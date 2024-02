"Mladým lidem to ničí mozky": temný svět hazardu ve videohrách

5. 2. 2024

Nákupy bonusových předmětů ve hrách jsou k dispozici už dlouho. Nyní jsou však hráči lákáni k sázení ve stylu kasina, aby je vyhráli



Nikdo si rád nepředstavuje, že by někomu blízkému dal jako dárek vstupenku do problémů s hazardními hrami. Jeff, profesionální hráč videoher, si však myslí, že rodiče, partneři a přátelé v dobrém úmyslu mohli udělat právě to, pokud oslavili nějakou zvláštní příležitost tím, že někomu darovali poukaz na online herní platformu.



Jeff je mimořádně talentovaný hráč hry Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), velmi populární střílečky ve vojenském stylu, kterou hrají miliony lidí na celém světě. Jen na YouTube má 750 000 odběratelů, což je vysoce angažovaná fanouškovská základna, která je ochotná za svého koníčka utrácet peníze.

Jednoho dne na jaře loňského roku otevřel Jeff e-mail od svého agenta a oči se mu rozšířily. Jistá společnost mu byla ochotna během dvou měsíců zaplatit 280 000 dolarů výměnou za pouhou hrstku 30sekundových reklamních spotů na jeho kanálu na YouTube.



Ale místo toho, aby se této příležitosti chopil oběma rukama, zvolil Jeff jiný přístup. Rozhodl se rozbít řady elitní komunity hráčů CS:GO a bojovat s novým nepřítelem tím, že odhalí temný byznys, který se za lákavou nabídkou skrývá: "skins gambling".



"Chtěl jsem ukázat, jak neregulovaný hazard vážně poškozuje mozky mladých lidí," řekl.



Pro nezasvěcené: "skiny" jsou virtuální předměty v počítačové hře, které lze koupit za peníze nebo získat jako odměnu za hraní. Skiny mohou být ničivé zbraně, elegantní uniforma pro postavu nebo - ve fotbalové hře - hráč, který by mohl být chybějícím článkem k doplnění vítězného týmu.



Vzhledem k tomu, že náklady na vývoj videoher prudce vzrostly, pomohly tyto možnosti utrácení ve hře herním společnostem otevřít nové zdroje pravidelných, opakujících se příjmů, které přesahují rámec prvního nákupu.



Obvykle jsou skiny obsaženy v "loot boxech" nebo "bednách", za které hráči platí malé částky, aniž by věděli, co dostanou.



Loot boxy se již staly hromosvodem kontroverzí kvůli svému mechanismu ve stylu hazardních her, ačkoli britská vláda je odmítla uznat jako hazardní produkty.



Skiny lze sice nalézt v loot boxech, ale lze je také zakoupit na online tržišti provozovaném online herní platformou Steam - což je prostřednictví, přes které se hraje mnoho her, například CS:GO.



Prostřednictvím tohoto tržiště lze skiny také přenášet mezi hráči a do hry. Tam je mohou soupeři používat k získání výhody nebo jen pro kosmetický efekt.



Jeffovi však nevadily ani tak loot boxy nebo skiny samotné, ale další fenomén, který zplodily: hazard se skiny.



Ten funguje jako v každém jiném kasinu. Nahrajete si na účet peníze, vsadíte, sledujete, jak se točí grafika, a buď vyhrajete, nebo prohrajete.



Velký rozdíl v tomto případě spočívá v tom, že kasino, které vaši sázku přijímá, nemá licenci k provozování hazardních her a v některých případech ani spolehlivý mechanismus, který by zabránil tomu, aby děti mladší 18 let poprvé okusily hazardní hry - prostřednictvím online ekosystému, který je pro mnoho rodičů naprostou záhadou.



Stejně tak nemůžete vyhrát žádné peníze, alespoň ne přímo. Ve světě hazardních her o skiny umožňují webové stránky hráčům vsadit hotovost, kryptoměnu nebo dokonce jiné skiny za šanci vyhrát hodnotný skin.



