Ruská agrese na Ukrajině Moskva se při leteckých útocích zaměřila na ukrajinskou infrastrukturu

28. 1. 2024

čas čtení 4 minuty



Podle armády nejsou bezprostředně patrné žádné oběti, úder na průmyslový areál v Kremenčuku vyvolal požár



Rusko zahájilo útoky drony a raketami, jejichž cílem je civilní a kritická infrastruktura v rozsáhlých oblastech Ukrajiny, uvedlo v neděli kyjevské letectvo.



Podle předběžných informací nebyly při útocích zaznamenány žádné oběti.



Rusko a Ukrajina v posledních měsících zintenzivnily letecké útoky na území druhé strany a zaměřily se na kritickou vojenskou, energetickou a dopravní infrastrukturu.



Ukrajinské vzdušné síly uvedly, že Rusko zaútočilo v centrální Poltavské oblasti dvěma balistickými raketami vypálenými z balistického raketového systému Iskander a třemi raketami země-vzduch nad Doněckou oblastí na východě.



Filip Pronin, gubernátor Poltavské oblasti, napsal, že útok zasáhl průmyslový areál ve městě Kremenčuk a vyvolal požár. Obrázky zveřejněné na sociálních sítích ukazují záchranné týmy, které bojují s požárem.



Dále na jihovýchodě v Záporožské oblasti gubernátor Jurij Malaško uvedl, že při útoku dronu byl zasažen objekt infrastruktury. Malaško sdělil, že na místě jsou záchranné týmy, ale neposkytl žádné podrobnosti o škodách nebo obětech.



Ukrajinské systémy protivzdušné obrany v noci zničily čtyři z osmi Ruskem vypuštěných dronů, uvedlo letectvo.

Rusko zahájilo útoky drony a raketami, jejichž cílem je civilní a kritická infrastruktura v rozsáhlých oblastech Ukrajiny, uvedlo v neděli kyjevské letectvo.Podle předběžných informací nebyly při útocích zaznamenány žádné oběti.Rusko a Ukrajina v posledních měsících zintenzivnily letecké útoky na území druhé strany a zaměřily se na kritickou vojenskou, energetickou a dopravní infrastrukturu.Ukrajinské vzdušné síly uvedly, že Rusko zaútočilo v centrální Poltavské oblasti dvěma balistickými raketami vypálenými z balistického raketového systému Iskander a třemi raketami země-vzduch nad Doněckou oblastí na východě.Filip Pronin, gubernátor Poltavské oblasti, napsal, že útok zasáhl průmyslový areál ve městě Kremenčuk a vyvolal požár. Obrázky zveřejněné na sociálních sítích ukazují záchranné týmy, které bojují s požárem.Dále na jihovýchodě v Záporožské oblasti gubernátor Jurij Malaško uvedl, že při útoku dronu byl zasažen objekt infrastruktury. Malaško sdělil, že na místě jsou záchranné týmy, ale neposkytl žádné podrobnosti o škodách nebo obětech.Ukrajinské systémy protivzdušné obrany v noci zničily čtyři z osmi Ruskem vypuštěných dronů, uvedlo letectvo.

- Zkorumpovaní úředníci ukrajinského ministerstva obrany zorganizovali zpronevěru téměř 40 milionů dolarů



Úředníci ministerstva obrany se spolčili se zaměstnanci ukrajinské zbrojní firmy, aby zpronevěřili téměř 40 milionů dolarů určených na nákup 100 000 minometných granátů, uvedla ukrajinská bezpečnostní služba.



Podle agentury Associated Press bylo obviněno pět osob, přičemž jedna osoba byla zadržena při pokusu o překročení ukrajinských hranic. Pokud budou shledáni vinnými, hrozí jim až 12 let vězení.



Vyšetřování se datuje od srpna 2022, kdy úředníci podepsali smlouvu na dělostřelecké granáty v hodnotě 1,5 miliardy hřiven (39,6 milionu dolarů) se zbrojní firmou Lvov Arsenal, uvedla bezpečnostní služba.



Zaměstnanci společnosti měli převést finanční prostředky na firmu registrovanou v zahraničí, která by pak munici dodala na Ukrajinu. Zboží však nikdy nebylo dodáno a peníze byly místo toho zaslány na různé účty na Ukrajině a na Balkáně, uvedli vyšetřovatelé.



Finanční prostředky byly zabaveny a budou vráceny do obranného rozpočtu země, uvedl ukrajinský generální prokurátor.



Korupce je hlavní překážkou v úsilí Kyjeva o vstup do Evropské unie a NATO, přičemž představitelé obou bloků požadují rozsáhlé reformy v oblasti boje proti korupci, než se k nim Kyjev bude moci připojit.











- Ruské síly v noci zaútočily na osm obcí v Sumské oblasti a způsobily více než 24 výbuchů, uvedla sumská regionální vojenská správa.





0

302

Ostřelování pohraničních území a osad Sumské oblasti dostalo pod palbu obce Bilopolska, Šalyginska, Esmanska a Družbivska.Ruská minometná palba zasáhla obce Esman a Družbiv a také obec Bilopol, která byla rovněž terčem dělostřelecké palby a kanónu BMD. Mezitím obec Šaliginsk zažila palbu z ručních zbraní.uvedl Oleg Synegubov, vedoucí Charkovské oblastní státní správy.Při útoku na město Vovčansk byla zraněna a hospitalizována 77letá žena. Ruské ostřelování zranilo 61letého muže v Kozačské Lopani.Dva muži ve věku 42 a 50 let byli hospitalizováni po útoku na Kupjanskou oblast. Celkem bylo napadeno 20 osad, uvedl Synegubov.K útoku v Andriivce došlo v ukrajinské Sumské oblasti uvnitř pětikilometrového nárazníkového pásma podél hranice s Ruskem - v oblasti, kde Kyjev požádal obyvatele o evakuaci. Oběťmi byli 54letý muž a 68letá žena, kteří byli zabiti při jízdě v terénním voze, uvedl ukrajinský generální prokurátor.V Beryslavi na jihu Chersonské oblasti zabila výbušnina shozená z dronu jednu osobu, uvedl gubernátor. Dva lidé byli zabiti při ruském dělostřeleckém ostřelování ve východní Doněcké oblasti, uvedla ukrajinská národní policie.Zdroj v angličtině ZDE