Západní státy zastavily už tak hladovějícím civilistům v Gaze humanitární pomoc

27. 1. 2024

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu v pátek konstatoval, že ten, kdo brání příchodu humanitární pomoci do Gazy, páchá genocidu. V reakci na to nyní řada západních států pozastavila financování humanitární organizace UNRWA, jejíchž 15 000 zaměstnanců uprostřed bojů poskytuje v Gaze civilistům humanitární pomoc. Více než 150 těchto zaměstnanců bylo při tom usmrceno. Západní státy pozastavily financování této pomoci, protože Izrael obvinil organizaci UNRWA, že 12 jejích zaměstnanců se údajně účastnilo útoků Hamásu ze 7 října. Jak kdosi napsal na Twitteru, je to obdobné, jako kdyby britský stát zastavil financování celého britského zdravotnictví, protože jedna britská zdravotní sestra, Lucy Letby, zabila nedávno v nemocnici několik nemluvňat.





Moderátor, Channel 4 News, sobota 27. ledna 2024:

Spojené království pozastavuje financování agentury OSN pro uprchlíky, která poskytuje životně důležitou pomoc v Gaze, poté, co se údajně několik jejích zaměstnanců podílelo na útocích ze 7. října. Agentura se označuje za poslední záchranné lano pro palestinský lid v Gaze a dnes v noci se ocitla v nejisté pozici, protože rostoucí seznam zemí pozastavuje financování Agentury OSN pro pomoc a práci. Agentura přislíbila, že zaměstnance zapojené do teroristických činů požene k odpovědnosti, ale na místě v Gaze to pravděpodobně ještě zhorší neutěšenou humanitární situaci.







Reportér: Na jihu Gazy jsou vidět následky dalšího izraelského leteckého útoku. Den poté, co soud OSN v Haagu nařídil Izraeli, aby učinil vše, co je v jeho silách, aby zabránil smrti a genocidě. Izrael tvrdí, že už tak činí, ale příkaz je stejně nevymahatelný a za poslední den bylo hlášeno přes 170 zabitých Palestinců.









"Kdo se nad námi smiluje? Snad jen sám Bůh?" ptá se tento muž.













Izraelské síly dnes uvedly, že zabily 11 bojovníků Hamásu, kteří využívali civilisty jako lidské štíty.





Za dohledu izraelského tanku se další z těchto civilistů přesouvají na jih poté, co jim armádní letáky nařídily evakuaci, mnozí z nich bez cíle a bez úkrytu před chladem a deštěm.









A dnes se Velká Británie připojila k USA a několika dalším zemím a pozastavila finanční podporu zdejší agentuře OSN pro uprchlíky poté, co propustila 12 zaměstnanců za jejich údajnou účast na útocích ze 7. října. Načasování pro tyto zoufalé lidi by mohlo být jen stěží horší.





Stéphane Dujarric, mluvčí OSN: "V Gaze žijí stovky a stovky a stovky tisíc lidí, kteří jsou závislí na humanitární práci USA, kteří jsou nyní závislí na humanitární pomoci ještě více než dříve. Naše humanitární práce musí pokračovat. Závisí na ní životy."









Reportér: Krize vyvolává největší propalestinské protesty zde v chudém Jemenu. Scény, které zvýšily popularitu húsijských povstalců v celém arabském světě, kde jsou demonstrace obvykle zakázány nebo přísně kontrolovány, britské a americké nálety zatím nedokázaly odradit húsijské útoky na lodní dopravu.





Mluvčí húsijské armády: "Jemenské ozbrojené síly potvrzují, že podnikají veškeré vojenské akce v rámci práva na obranu drahého Jemenu a na potvrzení pokračující solidarity s palestinským lidem."









Reportér: Včera v noci byl tento tanker zasažen balistickou střelou, která zapálila jednu z jeho nákladních nádrží. Tento požár byl nyní uhašen a podle komoditní společnosti Traffic Eura je celá posádka v bezpečí. Američané tvrdí, že dnes ráno zničili další húthijskou raketu dříve, než mohla být odpálena.









Moderátor: Nyní je tu se mnou bývalý dlouholetý hlavní mluvčí UNRWA Chris Gunness. Chrisi, Velká Británie pozastavuje financování, následuje USA, Kanadu, Austrálii a několik dalších zemí, je toto opatření přiměřené?











Chris Gunness, UNRWA: Myslím, že je to zcela nepřiměřené a je to trestání nevinných civilistů. Postihne to, stejně jako mnoho finančních sankcí, ty nejchudší a nejvíce znevýhodněné. Dnes večer je tam milion lidí, žen, dětí, starých lidí, zraněných, nemocných dětí, umírajících. To jsou ti, kteří dnes večer naléhavě potřebují humanitární pomoc UNRWA. To, co udělal Rishi Sunak a jeho vláda, omezili pomoc těmto lidem v době, kdy Sunak říká, že chce regionální stabilitu. UNRWA byla v minulosti chválena za svou práci v oblasti lidského rozvoje, která přináší stabilitu v celém regionu. UNRWA denně vzdělává více než půl milionu dětí. Jaký je lepší způsob destabilizace, jaký je lepší způsob destabilizace Blízkého východu než odebrat finanční prostředky agentuře, která se zabývá například vzděláváním v oblasti lidského rozvoje.





