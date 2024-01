Americké listy: Je debut Malie Obamové dobrý, nebo jen těží ze slávy svého otce?

Aktuální titulek článku ji nazývá "nepo baby" (protekční dítě), což je nový výraz, který americká média používají v souvislosti s dětmi slavných lidí v kontextu, který naznačuje, že se díky příjmení a kontaktům svých rodičů dostali tam, kam se dostali. Používá se například v souvislosti s Jamie Lee Curtisovou, která loni získala Oscara a je dcerou hvězdy Hitchcockova filmu Psycho Janet Leighové a legendárního herce Tonyho Curtise, nebo s dcerami Johnnyho Deppa Lilly Rose Depp, Melanie Griffithové a Dona Johnsona Dakotou, syna Toma Hankse Colina a dalších.







Podle článku Laury Bradleyové je "18minutový narativní film The Heart od Obamové tichým příběhem o muži jménem Joshua (Tunde Adebimpe), který žije se svou matkou (LaTonya Borsayová). Otevře se nám černá obrazovka a nasloucháme podivné, polohlasité hádce. Joshua nepřinesl domů spolu s ostatními potravinami mléko, a přestože trvá na tom, že v obchodě došlo, jeho matka mu zřejmě nevěří. Později té noci umírá na infarkt, zatímco on je nahoře ve sprše. Jak se dozvídáme, její závěť obsahuje zvláštní přání: Chce, aby její srdce bylo uchováno pro potomky ve sklenici."

V článku se píše, že "Malia Obamová je sice dcerou bývalého světového vůdce, ale se svým režijním debutem na filmovém festivalu Sundance se drží spíše v decentní rovině". Za prvé, ze svého jména vypustila slovo "Obamová" a prezentuje se jako "Malia Ann". A také, pokud byste čekali nějaký politický thriller nebo coming-of-age dílo o mladé ženě vyrůstající ve velmi velkém, bílém domě, tak to ne, upozorňuje autorka.



Podle článku je film "The Heart", co se týče krátkých filmů ze Sundance, vcelku běžnou záležitostí - je subtilní, poněkud zvláštní a jeho vizuální stránka je hřejivá a lo-fi. Ve svém videu "Meet the Artist" popisuje Obamová tento film jako "tak trochu pohádku" a dodává: "Film je o ztracených předmětech a osamělých lidech, o odpuštění a lítosti. Ale také si myslím, že se snaží odhalit, kde v těchto věcech může existovat něha a blízkost." Zde Malia představuje svůj film festivalovému publiku:



https://www.youtube.com/watch?v=xTuP-YOZCAY.

Pak autorka přechází k bodu, který nás všechny zajímá: "Ano, ano, samozřejmě - [napije se čaje a upraví si monokl] - ale důležitější je, jestli je tenhle krátký film dobrý?".

A odpověď zní: "Celkově je The Heart solidní, ale většinou zapomenutelný krátký film. Je v něm vidět spousta dobré techniky, od dobře komponovaných záběrů až po domáckou, nostalgickou paletu barev, ale příběh a herecké výkony vyznívají trochu do prázdna - jako by v něm chyběl něco chybělo. Přinejmenším v emocionální rovině je The Heart vlastně trochu bez života."

Pětadvacetiletá Obamová zjevně nasbírala solidní filmařské zkušenosti během studia na Harvardu, kde se údajně zaměřila na vizuální a environmentální studia. Mezi její předchozí producentské zkušenosti patří psaní scénáře pro film Donalda Glovera Swarm in 2021 a práce a/nebo stáž na seriálech včetně Girls a sci-fi dramatu Halle Berryové Extant na televizní stanici CBS.





"Vyvrcholení krátkého filmu je více než matoucí, a to nejen proto, že Josh jede autobusem domů a vedle něj leží to srdce. (To nikoho nenapadlo dát mu na tu věc papírový pytlík?) Cestou zahlédne ženu, která vypadá úplně stejně jako jeho matka. Navzdory jejím protestům, že ho nezná a nikdy se s ním nesetkala, se Josh pustí do vysvětlování, proč v den její smrti nekoupil mléko, ale až poté, co ji donutí shodit všechny potraviny na zem. Když Josh se slzami v očích všechno vysvětluje, jeho násilně adoptovaná náhradní matka mu řekne, že hádka "není nic, kvůli čemu by měl brečet", těsně předtím, se objeví záběr na rozlité mléko na zemi. (Chápete to?)"

Autorka pokračuje: "Poté, co se jejich cesty rozejdou, odhalí závěrečný záběr na vnitřek autobusu srdce, které tam Josh nechal, jak leží na sedadle opuštěné. OK."

Jako bývalá první dcera - a jako ta, jejíž rodina si prošla nevýslovným množstvím rasistického obtěžování v médiích - se sázka na filmový debut Obamové zdá být o něco vyšší než u průměrného debutanta na festivalu Sundance. Sám Donald Glover v loňském rozhovoru pro magazín GQ vzpomínal, jak své chráněnce říkal, že bude důležité, jaký bude její první film. "Jsi Obamova dcera. . Takže když natočíš špatný film, bude tě to pronásledovat."