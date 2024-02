Ruský vývoz benzínu po ukrajinských útocích klesl o třetinu

2. 2. 2024

Nálety ukrajinských dronů, které v lednu zaútočily na nejméně šest ruských zařízení ropné a plynárenské infrastruktury, zasáhly vývoz velkých ropných společností. Nálety ukrajinských dronů, které v lednu zaútočily na nejméně šest ruských zařízení ropné a plynárenské infrastruktury, zasáhly vývoz velkých ropných společností.

Na konci prvního měsíce roku 2024 ruské ropné společnosti snížily vývoz benzínu do zahraničí o 37 %, uvedlo ministerstvo energetiky Ruské federace. Prodej motorové nafty, která je největším vývozním artiklem ropných produktů, se propadl o 23 %. Pokles vývozu byl důsledkem "neplánovaných oprav" v rafinériích a potřeby zásobovat domácí trh, vysvětlilo ministerstvo.

V polovině ledna ukrajinské drony zaútočily na ropný terminál v Leningradské oblasti, ropný sklad vlastněný Rosněftí v Brjanské oblasti a 21. ledna zasáhly terminál společnosti Novatek v Usť-Luze, jednom z největších ruských přístavů v Baltském moři.

25. ledna zasáhly bezpilotní letouny rafinérii Rosněfť v Tuapse, jedinou na pobřeží Černého moře v Rusku a jednu z 10 největších v zemi. V rafinérii, která ročně zpracuje téměř 10 milionů tun ropy, vyhořela vakuová jednotka, a proto musela být výroba zastavena. Ráno 29. ledna se v Jaroslavli zřítil dron leteckého typu u rafinérie Slavněfť-Janos.

Ministerstvo energetiky ujišťuje, že neexistují a nebudou žádné problémy s dodávkami na domácí trh: Dodávky benzínu v lednu vzrostly o 7 % a motorové nafty o 17 %. Kromě toho byly vytvořeny rezervy: Pro motorový benzín 1,9 milionu tun, pro motorovou naftu 3,9 milionu tun, zdůrazňuje ministerstvo.

Pokud budou útoky pokračovat v současné intenzitě, "nepříjemnosti by se mohly stát problémem", řekl Sergej Vakulenko, hostující člen Carnegie Endowment for International Peace. Poznamenal, že rafinerie "jsou důležité pro ekonomiku a pro vedení války - osobní a nákladní automobily, traktory a kombajny, tanky a lodě, civilní a vojenská letadla by měla být doplňována benzínem, naftou a petrolejem, nikoli ropou".

Podle Vakulenka bude kvůli sankcím oprava vybavení porouchaného v důsledku útoků vyžadovat mnohem více času a úsilí, což by mohlo podkopat schopnost Ruska zásobovat armádu a kritický průmysl.

"Rusko se pokusilo dosáhnout něčeho podobného útokem na ukrajinskou elektroenergetiku v zimě 2022-2023. Cílem byly zranitelné transformátory ukrajinských elektráren v očekávání, že je Ukrajina nestihne dostatečně rychle opravit a nahradit... Nyní je řada na Rusku, aby se stalo terčem takových útoků," řekl expert.

Zdroj v ruštině: ZDE

