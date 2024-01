Brazílie: Bolsonaro špehoval pomocí izraelského softwaru více než 1 500 oponentů

Nyní byl odhalen plán na špehování oponentů a nepřátel brazilské CIA, Abin (brazilská zpravodajská agentura), kterou vedl bývalý soukromý bezpečnostní pracovník Bolsonarovy rodiny.

Bolsonarova vláda špehovala více než 1 500 lidí, včetně soudců Nejvyššího soudu a prokurátora v případu vraždy černošské radní Marielle Francové, jejíž odsouzený vrah je "shodou okolností" Bolsonarovým sousedem a jehož nejmladší syn byl přítelem vrahovy dcery... A bezprostředně po spáchání vraždy, po návratu do uzavřené soukromé luxusní komunity v Riu de Janeiru, kde bývalý kapitán, který se stal vůdcem brazilské krajní pravice, žije, se vrah vydal přímo do domu bývalého prezidenta, nikoliv do svého...





Brazilská federální policie dokonce prohledala kancelář federálního zástupce, který byl Bolsonarovým šéfem špionáže a v posledních volbách byl zvolen do parlamentu. Zjistili, že má u sebe notebook a mobilní telefon, které patřily brazilské tajné službě, i když je už mít neměl, což znamená, že měl nadále přístup ke všem důvěrným informacím shromažďovaným agenturou, která podléhá přímo prezidentovi země.