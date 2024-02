Přehnal to už Orbán v EU?

2. 2. 2024

Krajně pravicový a populistický maďarský vůdce, který byl premiérem v letech 1998 až 2002 a znovu od roku 2010, se už léta snaží v mezinárodní politice vyniknout, píše Lily Bayer. Pěstoval vztahy s autokraty po celém světě, financoval projekty v zahraničí a opakovaně využíval právo Budapešti vetovat významná rozhodnutí EU jako vyjednávacího trumfu.



V posledních týdnech jsou však nejvlivnější evropští politikové na maďarského vůdce, který se dostává do stále větší izolace, stále viditelněji podráždění.



V prosinci Orbán unesl summit o Ukrajině a odešel z místnosti, zatímco vedoucí představitelé podepsali zahájení přístupových rozhovorů EU s Kyjevem, ale přesto vetoval tolik potřebný balík dlouhodobé pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur.



Tento týden před summitem svolaným speciálně za účelem jeho přijetí opět brojil proti finančnímu balku pro Ukrajinu - ale nyní po jednání s vedoucími představiteli v Bruselu v tichosti ustoupil.



Když vedoucí představitelé ve čtvrtek ráno dorazili na summit, někteří z nich neskrývali své rozladění.



"Viktor rozhodně chce být středem pozornosti pokaždé, když jsme tady, ale takhle by to být nemělo," řekla Kaja Kallasová, estonská premiérka.



"Nechápu, nemohu přijmout tuto velmi podivnou a velmi egoistickou hru Viktora Orbána," řekl Donald Tusk, polský premiér, a odsoudil "Orbánovu únavu".



Objevily se také obavy, že Orbán plýtvá časem lídrů v citlivém politickém okamžiku, kdy zemědělci v několika evropských zemích protestují proti daním, rostoucím nákladům a ekologickým předpisům.

Zemědělci a chodci procházejí kolem zaparkovaných traktorů a hořící slámy poblíž Evropského parlamentu.



Navzdory Orbánově vzdorovité rétorice se mu však dostalo jen drobných, převážně symbolických ústupků v otázce balíku pomoci Ukrajině. To mu však nezabránilo v tom, aby si v domácí komunikaci připsal vítězství.



Podle úředníků chování maďarského vůdce naznačuje, že zatímco na veřejnosti je velmi obstrukční, v praxi nyní narazil na zeď.



Maďarsko "pochopilo, že se nyní blíží ke konečné hranici", uvedl jeden z vysokých evropských úředníků, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby mohl hovořit o citlivých vnitřních záležitostech.



Dodali, že únik dokumentu EU, který před summitem nastínil strategii zaměřenou na ekonomické slabiny Maďarska, do Financial Times "vzal Orbán vážně".



Úředník uvedl, že "zveřejnění tak silného sdělení mělo svůj účel" a že Orbán na čtvrtečním setkání s malou skupinou vlivných lídrů EU pochopil, že už dál provokovat nemůže.



V dokumentu se podle FT uvádělo, že pokud na čtvrtečním summitu nedojde k dohodě, vedoucí představitelé veřejně prohlásí, že si nedovedou představit, že by Maďarsku byly poskytnuty finanční prostředky EU, což by, jak se v dokumentu uvádí, "mohlo rychle vyvolat další zvýšení nákladů na financování deficitu veřejných financí a pokles maďarské měny".



Vysoce postavený úředník EU novinářům řekl, že dokument je pouze "podkladovou poznámkou" připravenou jedním úřadem a neodráží průběh jednání. V Budapešti však vzbudil značnou pozornost.



Podle diplomatů panuje v politických kruzích pocit, že rétorika maďarského vůdce neodpovídá jeho chování, když čelí značnému tlaku ze strany ostatních lídrů bloku.



"Začínám přemýšlet, zda maďarské slovo 'ne' nezní v angličtině jako 'ano'," zažertoval jeden evropský diplomat.



"Vzorec se skutečně stává zcela jasným: dokud je Orbán v Budapešti, neústupně se brání EU, ale jakmile přijede do Bruselu, podepíše se pod všechno," dodal diplomat.



Úředníci nicméně zůstávají znepokojeni.



Navzdory opakovaným slibům, že nebude zdržovat vstup Švédska do NATO, je Maďarsko nyní jediným členem západní vojenské aliance, který žádost neratifikoval, což v západních hlavních městech vyvolává hlubokou frustraci.



Washington a evropské metropole vyvíjejí značný tlak na maďarský parlament, aby tak učinil.





A vzhledem k červnovým volbám do Evropského parlamentu a rostoucí popularitě krajní pravice v řadě evropských zemí panuje také přesvědčení, že Orbán je ve vyčkávacím režimu a doufá, že přijde doba, kdy bude moci spolupracovat se spřátelenějšími politickými osobnostmi.







Zdroj v angličtině ZDE

