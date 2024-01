Finanční nejistota ohrožuje polský obchod se zbraněmi

26. 1. 2024

čas čtení 5 minut

S blížícími se dubnovými parlamentními volbami jihokorejské Národní shromáždění nepohne s návrhem zákona o revizi, obává se Choi Ji-won. S blížícími se dubnovými parlamentními volbami jihokorejské Národní shromáždění nepohne s návrhem zákona o revizi,

Ambiciózní dohody Jižní Koreje s Polskem o vývozu zbraní v hodnotě několika miliard dolarů mohou být ohroženy, protože Národní shromáždění nadále nečinně sedí na návrhu zákona, který musí být schválen, aby se dohody uskutečnily.

Poté, co v červenci 2022 podepsaly počáteční komplexní dohodu o vývozu zbraní v hodnotě 17 bilionů wonů (12,7 miliardy dolarů) za tanky, houfnice a stíhačky, spolupracující korejské obranné společnosti – Hyundai Rotem a Hanwha Aerospace – a polská vláda jednají o tom, že do pouhého roku navážou na druhou dohodu.

Dodatečná dohoda však ještě nebyla podepsána, protože státem řízená Export-Import Bank of Korea neboli Eximbank narazila na svůj zákonný úvěrový limit z loňských obchodů.

V rámci rozsáhlých vývozních dohod často poskytuje uchazečská země svému obchodnímu partnerovi půjčky, které mu pomohou s financováním obchodu. Jižní Korea půjčila Polsku 17 bilionů wonů, přičemž Eximbank a Korea Trade Insurance Corp. poskytly každá půjčky a záruky v hodnotě 6 bilionů wonů.

Zatímco polská vláda údajně požádala o kapitálovou podporu ve výši více než 20 bilionů wonů pro sekundární obchod v hodnotě 30 bilionů wonů, Eximbank nemohla úvěr rozšířit, protože téměř dosáhla svého zákonného stropu stanoveného zákonem.

Podle současného zákona o řízení Eximbank může instituce půjčit dlužníkovi až 40 % svého základního kapitálu. V červenci činil kapitál banky 18,4 bilionu wonů – včetně jejího legálního kapitálu ve výši 15 bilionů wonů – takže pro Polsko zůstal úvěrový limit přibližně 7,35 bilionu wonů. Poté, co Eximbank v první transakci již financovala 6 bilionů wonů, zbývá pro Polsko jen asi 1,35 bilionu wonů.

Zákonodárci z vládnoucích i opozičních stran navrhli zvýšit zákonný strop pro státní věřitele na 30 až 35 bilionů wonů, což je nejméně dvojnásobek současných 15 bilionů wonů.

Kvůli politickým faktorům však bylo dosaženo jen malého pokroku a návrhy zákonů zůstávají v příslušných stálých výborech, aniž by byly řádně projednány.

Obavy z přijetí zákona a včasné pomoci vývozu v poslední době rostou, protože 21. národní shromáždění má skončit nadcházejícími všeobecnými volbami v dubnu, do nichž by byl návrh zákona automaticky zrušen, pokud by stále čekal na schválení.

Nejen, že revizní procedura bude muset začít znovu od nuly na 22. zasedání, ale v nejhorším případě může druhá dohoda o vývozu zbraní s Polskem skončit jako vedlejší škoda – buď okleštěná, nebo zcela zrušená.

Představitel obranného průmyslu ve středu řekl, že není tak optimistický, pokud jde o vyhlídky na schválení dodatku tímto shromážděním.

"Je to velmi znepokojující. Vzhledem k tomu, že všeobecné volby se konají v dubnu, předchozí měsíc bude většinou o volbách, což znamená, že návrh zákona musí být projednán v parlamentu do konce února," řekl deníku The Korea Herald úředník, který si přál zůstat v anonymitě.

Za těchto okolností jihokorejská vláda zvažuje částečné sdružení kapitálu prostřednictvím syndikovaného úvěru od soukromého sektoru. V listopadu bylo oznámeno, že ministerstvo obrany požádalo pět největších komerčních bank v zemi – KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori a NongHyup – aby polské vládě poskytly půjčku ve výši přibližně 3,5 bilionu wonů, aby pomohly financovat sekundární obchod.

Zdroje z tohoto odvětví však považovaly za nepravděpodobné, že by se polská vláda rozhodla pro syndikované půjčky, a jako jeden z důvodů uvedly vyšší úrokové sazby ve srovnání s půjčkami financovanými vládou.

Zda o syndikovaném úvěru stále probíhá jednání, ani podrobnosti o jeho provedení, nebylo možné u bank potvrdit.

K obavám přispívá blížící se termín uzavření dohody společnosti Hanwha Aerospace o části sekundárního kontraktu. Společnost oznámila, že podepsala smlouvu s polskou agenturou pro vyzbrojování na dodávku dalších zbraní v hodnotě přibližně 3,4 bilionu wonů pod podmínkou, že finanční prostředky budou získány do června.

"Pokud financování nepřijde před termínem, nemáme žádné peníze, takže nebude možné exportovat," řekl představitel obranného průmyslu.

To je mnohem větší riziko, než se očekávalo, dodal úředník s tím, že dohody s Polskem nejsou důležité jen pro společnosti, ale pro celý obranný průmysl při jeho vpádu na globální trh.

Prezident Yoon Suk Yeol opakovaně zdůrazňoval, že cílem je učinit Jižní Koreu do roku 2027 čtvrtým největším hráčem na světovém trhu s vývozem zbraní a dohody s Polskem zemi k tomuto cíli do značné míry posunuly.

Korea se nedávno stala devátým největším dodavatelem zbraní na světě, protože její vývoz zbraní z období 2013-2017 na období 2018-2022 vyskočil o 74 %, podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru.

Zdroj v angličtině: ZDE

0