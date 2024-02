Smlouva platí dva roky, ale problémy s dolem Turów nezmizely. Místní žádají, aby vláda začala opět jednat

2. 2. 2024

Tisková zpráva Sousedského spolku Uhelná, Greenpeace ČR a Fridays for Future

Již dva roky uplynuly od podpisu česko-polské dohody o uhelném dole Turów a situace v pohraničí se kvůli negativním vlivům těžby uhlí stále zhoršuje. Klimatické hnutí Fridays for Future společně s ekologickou organizací Greenpeace a místním Sousedským spolkem Uhelná upozornilo na toto výročí happeningem “Už dva roky špatné kroky” před Kramářovou vilou v Praze. Požadují, aby česká vláda znovu zasedla ke stolu s novou polskou vládou, a zajistila dodržování zákonů a ochranu českých podzemních vod.



V rámci happeningu proběhl také křest knihy 3 km od beznadziei s fotografiemi lidí, do jejichž životů se důl Turów negativně otiskl. Jejich autorem je známý severočeský fotograf Ibra Ibrahimovič, držitel hlavní ceny Czech Press Photo 2003. Knihu dostanou od místních darem premiér a ministři a ministryně české vlády. Křest se uskutečnil symbolicky před Kramářovou vilou, kde přede dvěma lety v únoru 2022 podepsali premiéři Petr Fiala a Mateusz Morawiecki mezivládní dohodu o podmínkách další těžby na dole Turów. Na akci lidé žijící v sousedství dolu společně se studenty a ekologickými aktivisty upozornili na pokračující devastaci přírody, ztrátu vody i překračování limitů hluku, k němuž dochází navzdory existující dohodě.

Kvůli negativním dopadům těžby na dole Turów se situace podle objektivních ukazatelů stále zhoršuje. Podzemní voda na českém území dál klesá, hlukové limity jsou překračovány a sjednané finanční kompenzace na realizaci vodovodů nestačí. Navíc informace o celkovém stavu podzemní vody Ministerstvo životního prostředí stále tají.

“Od podepsání netransparentní dohody uplynuly již dva roky. Probíhající těžba způsobuje odtékání vody z českého území a pohraniční oblasti se tak již teď potýkají s jejím nedostatkem. Situace se přitom bude dále zhoršovat. Voda je navíc v dole kontaminována natolik, že ani po přečištění se již nedá pít. Prodloužení těžby má jednoznačně negativní vliv na životní prostředí, klima i životy místních obyvatel. Ačkoliv Česko získalo finanční náhradu 45 milionů eur, nezachrání to kraj před ztrátou vody, ani naši Zemi před klimatickou krizí, kterou naší nechopností odejít od fosilních paliv ještě zhoršujeme. Jedná se o absolutní selhání obou vlád,” uvedl mluvčí Fridays for Future Tadeáš Pospíšil.

Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná řekl: “Právě v těchto dnech se děje to, co jsme se několik let snažili odvrátit: voda je na historickém minimu a za našimi ploty se doširoka otevírá obří důlní jáma o velikosti krajského města. Petr Fiala před dvěma lety odsouhlasil těžbu až k samé hranici českého území. Bylo tak jasné, že dopady na nás i naše okolí budou dramatické, to ale tehdy nepovažoval za důležité. Dohoda nám nic dobrého nepřinesla, naopak: všechny negativní dopady zesilují s přibližující se těžbou. Vláda v Polsku se změnila a my důrazně apelujeme na premiéra Fialu, aby téma se svým protějškem znovu otevřel a našel řešení.”

Nikol Krejčová z Greenpeace řekla: “Premiér, vláda i krajské vedení se tváří, že problematika Turówa byla vyřešena tajně uzavřenou česko-polskou smlouvou. Nic ale vyřešeno není. Vyzýváme všechny odpovědné politiky - zastupitelstvo a radu Libereckého kraje a českou vládu, v níž stále sedí i Piráti, kteří smlouvu odmítli ve stranickém hlasování, aby začali radikální pokles vody na českém území řešit. Je evidentní, že zatím neexistující vodovody vysychající krajinu nezachrání, ani když budou postaveny. To, že ministr Hladík stále nezveřejnil všechna data k měření vody, je pouze ukázkou arogance, s jakou vláda k situaci přistupuje.”

Co může česká vláda vyjednat? Omezení těžby, dokud nebude prokázána ochrana české podzemní vody (dle České geologické služby se musí počkat několik let, než bude možné prokázat účinnost podzemní stěny). Zveřejnění všech informací o stavu podzemních vod, včetně množství vody přitékající do dolu. Ukončení těžby v dole Turów nejpozději v roce 2030 tak, aby byla místním lidem zajištěna spravedlivá transformace regionu.

