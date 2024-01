Izraelští ministři se účastnili akce požadující vystěhování Palestinců z Gazy - což by bylo proti mezinárodnímu právu

29. 1. 2024

Israeli ministers joined a right-wing rally to call for the resettlement of the besieged Gaza Strip - a policy that would be against international law ⤵️ pic.twitter.com/Td9RiuJXK4 — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 29, 2024

Nedělní akce v Jeruzalémě vyvolala zděšené reakce z jiných částí izraelského politického spektra a kritiku ze strany USA, nejdůležitějšího spojence Izraele.



Vůdce opozice Jair Lapid prohlásil, že koaliční vláda zvolená v roce 2022 "dosáhla nového dna", a dodal:

"Představuje to mezinárodní škody, podkopává to potenciální jednání, ohrožuje to vojáky a odráží to vážný nedostatek odpovědnosti."



Vysoce postavený americký představitel řekl izraelskému deníku Yedioth Ahronoth:



"Konference radikální pravice s výzvami k obnovení židovského osídlení v Gaze je prostě odpudivá. Je to strašná chyba Netanjahua, který tomu nezabránil. Vyvolává to otázky, zda má Bibi vůbec ruce na kormidle."



Netanjahuův úřad se ke konferenci nevyjádřil, ale když byl den předtím na konferenci dotázán, uvedl, že účastníci mají "právo na svůj názor".



Premiér již dříve odmítl návrhy, že Izrael po skončení války obnoví v Gaze civilní přítomnost. Začátkem tohoto měsíce však prohlásil, že "nepřistoupí na kompromis ohledně plné izraelské bezpečnostní kontroly nad celým územím západně od [řeky] Jordánu - a je proti vytvoření palestinského státu".





