Chce-li vláda 4 bloky, vzkaz pro EDF je jasný: jděte od toho

2. 2. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Výmluvnou shodou okolností jsme se ve středu dozvěděli, že americký Westinghouse vypadl ze soutěže o stavbu jaderné elektrárny v České republice, a zároveň ve čtvrtek ráno nám bylo sděleno, že tolik očekávaný a v médiích propagovaný systém elektronické přihlášky na střední školy nebylo možno spustit v době, kdy spuštěn být měl.

Ministr školství se veřejnosti omluvil. Třeba to bude fungovat v pátek a třeba se nestane pak ještě něco mnohem horšího. Držme si palce. Naopak v případě výstavby jaderných elektráren vláda i opozice propadly vzájemně se posilujícímu rauši. Ne jeden blok, ale hned čtyři bloky! Westinghouse asi může být rád, že vypadl. Je ostatně otázka, co chce vláda oběma zbylým firmám, z nichž reálně přichází v úvahu už jen ta francouzská, vzkázat svým požadavkem na závaznou nabídku výstavby čtyř bloků. Nechce jim náhodou říci: proboha, zabalte to taky?

Vyšroubovat nadšení jaderné lobby až do paroxysmu může být v Česku nakonec ta jediná možnost, jak se jí zbavit. S neschopností rozjet elektronický systém přijímaček na střední školy v široce medializovaném termínu to ladí dokonale. Kde vezmeme peníze, pracovníky, suroviny, průmysl na čtyři bloky? A k čemu nám v roce 2040 nebo 2050 vlastně budou? To přece nikdo nemůže myslet vážně. Co si s tím francouzská společnost EDF počne?

Pojďme se podívat do Flamanville. Tam, u sebe doma, Francouzi stavějí novou jadernou elektrárnu. Podle anglické Wikipedie výstavba začala v roce 2007 a elektrárna měla být dostavěna v roce 2012. V roce 2020 cena projektu pětinásobně překročila původní rozpočet a elektrárna není v provozu dodnes. Jak by se jim asi dařilo v Česku?

Žádná jaderná elektrárna u nás navíc, ani hypoteticky, nemůže být zprovozněna do roku 2030. Teoretické odhady u Dukovan se pohybují kolem roku 2036-2038. Realisticky to bude tak o deset, dvacet let později. Do té doby budeme žít ze vzduchu? Budeme muset najít jiné řešení. Megalomanský projekt za stovky miliard, byť by šlo o jeden jediný blok, nebude mít smysl v roce 2040 ani zapínat. Pokud ovšem vláda chce Francouzům hodit na hlavu hned bloky čtyři, vzkazuje jim vlastně to samé: jděte od toho, nemá to smysl, my sami po vás chceme něco, na co v žádném případě nemáme my ani vy.

