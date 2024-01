Krize na Blízkém východě: Koordinátorka OSN pro pomoc v Gaze varovala, že nic nemůže "nahradit" palestinskou agenturu OSN pro uprchlíky UNRWA

31. 1. 2024

čas čtení 12 minut



"Neexistuje způsob, jak by jakákoli organizace mohla nahradit obrovskou kapacitu, strukturu UNRWA - její schopnosti a znalosti obyvatelstva v Gaze," uvedla koordinátorka pomoci Sigrid Kaagová.



Několik zemí, včetně USA, Velké Británie, Německa a Austrálie, pozastavilo financování UNRWA poté, co byli někteří zaměstnanci údajně zapleteni do útoků Hamásu na Izrael.



UNRWA tvrdí, že v souvislosti s obviněním Izraele, že se 12 jejích zaměstnanců podílelo na útocích Hamásu, jednala neprodleně, a dodává, že snížení financování by se dotklo i obyčejných Palestinců.



- Generální tajemník OSN António Guterres se v úterý v New Yorku více než dvě hodiny setkával s desítkami dárců UNRWA, aby s nimi projednal opatření přijímaná v reakci na obvinění Izraele, že se někteří zaměstnanci agentury podíleli na útoku ozbrojenců Hamásu ze 7. října.



Tisková agentura Reuters uvedla, že několik velvyslanců označilo setkání za konstruktivní.



Guterres apeloval na země, které pozastavily financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky, aby to znovu zvážily, a na "další země, včetně těch v regionu, aby se také přidaly," řekl novinářům po jednání palestinský vyslanec OSN Rijád Mansúr.



Čínský velvyslanec v OSN Zhang Jun uvedl, že Guterres dárcům sdělil informace o jednotlivých obviněních vznesených proti pracovníkům UNRWA.



"Nacházíme se ve velmi kritické chvíli při zvládání humanitární katastrofy v Gaze a válka stále pokračuje... neměli bychom dovolit, aby tyto jednotlivé případy rozmělnily naši pozornost při snaze o příměří," řekl Čang novinářům.



Obvinění se dostala na veřejnost v pátek, kdy UNRWA oznámila, že propustila některé zaměstnance poté, co Izrael poskytl agentuře informace. Guterres v neděli uvedl, že z 12 zapletených osob bylo devět propuštěno, jedna je mrtvá a totožnost zbývajících dvou se objasňuje.



Spojené státy - největší dárce UNRWA - spolu s řadou dalších zemí dočasně pozastavily své financování.



Americký velvyslanec při OSN již dříve v úterý uvedl, že UNRWA musí provést "zásadní změny", než Washington financování obnoví.



- WHO kritizuje "vážný nedostatek" léků, pohonných hmot a potravin v Násirově nemocnici



Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Světové zdravotnické organizace (WHO), uvedl, že nemocnice Nasser v jižní Gaze funguje jen "minimálně" a potýká se s nedostatkem hlavních zdrojů.



Nemocnice - největší zbývající zdravotnické zařízení v Gaze - se nachází v jižním městě Chán Júnis, které je pod trvalým útokem izraelských sil.



Ačkoli WHO uvádí, že v pondělí byla schopna dodat některé zdravotnické potřeby, stále chybí "specializovaní lékaři", "léky, kyslík, potraviny, palivo" a "způsoby likvidace pevného odpadu".



Snahy o dodání potravin do nemocnice se zpozdily, uvedl Tedros.



