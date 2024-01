Emise oxidu uhličitého z fosilních paliv dosáhly v EU 60letého minima

25. 1. 2024

Evropská unie v roce 2023 vygenerovala o 8% méně oxidu uhličitého ze spalovaných fosilních paliv než v roce 2022. Emise tak klesly na nejnižší úroveň za posledních 60 let. Podle analýzy Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší (CREA) je pokles znečištění ohřívajícího planetu nejprudším ročním poklesem v historii po roce 2020, kdy vlády zavedly lockdown, aby zastavily šíření Covidu-19, informuje Guardian.

"Emise CO2 v EU konečně klesly na úroveň, která byla patrná v generaci mých rodičů v 60. letech minulého století," uvedl analytik společnosti CREA Isaac Levi. "Přesto se za toto období ekonomika ztrojnásobila - což ukazuje, že proti změně klimatu lze bojovat, aniž by se musel omezit hospodářský růst."

Podle zprávy více než polovina poklesu emisí pocházela z využívání čistší elektřiny. EU postavila v roce 2023 rekordní množství solárních panelů a větrných turbín a dokázala vyrobit více elektřiny z přehrad a jaderných elektráren, které byly v předchozím roce postiženy suchem a opravami.

Zpráva zjistila, že nižší poptávka po elektřině, které napomohlo dobré počasí, přispěla k 8% poklesu emisí CO2 z fosilních zdrojů. Zbývajících 36% připadá na snížení emisí v odvětvích, jako je průmysl, kde vysoké ceny plynu přiměly některé podniky k vyšší efektivitě a jiné k výrobě menšího množství zboží.

Údaje nezahrnují odvětví, jako je zemědělství, toxické chemické procesy, jako je výroba cementu, ani další skleníkové plyny, jako je metan. Analytici tvrdí, že emise celkově stále klesají příliš pomalu.

"Snížení emisí o 8% bychom měli oslavit," řekl Levi, "ale je třeba udělat více pro to, aby se EU zbavila fosilních paliv, snížila závislost na ropných státech, jako je Rusko, a zároveň zanechala svět lepším místem pro další generace."



EU nese jednu z největších odpovědností za to, že se planeta ohřála. Aby EU udržela teplotu pod kontrolou, slíbila, že do konce desetiletí sníží znečištění skleníkovými plyny o 55% oproti úrovni z roku 1990 a do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí.

Minulý týden poradci EU pro klima uvedli, že "tempo snižování emisí se musí výrazně zvýšit", pokud má blok dosáhnout svého cíle do roku 2030. Podle zprávy Evropského vědeckého poradního výboru pro změnu klimatu musí 27 členských států snižovat emise přibližně dvakrát rychleji, než tomu bylo v průměru za posledních 17 let.

Skupina předložila seznam 13 doporučení, která zahrnují urychlené ukončení dotací na fosilní paliva, rozšíření evropského systému stanovování cen emisí na zemědělství a přijetí závěrečných zákonů evropské zelené dohody.

"EU v posledních letech dosáhla velkého pokroku při posilování politiky v oblasti klimatu," uvedl při zveřejnění zprávy profesor Ottmar Edenhoferu. "Dosažení klimatické neutrality do roku 2050 je však závodem s časem a my si nemůžeme dovolit nyní couvnout."

Sarah Brown z thinktanku pro čistou energii Ember, který se na analýze nepodílel, uvedla: "Tento výrazný pokles emisí, zejména v odvětví energetiky, ukazuje, že EU zrychluje odklon od rizikových a drahých fosilních paliv. Vzhledem k očekávanému nárůstu poptávky po elektřině v důsledku širší elektrifikace v nadcházejících letech však musí zavádění obnovitelných zdrojů a energetická účinnost držet krok."

Celý článek v anglickém originále ZDE

