela dost. Ale v Kyjevě žijeme v jakési zrychlené době a já bych se s vámi rád podělil o některá přesvědčení, která se utvořila během mého zdejšího pobytu.

Chci vyjádřit svůj velký obdiv k houževnatosti, kterou ukrajinský národ prokazuje již téměř dva roky: Je mimořádná a vzbuzuje všeobecný respekt.

Nelze přecenit obrovské úsilí, které Ukrajina vynakládá, vede totální válku vnucenou nemilosrdným agresorem a zároveň urychluje proces reforem na cestě do Evropské unie, které se dotýkají celé ukrajinské společnosti a samotného srdce státu.

Dosažený pokrok je nepopiratelný – a to je celý smysl rozhodnutí Evropské rady ze dne 14. prosince 2023 zahájit přístupová jednání s Ukrajinou.

Samolibost a chvála však ještě nejsou aktuální a všichni si zde dobře uvědomují, jakým obrovským výzvám čelí od samého začátku roku 2024.

Rád bych připomněl významná slova našeho prezidenta: "Podpora Francie a francouzského lidu je neochvějná a bude trvat tak dlouho, jak bude nutné."

A mým prvním přáním Ukrajině a Ukrajincům je samozřejmě vítězství.

Francie je pevně přesvědčena, že osud Ukrajiny je především evropský: Moje země podporuje cestu Ukrajiny do EU od června 2022.

Ukrajina patří do naší evropské rodiny a rozhodně směřuje k její integraci, aby zaujala své právoplatné místo.

Evropská unie je Ukrajinci právem vnímána jako vektor modernizace, prosperity a bezpečnosti. Stát se členským státem Unie se neomezuje pouze na hlasování o reformách v parlamentu.

Tato volba spočívá v dobrovolném souhlasu s přenesením svrchovanosti v určitých otázkách na úroveň EU s cílem dále posílit její nezávislost a suverenitu.

Je to volba přijmout určitý počet norem, pravidel a závazků s cílem posílit demokracii a zachovat svobodu.

Proces integrace do Unie proto bude dlouhý, protože bude vyžadovat pokračování hlubokých transformací, které budou přínosem pro ukrajinskou ekonomiku a demokracii.

Klíčem k tomuto procesu je jeho přijetí všemi politickými a hospodářskými aktéry i samotnými občany.

Evropská integrace není pouze odpovědností vlády nebo parlamentu. Je to volba a věc každého.

Tento kolektivní závazek je klíčem k úspěšné integraci. Tato snaha o Evropu je jedním z jejich nejsilnějších rysů a také to, na co my, členské státy, spoléháme, když podpoříme tento integrační proces.

A zároveň tato touha po Evropě zavazuje nás, Evropany. Musíme také přijmout výzvu integrace Ukrajiny, abychom splnili očekávání vás – lidí, kteří nám každý den připomínají, že svoboda a suverenita jsou drahocenná zboží, která bohužel přicházejí za cenu krve.

Ale vraťme se k vojenským aspektům. Rok 2023 opět ukázal chrabrost ukrajinských vojáků, jejich urputný boj a obdivuhodnou odvahu.

Vidím jen jednu věc: Ukrajina se drží! Nejen, že neustupuje, ale také způsobuje Rusku značné ztráty.

Ukrajina si sama otevřela obilný koridor v Černém moři. Dokazuje realitu této války a bezmezný cynismus ruského režimu, který raději obětuje globální potravinovou bezpečnost ve prospěch imaginárních cílů války, kterou vyprovokoval a za niž je zodpovědný pouze on.

Spolu s tímto nepopiratelným úspěchem si musíme uvědomit, že ukrajinské ozbrojené síly potřebují neustálou a dlouhodobou podporu, aby mohly pokračovat a udržet své válečné úsilí. Rok 2024 bude v tomto smyslu kritický.

Jak zdůraznil francouzský ministr pro Evropu a zahraniční věci Stéphane Séjourné během své návštěvy Kyjeva 13. ledna tohoto roku, Ukrajina je a zůstane prioritou zahraniční politiky Francie.

To byl smysl jeho návštěvy Ukrajiny několik hodin po nástupu do úřadu – Francie bude i nadále podporovat ukrajinskou armádu.

Vedla mezinárodní koalici v rámci Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDCG), která usilovala o posílení palebné síly ukrajinského dělostřelectva.

Prezident republiky Emmanuel Macron právě oznámil dodávku nových střel dlouhého doletu ukrajinské armádě. Probíhají také jednání mezi průmyslníky o vytvoření společné výroby, a to i na území Ukrajiny.

Tato spolupráce má pro Ukrajinu zásadní význam: Zajistí dodávky potřebného vojenského vybavení v dlouhodobém horizontu. Má také klíčový význam pro Evropskou unii: společné podniky jsou konkrétním příkladem posilování strategické autonomie naší Unie.

Stejně tak bude mít nastolení spravedlnosti a pravdy zásadní význam pro zajištění udržitelného míru na Ukrajině.

Boj proti beztrestnosti je pro Francii prioritou, která bude v roce 2024 pokračovat v úsilí vynaloženém v loňském roce. Francie poskytla Mezinárodnímu trestnímu soudu specializované nástroje k identifikaci obětí, jejichž jediným účelem je zjistit spáchané zločiny a umožnit potrestání odpovědných osob.

Nadcházející návštěva prezidenta Macrona na Ukrajině umožní, aby naše vztahy s Ukrajinou překonaly nové etapy a realizovaly projekty, které Francie a Ukrajina budují společně.

Na závěr řeknu něco, co na mě od mého příjezdu udělalo největší dojem: Vitalita ukrajinské společnosti.

Je plná energie, je aktivní a nevzdává se, ať už jde o občanskou společnost nebo vojáky na frontě, kteří nejsou v ničem horší než Rusko.

Jeho odvaha je příkladná. Již více než deset let bojuje za zásadní změnu Ukrajiny, za to, aby se stala svobodnější, demokratičtější a spravedlivější zemí, kde je plně respektována důstojnost každého občana.

Ukrajinští muži a ženy mohou být hrdí na pokrok, kterého na své cestě dosáhli, stejně jako na boj, který každý den vedou a kterým upřímně vzdávám hold.

Francie stojí bok po boku s Ukrajinou, Ukrajina se může spolehnout na Francii.

Ať žije francouzsko-ukrajinské přátelství!

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