Dnes kvůli zpoždění kolem kontrolního stanoviště odvezly dovážené potraviny davy lidí a opět se nedostaly k Násirovi. To podtrhuje naprosté zoufalství lidí v Gaze, kteří žijí v pekelných podmínkách, včetně krutého hladu. Nadále se snažíme získat povolení k dodávkám paliva do nemocnice.

ike Několik zemí, včetně USA, Velké Británie, Německa a Austrálie, pozastavilo financování UNRWA poté, co byli někteří zaměstnanci údajně zapleteni do útoků Hamásu na Izrael.UNRWA tvrdí, že v souvislosti s obviněním Izraele, že se 12 jejích zaměstnanců podílelo na útocích Hamásu, jednala neprodleně, a dodává, že snížení financování by se dotklo i obyčejných Palestinců.Tisková agentura Reuters uvedla, že několik velvyslanců označilo setkání za konstruktivní.Guterres apeloval na země, které pozastavily financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky, aby to znovu zvážily, a na "další země, včetně těch v regionu, aby se také přidaly," řekl novinářům po jednání palestinský vyslanec OSN Rijád Mansúr.Čínský velvyslanec v OSN Zhang Jun uvedl, že Guterres dárcům sdělil informace o jednotlivých obviněních vznesených proti pracovníkům UNRWA."Nacházíme se ve velmi kritické chvíli při zvládání humanitární katastrofy v Gaze a válka stále pokračuje... neměli bychom dovolit, aby tyto jednotlivé případy rozmělnily naši pozornost při snaze o příměří," řekl Čang novinářům.Obvinění se dostala na veřejnost v pátek, kdy UNRWA oznámila, že propustila některé zaměstnance poté, co Izrael poskytl agentuře informace. Guterres v neděli uvedl, že z 12 zapletených osob bylo devět propuštěno, jedna je mrtvá a totožnost zbývajících dvou se objasňuje.Spojené státy - největší dárce UNRWA - spolu s řadou dalších zemí dočasně pozastavily své financování.Americký velvyslanec při OSN již dříve v úterý uvedl, že UNRWA musí provést "zásadní změny", než Washington financování obnoví.Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Světové zdravotnické organizace (WHO), uvedl, že nemocnice Nasser v jižní Gaze funguje jen "minimálně" a potýká se s nedostatkem hlavních zdrojů.Nemocnice - největší zbývající zdravotnické zařízení v Gaze - se nachází v jižním městě Chán Júnis, které je pod trvalým útokem izraelských sil.Ačkoli WHO uvádí, že v pondělí byla schopna dodat některé zdravotnické potřeby, stále chybí "specializovaní lékaři", "léky, kyslík, potraviny, palivo" a "způsoby likvidace pevného odpadu".Snahy o dodání potravin do nemocnice se zpozdily, uvedl Tedros.Dnes kvůli zpoždění kolem kontrolního stanoviště odvezly dovážené potraviny davy lidí a opět se nedostaly k Násirovi. To podtrhuje naprosté zoufalství lidí v Gaze, kteří žijí v pekelných podmínkách, včetně krutého hladu. Nadále se snažíme získat povolení k dodávkám paliva do nemocnice.ike

- Šéf Hamásu Ismail Haníja jede do Káhiry jednat o návrhu příměří



Vysoce postavený představitel Hamásu sdělil tiskové agentuře Reuters, že skupina studuje nový návrh na příměří a propuštění rukojmích v Gaze, který předložili zprostředkovatelé po jednáních s Izraelem.



Návrh na příměří následoval po rozhovorech v Paříži za účasti šéfů zpravodajských služeb Izraele, Spojených států a Egypta a katarského premiéra. Na znamení vážnosti jednání šéf Hamásu Ismail Haníja prohlásil, že se chystá do Káhiry, aby o něm jednal, což je jeho první veřejná cesta do této země za více než měsíc.



Návrh údajně zahrnoval třístupňové příměří, během něhož by skupina nejprve propustila zbývající civilisty z řad rukojmích, které zajala 7. října, poté vojáky a nakonec těla zabitých rukojmích.



Návrh se zdá být nejvážnější mírovou iniciativou od krátkého příměří z konce listopadu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je pod tlakem Bidenova Bílého domu, aby vytyčil cestu k ukončení války, a na domácí půdě i příbuzných rukojmích, kteří se obávají, že jednání jsou jedinou cestou, jak je přivést domů. Krajně pravicové strany v jeho vládnoucí koalici však tvrdí, že raději odejdou, než aby podpořily dohodu o propuštění rukojmích, která by ponechala Hamás nedotčený.