Pokud vyhrajete, webová stránka s hazardními hrami ve skutečnosti obstará skin vaším jménem prostřednictvím platformy pro peer-to-peer obchodování se skiny a předá vám ho k použití ve hře.



Některé skiny mají ve skutečném světě obrovskou cenu. Jedna webová stránka, která sleduje ceny skinů, oceňuje odstřelovací pušku "Gungnir", která je k dispozici ve hře CS:GO, na více než 18 000 dolarů. Nůž - "továrně nový, v pouzdře tvrzený Karambit, vzor 387 (modrý drahokam)" - je údajně nejdražším skinem ve hře CS:GO v historii a přilákal nabídku 1,5 milionu dolarů, kterou jeho majitel odmítl. Na dalších místech žebříčku se zbraně, oblečení, nálepky a nože prodávají za stovky dolarů.



Celková velikost trhu se sázkami na skiny není dobře zmapována, ale jeden odhad z roku 2016 uvádí částku 3 miliardy dolarů, která byla vsazena prostřednictvím stránek s kasiny se skiny.



CS:GO je téměř jedinou hrou, pokud jde o skiny a jejich využití v hazardních hrách, přičemž většina takových stránek se zaměřuje téměř výhradně na skiny spojené s touto hrou.



Provozovatel, který Jeffovi nabídl propagační dohodu, kyperská společnost KeyDrop, přilákala v loňském roce za jeden měsíc téměř 17 milionů návštěvníků. Má desítky konkurentů, stránky jako Hellcase ze Singapuru, CSGORoll registrovaný na Belize a CSFail, jehož webové stránky uvádějí adresu ve Velké Británii, v Ellesmere Port v hrabství Cheshire.



Žádná z těchto stránek nemá licenci od regulačního orgánu pro hazardní hry, jako je britská Komise pro hazardní hry. Přesto se jejich nabídka nápadně podobá online kasinu, včetně her, které napodobují ruletu, výherní automaty nebo jiné hazardní hry. Jediným rozdílem je údajně to, že sázíte o výhru digitálního aktiva, nikoliv o hotovost, kterou si můžete vzít do banky.



Přinejmenším ve Spojeném království je zatím možnost "vyplatit peníze" rozhodujícím faktorem pro to, zda je určitá činnost definována jako hazardní hra, či nikoli. Vláda na začátku tohoto roku částečně na tomto základě přestala označovat loot boxy za hazardní hry.



Ve skutečnosti však může být proměna skinů v hotovost doslova dětskou hrou. Aby mohli hráči používat stránky, jako je KeyDrop, musí mít účet na platformě Steam, kterou vytvořil tvůrce hry CS:GO, americká společnost Valve.



Steam má vlastní tržiště, kde mohou hráči obchodovat se skiny. Dárkové karty, které hráčům pomáhají takové skiny nakupovat, jsou o Vánocích velkým byznysem, jasnou volbou pro každého, kdo má příbuzného nebo kamaráda, který nemiluje nic jiného než trávit hodiny u hry.



Tržiště služby Steam je alespoň zpočátku samostatné. Do peněženky si můžete nahrát hotovost a za tyto prostředky nakupovat skiny ve službě Steam nebo od jiných hráčů. Tyto prostředky však nemůžete vybrat. Teoreticky tedy tržiště není místem, kde byste si mohli řádně vyplatit případnou výhru.



Vzniklo však odvětví: tržiště třetích stran, jako jsou SkinBaron a Skinwallet, kde můžete prodávat skiny, včetně těch, které jste vyhráli na herních stránkách, za skutečné peníze.



Jeff si myslí, že společnost Valve sice neschvaluje hazardní hry se skiny ani weby třetích stran, kde si sázkaři mohou efektivně vyplatit své výhry, ani z nich nemá žádný podíl, ale nepřímo z tohoto málo prověřovaného odvětví těží. "Pomáhá to [sázení skinů] zvyšovat hodnotu skinů a společnost Valve si bere podíl z každého prodeje na trhu služby Steam. Takže ve výsledku dostanou víc."



