Jak válka zničila Gazu - vizuální vyšetřování

30. 1. 2024

K 17. lednu bylo v Gaze poškozeno 142 900 až 176 900 budov

Satelitní snímky a důkazy z otevřených zdrojů odhalují ničení civilní infrastruktury Izraelem ve válce proti Hamásu

Vyšetřování deníku Guardian podrobně popsalo masové ničení budov a pozemků ve třech čtvrtích Gazy.



Na základě satelitních snímků a důkazů z otevřených zdrojů vyšetřování zjistilo jen v těchto třech místech poškození více než 250 obytných budov, 17 škol a univerzit, 16 mešit, tří nemocnic, tří hřbitovů a 150 zemědělských skleníků.



V průběhu izraelské války proti Hamásu v Gaze, která byla zahájena po útoku Hamásu na Izrael 7. října, byly celé budovy srovnány se zemí, pole srovnána se zemí a modlitebny vymazány z mapy. Vyšetřování deníku Guardian podrobně popsalo masové ničení budov a pozemků ve třech čtvrtích Gazy. Soubor fotografií a analýz je ZDE.



Ničení nejenže přinutilo 1,9 milionu lidí opustit své domovy, ale mnohým z nich také znemožnilo návrat. To vedlo některé odborníky k tomu, aby popsali dění v Gaze jako "domicid", který je definován jako rozsáhlé, záměrné ničení domů s cílem učinit je neobyvatelnými a zabránit tak návratu vysídlených osob. Tento pojem není právně uznáván.



Izraelská armáda tvrdí, že její boj je veden proti Hamásu, nikoli proti Gaze, že její bombardování je úměrné hrozbě, kterou Hamás představuje, a že se snaží občany před hrozícími útoky varovat.



Mluvčí IDF konstatoval: "Hamás operuje v hustě obydlených oblastech, což je jeho běžná operační praxe. V rámci operací IDF [provádí] údery na vojenské cíle a také lokalizuje a ničí infrastrukturu, pokud je to nezbytně nutné k dosažení cílů války."



Analýza satelitních dat, kterou k 17. lednu provedli Corey Scher z City University of New York a Jamon Van Den Hoek z Oregon State University, ukazuje, že 50 až 62 % všech budov v Gaze bylo pravděpodobně poškozeno nebo zničeno.



Interaktivní stránka deníku The Guardian prochází tři takto poškozené oblasti Gazy: Bejt Hanún, al-Zahra a Chán Júnis. Tam, kde to bylo možné, byly konkrétní případy poškození na následujících snímcích zvýrazněny žlutě.



Bejt Hanún



Bejt Hanún, město na severovýchodě Gazy obklopené zemědělskou půdou, bylo v roce 2017 domovem přibližně 50 000 lidí. Izraelské obranné síly v prosinci oznámily plnou kontrolu nad touto oblastí. Oblast byla vylidněna a několik čtvrtí se proměnilo v trosky.



Rozsáhlé plochy zemědělské půdy byly vymazány, což je patrné na satelitních snímcích společnosti Planet Labs pořízených 30. listopadu. Většina zemědělských skleníků byla zničena a v pěstitelské oblasti jsou nyní rozesety nové cesty od obrněných vozidel. Analýza UNOSATu z prosince zjistila, že 39 % zemědělské půdy v severní Gaze bylo poškozeno.



Celá obytná čtvrť s více než 150 budovami byla srovnána se zemí. Zničeny byly také školy, včetně jedné provozované OSN, kterou izraelské síly vyhodily do povětří v polovině prosince.



Nemocnice Beit Hanoun byla vážně poškozena a nemocnice Balsam zničena. Podle mezinárodního humanitárního práva jsou školy a nemocnice chráněnými civilními objekty a při jejich napadání se uplatňují zásady rozlišování a přiměřenosti.



Podle analýzy deníku Guardian byl buldozerem zničen hřbitov a poškozeny nebo zničeny mešity. Mezi nimi je poškozená mešita Umm al-Nasr, jejíž části pocházejí z roku 1239.