V úterý Netanjahu zopakoval svůj slib, že nestáhne vojáky z Gazy, dokud nedojde k "úplnému vítězství", což je připomínka obrovského rozdílu ve veřejných postojích válčících stran ohledně toho, co by bylo třeba udělat, aby se boje byť jen dočasně zastavily.



- Borrell doufá, že ve středu bude rozhodnuto, která země povede misi EU v Rudém mořioři.



Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell ve středu vyjádřil naději, že bude rozhodnuto, který členský stát povede připravovanou misi EU na ochranu plavidel v Rudém moři, a dodal, že operace by mohla být zahájena do poloviny února.



"Musíme rozhodnout, která země převezme velení, kde bude velitelství a jaké námořní prostředky členské státy poskytnou," řekl podle agentury Reuters před začátkem zasedání ministrů obrany EU a dodal, že doufá, že dnes bude rozhodnuto, kdo se ujme vedení.



Dodal, že operace se bude jmenovat Aspires, "což znamená ochránce", a uvedl, že možným datem zahájení je 17. únor.



EU již jednu námořní misi v blízkosti regionu má, a to operaci Atalanta, která působí proti pirátství u Afrického rohu. Některé členské státy se zdráhaly rozšířit její misi tak, aby pokrývala i Rudé moře a bojovala proti útokům jemenských Hútíů, a raději by zřídily novou skupinu.



- USA sestřelily protiletadlovou raketu jemenských Húsiů



V noci na středu americké ústřední velení oznámilo, že jemenští Hútiové vypálili jednu protilodní střelu směrem k Rudému moři, kterou sestřelila americká vojenská loď USS Gravely.



K útoku došlo ve 23:30 místního času.



- Izraelská armáda ve své nejnovější operační zprávě uvádí, že nadále operuje v centrální a severní části pásma Gazy, a tvrdí, že její síly "provádějí cílené nálety na teroristickou infrastrukturu a likvidují desítky teroristů".



V Al-Shati na severu tvrdí, že zabila deset lidí a "lokalizovala velké množství zbraní, jakož i dokumentů a vojenského vybavení patřícího teroristické organizaci Hamas".



Rovněž tvrdí, že provedla "významný cílený zásah proti teroristické infrastruktuře umístěné ve škole" na severu Gazy, jehož výsledkem bylo zadržení "deseti teroristických operativců Islámského džihádu, kteří školu využívali jako úkryt".



- Poradce USA pro národní bezpečnost Jake Sullivan se ve středu setká s vysokým izraelským představitelem, uvedl Bílý dům.



Sullivan bude o konfliktu v Gaze jednat s Ronem Dermerem, který je izraelským ministrem pro strategické záležitosti a ve Washingtonu je dobře známou osobností, neboť působil jako izraelský velvyslanec.



Spojené státy spolupracují s Izraelem a Katarem na dosažení dohody o propuštění rukojmích, které stále zadržuje Hamás.



- Írán varuje, že bude rozhodně reagovat na jakýkoli útok poté, co Biden prohlásil, že rozhodl o reakci na útok jordánského bezpilotního letounu



Íránský vyslanec při OSN Amir Saíd Iravání varoval, že Teherán bude rozhodně reagovat na jakýkoli útok na své území, své zájmy nebo íránské občany mimo své hranice.



Jeho výroky přišly den poté, co americký prezident Joe Biden uvedl, že se rozhodl, jak reagovat na útok bezpilotního letounu provedený skupinami napojenými na Írán, při němž byli v Jordánsku zabiti příslušníci americké armády, aniž by uvedl další podrobnosti.



