Neuvěřitelné. Totalita v Británii a obecněji na Západě

2. 2. 2024

čas čtení 8 minut



Ve světě vybudovaném plutokraty jsou mocní chráněni, zatímco pomstychtivé zákony umlčují jejich kritiky



Ve Velké Británii i po celém světě jsou ti, kdo se postaví bohatým korporacím, pronásledováni a potlačováni stále vynalézavějšími tresty, upozorňuje George Monbiot.



Proč je s pokojnými protestujícími zacházeno jako s teroristy, zatímco skuteční teroristé (zejména krajně pravicoví a zejména v USA) zůstávají často bez postihu ze strany zákona? Proč ve Spojeném království můžete nyní za "narušování veřejného pořádku" - nenásilnou občanskou neposlušnost - dostat potenciálně delší trest než za znásilnění nebo zabití? Proč jsou obyčejní zločinci předčasně propouštěni, aby se uvolnilo místo v přeplněných věznicích, jen aby se toto místo znovu zaplnilo politickými vězni: lidmi, kteří se snaží pokojně bránit obyvatelnou planetu? Proč je s pokojnými protestujícími zacházeno jako s teroristy, zatímco skuteční teroristé (zejména krajně pravicoví a zejména v USA) zůstávají často bez postihu ze strany zákona? Proč ve Spojeném království můžete nyní za "narušování veřejného pořádku" - nenásilnou občanskou neposlušnost - dostat potenciálně delší trest než za znásilnění nebo zabití? Proč jsou obyčejní zločinci předčasně propouštěni, aby se uvolnilo místo v přeplněných věznicích, jen aby se toto místo znovu zaplnilo politickými vězni: lidmi, kteří se snaží pokojně bránit obyvatelnou planetu?



Existuje jednoduché vysvětlení. Jasně ho vyjádřil bývalý analytik amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti. "Neexistuje množství firem, které by řekly: "Kéž byste s těmi pravicovými extremisty něco udělali."" A tak tomu opravdu je. Nepřiměřené policejní zásahy proti ekologickým protestům, nové trestné činy a extrémní tresty, kampaně mimosoudního pronásledování ze strany vlád po celém světě nejsou, jak nás politici neustále ujišťují, určeny k ochraně společnosti. Jsou reakcí na lobbování korporací.



Minulý týden vydal zvláštní zpravodaj OSN pro obránce životního prostředí Michel Forst bulletin, jaký byste možná čekali napsaný o Sísího režimu v Egyptě nebo o Rusku Vladimira Putina. Týkal se však Spojeného království. Konstatoval, že drakonické zákony proti protestům, masivní tresty a soudní rozhodnutí zakazující protestujícím vysvětlovat své motivy před porotou zde potlačují "základní svobody". Poukázal na to, že donedávna bylo velmi vzácné, "aby byli členové veřejnosti ve Spojeném království uvězněni za pokojný protest". Nyní můžete v Británii dostat šest měsíců jen pokojnou účast na demonstraci.



Forst také upozornil na pobuřující zacházení s lidmi, kteří nebyli odsouzeni za žádný trestný čin. Mírumilovní účastníci ekologických kampaní jsou zadržováni na kauci až na dva roky, jsou jim přidělovány elektronické visačky, jsou sledováni pomocí GPS, mají zákaz vycházení a jsou zbaveni společenského života a politických práv. Jedná se o jeden z mnoha příkladů procesu jako trestu. Ještě než jste souzeni, natož abyste byli shledáni vinnými, je váš život zničen.



Tuto zásadní analýzu ignorovala téměř všechna média. Nemělo by vás to překvapit. Až na několik výjimek patří média korporátně-politickému komplexu, který tyto zákony požadoval. Miliardářský tisk po celém světě démonizuje mírumilovné účastníky kampaní a lobbuje za stále represivnější opatření proti těm, kteří se postaví destruktivnímu průmyslu.



Ať už jsou mediální hyperboly jakkoli absurdní, vlády spěchají, aby jejich požadavky splnily. V Německu zahájily úřady vyšetřování organizovaného zločinu proti protestnímu ekologickému hnutí Letzte Generation. Itálie používá zákony proti mafii proti spřízněné skupině ochránců životního prostředí Ultima Generazione. Ve Francii a USA jsou pokojní zelení protestující pomlouváni a je s nimi zacházeno jako s teroristy. Tyto vlády musí vědět, že nemají co do činění s organizovaným zločinem, s mafií nebo s teroristy. Pomocí těchto nálepek však doufají, že se jim podaří izolovat a ostrakizovat pokojné protestující a zároveň ospravedlnit šíleně nepřiměřenou právní reakci.