Ammar Azzouz, výzkumný pracovník Oxfordské univerzity a autor knihy o domicidech, jehož vlastní město Homs v Sýrii bylo v roce 2012 vážně poškozeno, uvedl: "Dopad domicidu se vyvíjí s časem. Její bolest se šíří nejen na ty, kteří přišli o své domovy v Gaze, ale také na ty, jejichž domovy zůstaly nedotčeny, protože cílem byla jejich širší infrastruktura."



Po dalším přiblížení Bejt Hanúnu je rozsah škod jasně vidět. Při najetí na jednotlivé oblasti poškození se pohled změní na satelitní snímek z 20. května 2023. Na mnoha polích jsou patrné stopy poškození způsobené izraelskou vojenskou činností, ale některé viditelné rozdíly v barvě lze přičíst sezónním výkyvům růstu plodin.





Video zveřejněné 12. prosince ukazuje, jak izraelské síly vyhodily do povětří budovu školy provozované UNRWA (Agenturou OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky). Izrael uvedl, že budova byla základnou Hamásu. Agentura UNRWA nedávno propustila zaměstnance a zahájila vyšetřování zaměstnanců podezřelých z podílu na útoku ze 7. října.



Al-Zahra a al-Mughraqa



V Al-Zahře, jedné z nejbohatších čtvrtí nacházejících se v centrální části Gazy, se před válkou nacházely věžáky, univerzity a žilo zde přibližně 5 000 lidí.



Na severu se nachází velká čistírna odpadních vod obklopená pásy obrněných vozidel přes srovnanou zemědělskou půdu. Nad starší sítí cest, které již nelze rozeznat, vznikly nové cesty a opevnění vybudované izraelskými silami.



Na východě, ve městě al-Mughraqa, zbyl z jedné budovy jen velký kráter, zatímco budovy nedaleké školy mají viditelné škody.



Krátery pokryté silnice obklopují nemocnici turecko-palestinského přátelství. Nemocnice hlásí poškození dvou pokojů výbuchem a poškození přívodu kyslíku a vody.



V centru al-Zahry sídlí tři univerzity, z velké části poškozené a obklopené krátery.



Z nich Izraelská univerzita byla tento měsíc vyhozena do povětří izraelskými silami poté, co byla využívána jako vojenská základna. Poté, co záběry z výbuchu přiměly Bidenovu administrativu požádat IDF o vysvětlení, oznámily prošetření jeho okolností. K tomu došlo až po pořízení satelitního snímku.



Screenshoty z videa, které koluje na sociálních sítích, ukazují okamžik, kdy izraelská armáda částečně zdemolovala izraelskou univerzitu v al-Zahře.



Věžové bloky v al-Zahře, v nichž údajně žije více než 3 000 lidí, byly srovnány se zemí izraelským bombardováním.



"Ničení v Gaze je co do rozsahu, krutosti a dopadu mnohem horší ve srovnání s Ukrajinou, Sýrií nebo jinými konflikty," uvedl Balakrishnan Rajagopal, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na přiměřené bydlení. Rajagopal vyzval k tomu, aby byla vr domicida na Valném shromáždění OSN v roce 2022 uznána jako trestný čin podle mezinárodního práva.



Podle údajů OSN bylo v letech 2013-2016 během syrské občanské války poškozeno 40 % staveb v Aleppu. Od 5. ledna, tedy za necelé tři měsíce konfliktu, bylo podle Rajagopala v Gaze poškozeno nebo zničeno 60 % všech staveb.



Martin Coward, profesor mezinárodní politiky na Queen Mary University of London, uvedl: "IDF se zaměřují na podpovrchovou infrastrukturu, kterou Hamás v Gaze vybudoval, a k tomu musí projít zastavěným prostředím na povrchu. Snaží se o přesné zacílení - ačkoli dochází k velkým vedlejším škodám na civilních budovách."



Podrobné satelitní snímky společnosti Planet z 31. prosince odhalují některé z těchto škod. Po najetí na jednotlivé oblasti poškození se pohled změní na satelitní snímky z 20. a 30. května 2023.



Video z 30. října ukazuje oheň a kouř stoupající z nádvoří nemocnice turecko-palestinského přátelství.



Videozáznam z 21. října ukazuje 25 bytových domů ve čtvrti al-Zahra srovnaných se zemí izraelským náletem. Stovky lidí byly v důsledku úderu vysídleny.