- Joe Biden prohlásil, že se rozhodl, jak reagovat na nedělní útok bezpilotního letounu na americkou vojenskou základnu, při němž v Jordánsku zahynuli tři příslušníci americké armády a desítky lidí byly zraněny. Americký prezident své rozhodnutí blíže neupřesnil, uvedl však, že nehodlá na Blízkém východě rozpoutat širší válku. USA by se mohly rozhodnout pro stupňovitou reakci zahrnující "více akcí", uvedl mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby.





Bidenovo prohlášení přišlo v době, kdy Íránem podporované milice, které Washington z útoku obvinil, uvedly, že pozastavily protiamerické operace. Kataib Hizballáh uvedl, že jeho rozhodnutí mělo zabránit "zostuzení" irácké vlády.





- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že nepřijme žádnou dohodu o příměří, která by vyžadovala odchod izraelských jednotek z Gazy nebo propuštění tisíců palestinských vězňů. Netanjahu odmítl jakoukoli dohodu, která by vyžadovala trvalý odchod izraelských vojáků z Gazy bez jasného vojenského vítězství, a prohlásil, že válka v Gaze není "dalším kolem" s Hamásem a on ji neukončí bez dosažení izraelských cílů.



- Izraelské síly oblečené do lékařských úborů a ženských šatů zabily tři palestinské bojovníky při tajné operaci v nemocnici v okupovaném městě Džanin na Západním břehu Jordánu. Jednotky vstoupily do nemocnice Ibn Sina na okraji městského uprchlického tábora v úterý brzy ráno, ukázaly kamerové záznamy z následků operace. Lékařský ředitel nemocnice uvedl, že tři zabití byli "chladnokrevně popraveni".



- Izraelské obranné síly popřely zprávy, že by jejich jednotky vtrhly do nemocnice al-Amal v Chán Júnisu na jihu Gazy nebo že by nařídily lidem uvnitř, aby se evakuovali pod hrozbou použití zbraní. Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) v úterý uvedla, že izraelské síly požadovaly po vysídlených lidech a jejích týmech, aby budovu opustili "pod hrozbou použití zbraní". Pozdější aktualizace uvedla, že izraelské tanky byly rozmístěny na dvoře před nemocnicí, zatímco izraelské síly střílely na vysídlené osoby a její zaměstnance ostrou municí a kouřovými granáty.



- Izraelská armáda uvedla, že do tunelů v Gaze nasměrovala mořskou vodu ve snaze zničit rozsáhlou podzemní síť využívanou bojovníky Hamásu. V prohlášení Izraelských obranných sil (IDF) se uvádí, že šlo o "součást řady nástrojů, které IDF nasadily k neutralizaci hrozby, kterou představuje podzemní síť tunelů Hamásu". Izraelští představitelé uvedli, že podzemní systém Hamásu je klíčem k jeho operacím na bojišti.



- Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví z úterý bylo v Gaze od 7. října při izraelských vojenských akcích zabito celkem 26 751 Palestinců a 65 636 jich bylo zraněno. Tyto údaje zahrnují 114 Palestinců zabitých a 249 zraněných za posledních 24 hodin. Izrael tvrdí, že zabil přibližně 9 000 nepřátelských bojovníků, zatímco v pozemní kampani uvnitř území ztratil 221 vlastních sil.





- Izrael předal palestinským úřadům těla desítek Palestinců zabitých izraelskými silami v Gaze v posledních týdnech, uvedli zdravotníci na palestinském území. Těla, která byla zadržována v Izraeli, byla předána v úterý přes Izraelem kontrolovaný přechod Kerem Šalom a budou pohřbena v hromadných hrobech ve městě Rafáh na jihu pásma Gazy, uvedli úředníci.



- Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala dárce, aby nezastavovali financování palestinské uprchlické agentury OSN UNRWA poté, co Izrael obvinil některé její pracovníky z účasti na útoku Hamásu ze 7. října. "Přerušení financování jen ublíží lidem v Gaze, kteří zoufale potřebují podporu," řekl mluvčí WHO Christian Lindmeier na úterním brífinku v Ženevě.







Podrobnosti v angličtině ZDE

1