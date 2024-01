"Velké jihoafrické banky poskytují platformu pro financování Hamásu"

26. 1. 2024

čas čtení 10 minut

Výzkum Jerusalem Post odhalil to, co vypadá jako síť několika jihoafrických organizací, které jsou hluboce zapojeny do financování Hamásu, píše Ohad Merlin. Výzkum Jerusalem Post odhalil to, co vypadá jako síť několika jihoafrických organizací, které jsou hluboce zapojeny do financování Hamásu,

Výzkum provedený zaměstnanci The Jerusalem Post a několika zdroji odhalil to, co se zdá být sítí několika jihoafrických organizací a nastrčených společností, které jsou hluboce zapojeny do financování aktivit Hamásu prostřednictvím Nadace Al-Kuds, mezinárodní skupiny sankcionované USA a postavené mimo zákon Izraelem, ale používající účty registrované v hlavních místních jihoafrických bankách: Standard Bank, Nedbank a Absa.

Globální nadace Al-Kuds

Mezinárodní nadace Al-Kuds (také známá jako Mezinárodní institut Al-Kuds nebo QII) byla založena v Bejrútu v roce 2001 členy Hamásu, aby pod rouškou charity získávala finanční prostředky pro tuto teroristickou organizaci. Podle amerického ministerstva financí řídí vedení Hamásu všechny záležitosti nadace prostřednictvím členů Hamásu, kteří působí ve správní radě a dalších administrativních výborech, zatímco všechny dokumenty, plány, rozpočty a projekty připravují představitelé Hamásu. Kromě toho několik vysokých představitelů Hamásu, včetně speciálně označených globálních teroristů Músy Abú Marzúka a Usámy Hamdana, sloužilo ve správní radě Al-Kuds.

Nadace je součástí rozsáhlé sítě organizací přidružených k Muslimskému bratrstvu a donedávna jí předsedal šejk Jusúf Al-Karadáví, nejprominentnější islámský učenec sunnitského světa v posledních desetiletích, který byl také spojen s osou Muslimského bratrstva a který se na Západě stal nechvalně známým pro svou nechvalně známou favu (islámské právní rozhodnutí), jež chválí sebevražedné atentáty.

Dnes nadaci vede šejk Hamid bin Abdalláh Al-Ahmar, jemenský podnikatel žijící v Turecku, vůdčí postava strany Al-Islah v Jemenu, která je politickou odnoží hnutí Muslimského bratrstva v zemi.

Nadace byla sankcionována americkým ministerstvem financí již v roce 2012 za to, že "je ovládána Hamásem a jedná jeho jménem", přičemž sankce zahrnovaly zmrazení veškerých aktiv držených nadací pod jurisdikcí USA a zákaz všem americkým občanům zapojit se do transakcí s ní. Izrael také postavil nadaci mimo zákon již v roce 2009 z podobných důvodů.

Aktivity a krytí v Jihoafrické republice

Bez ohledu na sankce ze strany USA a Izraele nadace pokračuje ve své činnosti po celém světě a má zhruba třináct poboček v různých zemích, někdy s různými názvy. V Jihoafrické republice existuje také registrovaná organizace s názvem "Al-Kuds Foundation SA", která na svých nových webových stránkách otevřeně přiznává, že je "pobočkou nadace Al-Kuds se sídlem v Libanonu".

Samotná organizace se chlubí fundraisingovými aktivitami a tvrdí, že finanční prostředky budou převedeny potřebným v Gaze. Na webových stránkách nadace je jako její ředitel uveden šejk Ebrahim Gabriels, který vede jihoafrickou pobočku od roku 2019.

Předtím byl Gabriels bývalým prezidentem Muslimské soudní rady Jihoafrické republiky (MJC) a Sjednocené rady ulamá Jihoafrické republiky (UUCSA). Podle Zpravodajského a teroristického informačního centra Meira Amita je MJC součástí Unie dobra, zastřešující organizace složené z více než 50 údajných charitativních organizací po celém světě, které se zabývají získáváním finančních prostředků a financováním aktivit Hamásu, který je podle amerických zákonů od roku 2008 také označován za teroristickou skupinu.

V roce 2017 se Gabriels setkal s delegací Hamásu vedenou členy politbyra Hamásu Muhammadem Nazzalem a Mahirem Obejdou. V roce 2011 se také setkal s vůdcem Hamásu Ismáílem Haníjou v Gaze poté, co se připojil k flotile na cestě do Gazy.

Kromě toho v roce 2008 navštívil Izrael a setkal se s vůdcem severní větve Islámského hnutí Rajídem Salahem. V jiných případech byl spatřen na fotografiích v Bejrútu (2016) a v Jihoafrické republice (2014) po boku vedení nadace.

V roce 2022 navíc Gabriels zveřejnil svou fotografii s šejkem Jusúfem al-Karadávím a Nelsonem Mandelou spolu s krátkým nekrologem Karadávího, v němž stálo: "Odešel jeden z největších učenců naší doby Š[ejk] Jusúf al-Karadáwí". Oba se setkali během Karadávího návštěvy Jihoafrické republiky v roce 2010, kde byl Gabriels mezi těmi, kteří učence po přistání přivítali.

