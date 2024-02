USA kvůli zákazu Madurových oponentů znova uvalily sankce na Venezuelu

2. 2. 2024

Spojené státy varovaly, že znovu uvalí sankce na venezuelský ropný a plynárenský sektor, které byly uvolněny na základě dohody o usmíření poté, co bylo odpůrcům prezidenta Nicoláse Madura znemožněno kandidovat proti němu. Spojené státy varovaly, že znovu uvalí sankce na venezuelský ropný a plynárenský sektor, které byly uvolněny na základě dohody o usmíření poté, co bylo odpůrcům prezidenta Nicoláse Madura znemožněno kandidovat proti němu.

Ministerstvo zahraničí vydalo lhůtu pro ukončení licence, která umožňovala USA obchodovat s klíčovým venezuelským sektorem, a uvedlo, že Maduro porušuje dohodu s opozicí dosaženou v říjnu na Barbadosu.

"Pokud nedojde k pokroku mezi Madurem a jeho zástupci a opoziční Jednotnou platformou, zejména pokud jde o umožnění všem prezidentským kandidátům soutěžit v letošních volbách, Spojené státy neobnoví licenci, která vyprší 18. dubna 2024," uvedl v prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller.

Spojené státy již dříve uvedly, že s okamžitou platností ukončují další licenci, která umožňovala provoz venezuelské státní společnosti Minerven, která těží zlato.

"Spojené státy jsou i nadále pevně odhodlány podporovat dialog mezi stranami a aspirace venezuelského lidu na demokratickou budoucnost," řekl Miller.

"Budeme pokračovat ve spolupráci s mezinárodním společenstvím a všemi mírovými demokratickými aktéry napříč politickým spektrem ve Venezuele a využijeme mechanismy, které máme k dispozici, abychom podpořili návrat k principům barbadoské dohody," řekl.

Venezuelský Nejvyšší soud loajální k Madurovi v pátek potvrdil patnáctiletý zákaz zastávat veřejné funkce prezidentově hlavní oponentce v letošních volbách, Marii Corině Machadové.

Soud také potvrdil nezpůsobilost možného opozičního náhradníka – dvojnásobného prezidentského kandidáta Henriqua Caprilese.

Madurova vytrvalost

Spojené státy jsou dlouhodobým nepřítelem levicového Madura, jenž řídí hroutící se ekonomiku, která vyhnala miliony lidí z Venezuely.

Na začátku roku 2019 Spojené státy pod vedením tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa prohlásily Madura za nelegitimního po obavách z předchozích voleb, přičemž většina západních a latinskoamerických zemí změnila uznání na tehdejšího opozičního lídra Juana Guaidóa.

Roky sankcí a dalšího tlaku však nedokázaly Madura sesadit, protože se těší podpoře politického patronátního systému, armády a Kuby, Ruska a Číny.

Administrativa prezidenta Joea Bidena poté, co zpočátku zachovávala Trumpův přístup k sankcím, přeřadila na vyšší rychlost poté, co Maduro neviděl konec v dohledu a poté, co dva klíčoví sousedé Venezuely, Kolumbie a Brazílie, zvolili levicové lídry, kteří usilovali o smířlivější přístup.

Po dohodě z Barbadosu daly Spojené státy Chevronu zelenou, aby obchodoval s Venezuelou, a zařídily výměnu vězňů s Madurem, která osvobodila Američany.

Američtí představitelé soukromě přiznali, že vidí omezené vyhlídky na to, aby Maduro umožnil hlasování, ve kterém by mohl ztratit moc. Machadová po rozhodnutí soudu obvinila Madura a jeho "zločinecký systém" z toho, že usilují o "podvodné volby".

Maduro minulý týden prohlásil, že plánují jeho zavraždění a řekl, že dohody z Barbadosu jsou "smrtelně zraněny".

Ve Washingtonu Republikánská strana odsoudila Bidena kvůli Venezuele, ale i členové prezidentovy Demokratické strany ho vyzvali, aby po diskvalifikaci utáhl šrouby.

Tři přední demokratičtí senátoři – Ben Cardin, Dick Durbin a Tim Kaine – v pondělním společném prohlášení vyzvali Spojené státy, aby znovu uvalily sankce, "dokud nebudou zajištěny čisté volby".

Zdroj v angličtině: ZDE

