Zatímco akcie se propadají a trh s nemovitostmi se hroutí, Číňané skupují zlato

2. 2. 2024

Čína jede po drahých kovech.

Investoři, domácnosti a centrální banky hromadí zlato coby bezpečné aktivum, protože akciový trh a realitní sektor země nadále kolísají.

Podle čtvrtletní zprávy Světové rady pro zlato (WGC) vzrostly čínské investice do zlatých slitků a mincí v roce 2023 o 28 % na 280 tun. Na globálním trhu se šperky se Čína podílela na 17 % nárůstu poptávky po zlatě.

Pokud se podíváte na globální trh se zlatem, poptávka klesá: WGC zaznamenal po silném roce 2022 v roce 2023 pokles poptávky o 5 % na 4 448 tun. Zdá se však, že Čína jde opačným směrem a drahý kov nakupují jak jednotlivci, tak samotná vláda.

Hlavní čínské banky pokračovaly v nákupní horečce a pomohly cenám zlata překonat klíčovou hranici 2 000 dolarů za unci. Celkové výběry ze Šanghajské burzy zlata vzrostly v roce 2023 meziročně o 7 % na 1 687 tun zlata. A čínské zlaté ETF zaznamenaly značný příliv, protože investoři hledali v komoditě bezpečí.

"Atraktivita zlata byla dále posílena rostoucí potřebou domácností zachovat hodnotu: Vynikající výkon místní ceny zlata přitáhl jejich pozornost, když měna a další čínská aktiva oslabily," zjistila samostatná lednová zpráva WGC.

Úprk směrem k aktivu bezpečného přístavu značí nejistotu ohledně finančního zdraví Číny. Chaos na čínském trhu stáhl referenční akciový index CSI 300 jen tento měsíc o 5 % a za poslední rok o 23 %. V realitním sektoru, který se potýká s problémy, pokračuje dluhová sága Evergrande, kdy se Peking snaží zastavit dopady pomocí "lékové sady".

Čínská ekonomika je po COVIDu také pomalá, přičemž země se nyní snaží odvrátit deflaci, zastavit krvácení u zahraničních investic a zastavit propad akciového trhu.

Do konce roku 2023 zahraniční investoři vzali nazpět 90 % peněz, které investovali do čínských akcií. Dokonce i čínští investoři jsou tak znechuceni porážkou, že nalili peníze do japonských akcií.