Použití proxy serveru k obcházení problémů

Nicméně se zdá, že jihoafrická pobočka Nadace Al-Kuds čelila jakési překážce, pokud jde o převod finančních prostředků Hamásu, uvedl zdroj. Řečník se obrátil na kontakt v nadaci a poznamenal, že existují "nějaké problémy" s bankovním účtem nadace Al-Kuds registrovaným v bance Absa, a tak k přijímání finančních prostředků ze zahraničí použili místo toho účet patřící jiné skupině, pojmenované Nadace Baitul Maqdis.

Toto organizační krytí je dále posíleno plakátem z října 2023, na kterém jsou uvedeny bankovní údaje pro dar nadaci Al-Kuds Foundation SA, která používá standardní bankovní účet na jméno Baitul Maqdis a podle zdrojů zpracovává převody v amerických dolarech i jihoafrických randech.

Nadace Baitul Maqdis tvrdí, že je registrovanou nevládní organizací. Žádná organizace s tímto názvem nebo číslem však nebyla nalezena v oficiálních záznamech a její název se při online vyhledávání prakticky nikde neobjevuje, s výjimkou téměř prázdné stránky na Facebooku. Kromě toho nebyly nalezeny žádné informace o zakladatelích, pracovnících nebo členech představenstva.

Kromě výše uvedeného účtu Standard Bank vlastní Baitul Maqdis také bankovní účet v Nedbank, který také používají, jako ověřený zdroj, za účelem převodu finančních prostředků ze zahraničí do Al-Quds Foundation South Africa.

Během své krátké přítomnosti na Facebooku Baitul Maqdis šíří antisemitské a ahistorické konspirační teorie, jako je obviňování židovských extremistů z pokusu křesťanského poutníka zapálit mešitu Al-Aksá v roce 1969 a připisování falešných citací izraelským lídrům ohledně údajných plánů v Jeruzalémě.

Za zmínku stojí, že název Baitul Maqdis (nebo Bayt Al-Maqdis) je vedle známějšího Al-Kuds dalším tradičním islámským názvem pro Jeruzalém. To znamená, že obě organizace se v hrubém překladu označují jako Jeruzalémská nadace.

Jinými slovy, pochybná nadace Baitul Maqdis Foundation poskytuje krytí nadaci Al-Kuds v jejich úsilí převádět finanční prostředky Hamásu prostřednictvím jejich účtů ve Standard Bank a Nedbank – namísto prostřednictvím jejich účtu u Absa, který, jak přiznávají, čelil určitým "problémům".

Stojí za zmínku, že všechny tři banky se řadí mezi čtyři nejlepší banky v Jižní Africe, pokud jde o aktiva, přičemž Standard Bank je na prvním místě seznamu se zhruba 170 000 miliony dolarů s kancelářemi, spoluprací a podíly v bankách ve Velké Británii, Argentině, Turecku a na celém africkém kontinentu.

Zdroj uvedl, že výše zmíněný šejk Hamid al-Ahmar je zodpovědný za celý provoz transakcí z Jižní Afriky do libanonského centra skupiny napojené na Hamás. Je to prominentní podnikatel ze Sanáa v Jemenu. Na svých osobních webových stránkách uvedl, že působil jako vlastník islámské banky Saba a jemenské telekomunikační skupiny Sabafon, byl viceprezidentem arabské turistické společnosti v oblasti Perského zálivu a Jemenu, členem výboru pro ropu a rozvoj v jemenském parlamentu a dokonce finským honorárním generálním konzulem v Jemenu.

Al-Ahmar je neochvějným zastáncem teroristických skupin. 8. října, den po masakru Hamásu, vyzval Húsie v Jemenu, aby poskytli pomoc Palestincům a "proměnili prohlášení v akt podpory boje a obětí palestinského lidu". Dále v roce 2006 údajně poblahopřál Hamásu k vítězství v palestinských volbách v Gaze a při této příležitosti daroval 1 000 000 dolarů společné palestinsko-jemenské společnosti

Má také silné vazby na vedení Hamásu: V roce 2013 hostil delegaci Hamásu vedenou Usámou Hamdanem, vůdčí osobností politického byra Hamásu, u příležitosti svatby svých dětí. V září 2021 navíc vůdce Hamásu Haníja pronesl smuteční řeč za Al-Ahmarova bratra poté, co Al-Ahmar zemřel, a Haníja a al-Ahmar se v průběhu let objevili na několika společných fotografiích.

Nedbank nemohla potvrdit z důvodu důvěrnosti informací mezi bankéřem a klientem, zda je Baitul Maqdis klientem. V reakci na to uvedla, že Nedbank má "komplexní program řízení rizik a dodržování předpisů", který je "v souladu s mezinárodními standardy pro boj proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní". Dodala, že Nedbank "striktně dodržuje sankce a související legislativu a je přesvědčena, že [jejich] kontroly řízení rizik a povinnosti podávání zpráv jsou robustní". Pokud by se banka dozvěděla o "jakékoli nezákonné nebo podezřelé aktivitě na klientských účtech", navíc by "neváhala přijmout nezbytná opatření v rámci [svých] procesů a v souladu s příslušnými právními předpisy".

Vzhledem k důvěrnosti informací mezi bankéřem a klientem nemůže Nedbank potvrdit, zda výše uvedený je či není klientem Nedbank, ani nemůže komentovat žádné údaje o klientech nebo účtech."

Zdroj v angličtině: ZDE

0