Chán Júnis



Chán Júnis na jihu Gazy leží na okraji bývalé evakuační linie severní Gazy. Město, které bylo původně považováno za bezpečnou zónu, přijímalo prchající a zraněné civilisty, když se válka soustředila na sever, ale od prosince je po rozšíření kampaně IDF neúnavně bombardováno.



Vedle zničených skleníků a obytných bloků bylo k nepoznání zničeno několik mešit.



Další sportoviště bylo zničeno spolu s celou obytnou čtvrtí s obytnými budovami a zemědělskými poli. Na místech, kde kdysi stálo více než 100 skleníků, zůstaly velké krátery a trosky.



Lékárny, supermarkety, školy a mateřská školka vykazují známky poškození. Nemocnici al-Bandar al-Sharqi obklopují zničené silnice.



Uprchlický tábor Chán Júnis, v němž v roce 2017 žilo 41 000 lidí, byl založen po arabsko-izraelské válce v roce 1948, aby ubytoval palestinské uprchlíky vyhnané z jejich domovů. Tábor, v němž se nachází několik budov OSN včetně školy UNRWA, dostal několik zásahů a vykazuje známky poškození.



Azzouz uvedl: "Jak dát lidem pocit domova a sounáležitosti poté, co utrpěli ztrátu? Jak vzpomenout na zabité? A jak si představit budoucnost, v níž bude [...] Gaza znovu vybudována?"



Ze satelitních snímků pořízených 5. ledna 2024 je patrné, jak rozsáhlé oblasti severního Chán Júnisu byly zničeny. Po najetí na konkrétní poškozené oblasti se pohled změní na satelitní snímek z 16. května 2023.



Video z 23. prosince ukazuje rozmetané výlohy obchodů a rozsáhlé škody podél úzké ulice v Chán Júnisu, která vede k ulici Jalal, kde jsou vidět viditelné škody na bytech, pekárnách a obchodech.



Video z 9. listopadu ukazuje následky útoku na mešitu Khaled bin al-Walid.



Deník Guardian zdokumentoval zničení stovek příkladů civilní infrastruktury, která má zásadní význam pro život budoucích navrátilců, ve třech analyzovaných oblastech Gazy. Nejedná se o komplexní analýzy celého pásma Gazy, kde existuje více škod.



Rajagopal, Azzouz a Coward uvedli, že důkazy uvedené ve vyšetřování jsou v souladu s jejich chápáním událostí v Gaze jako formy domicidu.



"Naprosté vyhlazení Bejt Hanúnu a zničení al-Zahry a Chán Júnisu jsou důkazem toho, že izraelské použití síly znemožnilo život tím, že je učinilo neobyvatelnými," řekl zpravodaj OSN Rajagopal. "Vše, co je důležité pro důstojný a bezpečný život, je zničeno, a to není legální ani legitimní podle jakéhokoli smyslu právního světa."



Cowardová, profesorka z Queen Mary University, dodala: "Ničení domovů hraje klíčovou roli jak při vysídlování - komunity se nemohou vrátit, pokud nemají domov, kam by se mohly vrátit -, tak při ničení komunit, protože domovy jsou zničeny a rodiny vysídleny, takže jsou zničeny všechny věci, které činí komunitu soudržnou, a jsou rozptýleny na mnoho různých míst."



Azzouz řekl: "Vyšetřování ukazuje, jak Izrael v Gaze zbrojí proti architektuře, ničí kulturní dědictví Palestinců a jejich každodenní městskou strukturu."



Corey Scher a Jamon Van Den Hoek odhadují, že k 17. lednu bylo poškozeno 142 900 až 176 900 budov, což vyvolává otázky, jak obnovit Gazu, až válka skončí.



Coward dodal: "Při pohledu na snímky z al-Zahry, Chán Júnisu a Bejt Hanúnu je patrné rozsáhlé zničení civilní infrastruktury, jako jsou školy, univerzity a obchody. Toto ničení nejen zabíjí a vyhání civilisty, ale ničí i pocit, že tato místa jsou domovem určitého způsobu života. Pokud nemůžete nakupovat nebo se učit, nemůžete si vytvořit pocit sounáležitosti nebo místo nazývat domovem."







Analýza, fotografie a videozáběry jsou ZDE