Těží z toho i spousta dalších účastníků světa online her. Když Jeff odmítl nabídku propagovat hraní skinů, pustil se raději do natáčení dokumentu, v němž vyjádřil své obavy z tohoto odvětví.



To znamenalo odhalit některá z největších jmen v esportu - profesionální hráče videoher, kteří si dobře vydělávají na sponzorských smlouvách právě s těmi webovými stránkami, které Jeff otevřeně odsuzoval.



Z 300 nejlepších streamerů CS:GO je více než 200 sponzorováno tímto odvětvím.



Možná není překvapením, že se Jeffovo rozhodnutí tohle odhalit setkalo s určitou odezvou. Zatímco reakce běžných hráčů byla pozitivní - komentáře na jeho kanálu na YouTube jsou v drtivé většině blahopřejné -, dočkal se i výhrůžek a zastrašování.



"Víme, kde žiješ, kámo," napsal jeden anonym.



Hraní skinů je v herním světě stále kontroverznější v souvislosti s rostoucím uvědoměním, že to, co vypadá jako další aspekt hraní, se ve skutečnosti podobá spíše běžnému hazardu.



Loni zveřejněná studie, kterou vedla doktorka Heather Wardleová z Glasgowské univerzity, zjistila, že mezi dospělými je účast na hraní skins spolehlivým prediktorem toho, že se u někoho vyvine problém s hazardními hrami - spolehlivějším než hraní vysokooktanových kasinových produktů, jako jsou online hrací automaty.



Zdá se, že část komunity CS:GO i širšího herního světa začíná být pomalu znepokojena. Krátce po odvysílání Jeffova dokumentu zakázal Twitch - stránka pro streamování uživatelských videí, kde je hraní velkým byznysem - propagaci hraní skinů.



G2, jeden z nejlepších světových esportových týmů, se nedávno dostal pod palbu kritiky za to, že oznámil partnerství s webovou stránkou CSGORoll, kde se s hraním skinů spojil jeden z jeho hvězdných hráčů, který den předtím oslavil 18. narozeniny.



Zdá se, že společnost G2 začala v poslední době odstraňovat obrázky CSGORoll ze svých vlastních materiálů, ačkoli se tým stále výrazně objevuje na vlastních stránkách CSGORoll.



Společnost CSGORoll uvedla, že nenabízí žádný hazardní produkt a že využívá služeb třetích stran pro ověření věku, aby zkontrolovala, zda je zákazníkům, kteří vložili více než 500 liber, 18 let.



Některé vlády si toho všímají. Dánsko zablokovalo IP adresy několika stránek s hazardními hrami na skiny, zatímco země jako Francie podnikají podobné kroky a Nizozemsko stojí za návrhy na přijetí právních předpisů na evropské úrovni. Naproti tomu Spojené království nepodniklo žádné kroky.



Komise Spojeného království pro hazardní hry již dříve vyjádřila své obavy, ale v praxi toho regulátor může udělat jen málo, když zákon neuznává skins kasina jako platformy pro hazardní hry. Regulátor uvedl, že "pokračuje ve zkoumání právního postavení různých modelů".



Mluvčí společnosti SkinBaron uvedl, že vlastník služby Steam, společnost Valve, zavedl sedmidenní blokaci obchodů se skiny, takže skiny "nejsou platnou krátkodobou platební možností" pro hazardní hry. Společnost SkinBaron prý uplatňuje přísnou politiku pro osoby starší 18 let.



Společnost Hellcase uvedla, že její služba není hazardní hrou a že provozuje bránu pro osoby starší 18 let.





Společnosti CSFail a KeyDrop neodpověděly na žádost o komentář. Společnost Skinwallet se nepodařilo zastihnout. Společnost Valve neodpověděla na žádost o komentář zaslanou prostřednictvím svých internetových stránek.