V mnoha případech navrhují nebo připravují zákony lobbistické skupiny financované korporacemi, které se vydávají za thinktanky, jako je Policy Exchange ve Velké Británii nebo American Legislative Exchange Council v USA. Tyto skupiny vytvářejí právní šablony pro potlačení protestních hnutí a pak tlačí na jejich přijetí po celém světě. Tato taktika je mrazivě účinná.



Ve Spojeném království vláda omezila dohled parlamentu, aby prosadila extrémní opatření do zákonů. Soudci uvězňují ochránce životního prostředí za to, že se snažili porotě sdělit důvody svých akcí. V roce 2023 dostali dva pokojní protestující, kteří rozvinuli transparent na mostě, Marcus Decker a Morgan Trowland, tresty dva a půl a tři roky: nejdelší tresty svého druhu v novodobé historii. Deckerovi, německému občanovi žijícímu se svou partnerkou ve Spojeném království, nyní hrozí deportace. Na tom není nic spravedlivého ani přiměřeného.



Ještě horší je, že jak veřejné orgány, tak korporace vydávají soudní příkazy lidem, kteří protestovali, a v tomto případě i těm, o nichž se domnívají, že by protestovat mohli. Jak upozornil zpravodaj OSN, mnozí pokojní protestující jsou "za stejný čin trestáni dvakrát": čelí jak trestnímu řízení, tak občanskoprávnímu soudnímu příkazu. Pouhé uvedení jména v soudním příkazu vás vystavuje potenciálně obrovským finančním sankcím, protože uvedení lidé - žalovaní - obvykle musí zaplatit náklady na právní zastoupení žalobců. Pokud žalovaní soudní příkaz napadnou, mohou se náklady vyšplhat až na stovky tisíc liber. Kontaktovalo mě několik lidí, kteří se nikdy nedopustili trestného činu, a řekli mi, že je zařazení na tyto seznamy ničí. Tyto náklady jsou v podstatě pokutami, které mohou veřejné nebo soukromé orgány uložit každému, kdo s nimi nesouhlasí. Jedná se o trestání chudých bohatými. Korporace se v podstatě stávají orgány činnými v trestním řízení.



A co je ještě horší, policie může pokutovat i pokojné účastníky kampaní, i když se ničím neprovinili proti zákonu. V loňském roce vydala policie v hrabství Surrey Colinu Shearnovi, podnikovému manažerovi v důchodu, "příkaz k odstranění jeho protispolečenského chování" s odůvodněním, že letišti Farnborough klade "nekonečné otázky týkající se leteckého provozu". Jeho otázky, dopisy a žádosti o informace byly zdvořilé a ohleduplné, ale to se zřejmě nepočítá. Čirou náhodou tři týdny poté, co byl tímto soudním příkazem umlčen nejúčinnější kritik tohoto letiště, letiště Farnborough oznámilo, že plánuje zdvojnásobit počet víkendových letů.



Proč se to všechno děje? Protože Spojené království, USA a mnoho dalších zemí se staly uzavřenými bublinami řízenými plutokraty. Toto politické uchvácení také vysvětluje, proč navzdory zvrhlostem justice, které zničily v Británii životy tolika poštmistrů, nebyl nikdo z vedoucích představitelů pošty nebo jejích smluvních společností pohnán k odpovědnosti. Vysvětluje to, proč v USA můžete být uvězněni za držení několika gramů narkotik, ale žádný vedoucí pracovník farmaceutické firmy nebyl poslán do vězení za prodej opioidů, které zabily 800 000 lidí. Říká nám to, proč ve Spojeném království dosud nebyla žádná společnost stíhána za daňové úniky podle zákona o trestné činnosti v oblasti financí z roku 2017 a proč vláda Rishiho Sunaka opakovaně sabotuje pokusy parlamentu o potlačení velké kriminality bílých límečků. Mocní jsou chráněni, zatímco bezmocní jsou vystaveni stále vynalézavějším zákonům.





Nerovnost si žádá útlak. Čím více se bohatství a moc koncentrují, tím více musí být pronásledováni a potlačováni ti, kdo se bohatým a mocným postaví. Jinými slovy, ekonomická nerovnost se odráží v nerovnosti před zákonem. Můžete se obejít bez všech ostatních ukazatelů demokracie. Nejlepším měřítkem zdraví politického systému je to, kdo vlastně je trestně stíhán.







Podrobnosti v angličtině ZDE

1