Moderátor: Ta obvinění, pokud jsou pravdivá, a generální tajemník OSN říká, že je to děsivá zpráva, by byla zničující, že?





Chris Gunness, UNRWA: Je to tak. Je to naprosto děsivé. A Philippe Lazarini, generální komisař, OSN, odsoudil mnohokrát ty děsivé útoky ze 7. října. Ale aby bylo jasno. UNRWA uplatňuje politiku nulové tolerance, když se podíváte na prohlášení generálního komisaře, řekl, že se zbavil těchto lidí, aby ochránil zájmy agentury ještě předtím, než existují zjevné důkazy o pochybení. Takto vážně je tato politika nulové tolerance prováděna. Je to velmi vážné obvinění, UNRWA provádí vyšetřování. Bude to jasné, bude to transparentní, bude to nezávislé. Uvidíme, jaký bude jeho výsledek, ale doufám, že tím, že se politika provádí tak důrazně, že britská vláda a ostatní uvidí, že UNRWA dělá vše, co je v jejích silách.



A mohu jen velmi rychle vzdát hold téměř 15 000 pracovníkům UNRWA, kteří ve válečné zóně poskytují humanitární pomoc. Z nich 152 bylo zabito a my bychom měli vzdát hold těmto lidem, kteří položili své životy ve službě humanitě.





Moderátor: Chci říci, že načasování této události je přinejmenším nešťastné. Nehledě na samotná obvinění, která jsou velmi znepokojivá. Ale víte, včera jste tu měli výzvu Mezinárodního soudního dvora, aby byla do Gazy dodána pomoc. Dnes je to těžší, že? Teď, když financování pozastavilo tolik vlivných zemí.





Chris Gunness, UNRWA: No, řekněme si to jasně. Předsedkyně soudu, americká soudkyně Donahueová, ve svém rozsudku jasně řekla, že bránění a omezování humanitární pomoci je porušením Úmluvy o genocidě. Co udělá Rishi Sunak a Joe Biden hned následující den? Omezují humanitární pomoc, a dělají to státy, kterí jsou smluvní stranou úmluvy.



Moderátor: A USA jsou největšími podporovateli, že ano. Stejně tak agentura, která je záchranným lanem pro tolik lidí v Gaze. Může přežít bez takové úrovně financování? A USA jsou největšími podporovateli, že ano. Stejně tak agentura, která je záchranným lanem pro tolik lidí v Gaze. Může přežít bez takové úrovně financování?



Chris Gunness, UNRWA: No, rozhodně UNRWA dnes večer čelí existenčnímu ohrožení. Je pod obrovským politickým tlakem, a to vždycky byla, ze strany Izraelců a krajní pravice. A nyní i od izraelského kabinetu a Ameriky. A také od dalších. Ale víte, že od té doby, co jsem v UNRWA, prochází finanční krizí. No, rozhodně UNRWA dnes večer čelí existenčnímu ohrožení. Je pod obrovským politickým tlakem, a to vždycky byla, ze strany Izraelců a krajní pravice. A nyní i od izraelského kabinetu a Ameriky. A také od dalších. Ale víte, že od té doby, co jsem v UNRWA, prochází finanční krizí.





Moderátor: Takovouto určitě ne.





Chris Gunness, UNRWA: Trump agenturu v roce 2018 defundoval ve výši více než 300 milionů.







Moderátor: Teď máte Finsko, Itálii, USA, Kanadu, Austrálii a také všechny ostatní. Chci říct, myslíte si, že existuje riziko, že t nepřežije?



Chris Gunness, UNRWA: UNRWA musí přežít a UNRWA přežije. Možná se bude muset uskrovnit. Možná bude muset omezit služby. Může dojít k velkým vnitřním reformám. Ale aby bylo jasno. Je to Valné shromáždění OSN a 193 vlád světa, kdo UNRWA udělil mandát. Takže víte, že takové vlády, jako je Rishi Sunak a další, Američané a Finové a Italové a kdokoli jiný může snížit podporu. Je to Valné shromáždění, které dává mandát. Takže to tam bude. A i když ty západní vlády chtějí dělat, co dělají, defundovat v tuto chvíli, tak to bude pokračovat.



Moderátor: Jen stručně, co to znamená na místě v Gaze?





Chris Gunness, UNRWA: No, není to jen v Gaze. Znamená to, že práce, kterou UNRWA vykonává s těmito zoufalými lidmi na místě, kteří utíkají před válkou do zařízení UNRWA, jejich pomoc je nyní ohrožena, ale UNRWA také poskytuje humanitární pomoc v Sýrii, Libanonu, Jordánsku a na Západním břehu Jordánu. Dnes večer, kdy Blízkému východu hrozí regionální požár, je tato práce v oblasti lidského rozvoje díky těmto upřímně řečeno nezodpovědným rozhodnutím nyní ohrožena. Pokud bych mohl skončit tím, co bylo řečeno na Twitteru, je to trochu jako pozastavení financování celého britského státního zdravotnictví, protože jedna zdravotni sestra Lucy Letbyová zabila několik dětí.





A v místní márnici sedí žena vedle mrtvol své sestry a jejích dvou dětí, které zemřely při témže úderu.Mezitím v jižní Gaze došlo k eskalaci jiného druhu: dvě hlavní nemocnice sotva fungují poté, co izraelské tanky ostřelovaly cíle v okolí, což vyvolalo příval nových obětí. Potřeba příměří je stále naléhavější.