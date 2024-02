Kdy to bude zavedeno v ČR? Studie zjistila, že bezplatné školní stravování "snižuje obezitu a pomáhá dětem rychleji se naučit číst a psát"

5. 2. 2024

Britští labourističtí poslanci vyzývají k rozšíření nabídky snídaní a obědů zadarmo pro všechny žáky základních škol v Anglii poté, co studie zjistila, že to zlepšuje zdraví a učení dětí



Labouristé čelí výzvám poslanců, aby podpořili poskytování bezplatného školního stravování pro všechny žáky základních škol v Anglii poté, co nová studie prokázala, že snižuje obezitu a zlepšuje čtenářské dovednosti.



Podle studie se ve čtyřech londýnských obvodech, které již tuto politiku zavedly, snížila míra obezity u dětí na školách o 7 až 11 %. U dětí v šestém ročníku, které dostávaly bezplatné školní stravování po celou dobu docházky na základní školu, došlo ke snížení o 5-8 %.



Zjistilo se také, že všeobecné zavedení bezplatného školního stravování také zvýšilo jeho využívání těmi, kteří na něj již měli nárok, o 8 %, pravděpodobně proto, že se změnila školní kultura a stigma spojené s jeho poskytováním. Zdá se, že to vedlo k tomu, že každé třetí dítě poprvé jedlo školní oběd.



V Anglii mají na obědy zdarma nárok všechny děti v prvním a druhém ročníku. Plošné bezplatné školní stravování nyní zavedl londýnský starosta Sadiq Khan v celém hlavním městě, a to až do příštího roku. Ve Walesu a Skotsku mají od letošního roku dostávat bezplatné školní stravování všechny děti na základních školách. Podle Institutu pro fiskální studie (Institute for Fiscal Studies) by bezplatné stravování všech žáků státních základních škol stálo přibližně 1 miliardu liber ročně.



K celostátnímu zavedení bezplatného stravování vyzvala řada labouristických poslanců. Stephen Timms, labouristický předseda výboru pro práci a důchody, uvedl, že v jeho londýnské čtvrti je tato politika zavedena a funguje. "Tato politika je mezi rodiči nesmírně populární a výzkumy nyní ukazují, že má skutečný vliv na zdraví a učení dětí," řekl. "Vítám rozhodnutí londýnského starosty rozšířit tuto politiku na celý Londýn. Měla by být zavedena i na celostátní úrovni."



Kim Johnsonová, labouristická poslankyně za Liverpool Riverside, uvedla, že v jejím městě žije v chudobě v průměru 11 dětí z 30členné třídy. "Přístup ke zdravým a výživným potravinám je pro děti nezbytný," řekla. "Dlouhodobě podporuji kampaň NEU No Child Left Behind (Žádné dítě nezůstane pozadu), jejímž cílem je zavést všeobecné bezplatné školní stravování pro všechny žáky základních a středních škol ... aby hlad nebránil dětem v učení, v dosažení jejich plného potenciálu."



Sharon Hodgsonová, předsedkyně celostátní skupiny pro školní stravování, uvedla, že ministři mají od roku 2013 důkazy o prospěšnosti takového systému. "Univerzalismus prolamuje stigma bezplatného školního stravování, které je podmíněno majetkovými poměry, a přerušuje cyklus nerovností, které existují za branami školy a reprodukují se v jídelně," řekla. "Školní stravování je nejlepší politikou v oblasti veřejného zdraví, kterou máme k dispozici. Díky ní máme možnost dostat ke každému dítěti ve Spojeném království teplé, zdravé a výživné jídlo. Proto již více než 14 let volám po všeobecném bezplatném školním stravování."



Khan uvedl, že má "osobní zkušenost" s tím, jakou změnu může bezplatné školní stravování přinést. "Poskytování těchto jídel všem žákům státních základních škol v Londýně bylo jedním z mých nejpyšnějších okamžiků ve funkci starosty," řekl.



"Bylo fantastické slyšet od učitelů, o kolik lepší jsou letos výsledky žáků, a také jak moc to prospělo rodinám, kdy se rodiče nemuseli starat o to, jak nakrmit své děti. Jak ukazuje tato studie, poskytnout všem dětem během školního dne nabídku výživného jídla pomáhá zlepšit zdraví a umožňuje žákům soustředit se na školní práci, a ne se obávat, že budou mít hlad."



Bridget Phillipsonová, stínová ministryně školství, přislíbila, že snídaňové kluby budou na každé základní škole a budou financovány ze zavedení daňového statusu pro osoby, které mají trvalý pobyt mimo Británii, ale v Británii žijí. Labouristická strana však nemá v plánu rozšířit bezplatné školní obědy.





Výzkumníci zkoumali dopad rozšíření této politiky na všechny děti na základních školách na základě studie čtyř londýnských městských částí - Tower Hamlets, Southwark, Newham a Islington - které mají své vlastní programy. "Očekávali jsme spoustu dlouhodobých přínosů, například zlepšení čtenářských schopností, a to i na konci základní školy," řekl Dr. Angus Holford, spoluautor studie. "Další důkazy naznačují, že to přetrvá i ve prospěch celoživotních výdělků. I když dopady na omezení obezity plně nepřetrvávají do dospělosti, i oddálení nástupu obezity nebo zkrácení celkové doby trvání obezity během života stále snižuje riziko vzniku pozdějších onemocnění."







Podrobnosti v angličtině ZDE

