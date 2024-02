Oškubat vše o vše

2. 2. 2024 / Petr Haraším

Škubánci

Vláda politické změny záhy po své výhře nad největším nebezpečím v dějinách republiky okamžitě s ráznou verzí zavedla tradiční neoliberální politiku. S návratem ODS se navrátila politika Oškubej bližního svého, čím slabšího, tím lépe. Jak si neoliberální pravicoví hrdinové domluvili, tak i učinili. Škubají na všechny strany a zároveň škrtí všemi způsoby, až má republika i občan na kahánku. Tradiční kmotři a netradiční oligarchové škubou stát hlava nehlava, politici škubou chudé občany hlava nehlava, politici se mezi sebou škubou hlava nehlava, občané se škubou mezi sebou navzájem, také hlava nehlava. K tomu jim tutéž melodii hrají stále titíž ekonomové vyučení toutéž ideologií českého totálního neoliberalismu. Sice jim nic moc nefunguje, ale to není důvod cokoli v pevně nastoleném směru měnit. Vždy najdou nějakou novou starou radu, která už dozajista jistě tentokráte zabere.

Na prvním místě je bez diskusí domluva ODS a oligarchů o cenách energií z roku 2022. Jedna vládní strana upekla s fosilními hrabaty oligarchickou bublaninu nevalné chuti, ale valné finanční náplně. Bohatí vydělali obrovský balík, stát prodělal obrovský balík, firmy, podnikatelé a občané zaplatili obrovský balík. Škody jdou a půjdou bezesporu do set miliard korun a odpovědní a vinní vládní politici se ještě plácají po zádech, jak krizi dobře vyřešili. Aby nebylo líto bankovnímu sektoru, aby nepřišel o oprávněné zisky z cizí války a domácí zabijačky poklesu životní úrovně, aby mohl za dohledu politiků škubat jako divý divous, tak mu tatáž strana a titíž politici umožnili dobrý kšeft. Kolik banky vydělaly, se ví, kolik to banky stálo a komu se ví, ale nesmí se ani naznačit. Takhle nádherně škubat kolem sebe nedokázali Klaus, Topolánek, Kalousek a Nečas dohromady, tady má Fiala a Stanjura jednoznačný značný prim.

Leč tohle je jen vrcholek ledovce a pravicové pýchy. Pepi Síkela nakoupil za x desítek miliard ze státního plynové roury. Zbyněk Stanjura nakoupil za x miliard velmi podivným způsobem čerpací stanice. Fiala chce nakoupit rovnou čtyři bloky jádra a zadlužit oškubané občany na dalších tisíc let. Zlatého ekonomického kokota si rozhodně jednoznačně zaslouží světový bankéř a velice mazaný ministr průmyslu a obchodu Pepi Síkela. Jeho výrok o jednom bloku jaderné elektrárny zdarma ze čtyř zakoupených a zaplacených vejde do učebnic moderní politické idiocie.

Nenávratně z piedestalu sundá profesora Zelí, který rozhodně nechtěl slevu zadarmo. Jaderný kšeft pod vedením ODS nás vyjde něco kolem 3 bilionů korun, a to kdo ví jestli. Odměnou za nejvyšší pořizovací cenu jádra nám budou nejvyšší ceny elektřiny do konce věků lidské civilizace.

Tohle je jen jeden ministr odpovědné vlády pravicových ekonomických expertů, kteří se rozhodli vytáhnout republiku z ekonomických sraček. Rozumem nepolíbená ministryně Janička objednala hejno strojů F35 za opravdu pikantní peníz. Násobeno pravicovým šetřivým koeficientem nás to vyjde suma sumárum minimálně na půl bilionu. Na účinnou a potřebnou obranu proti nájezdníkům ze Zlaté mordy, viz Ukrajina a její zbraně proti invazi, už finance nezbyly.

Asi bude třeba poprosit premiéra Fialu, aby napsal dopis diktátoru Putinovi o posečkání plánované agrese, alespoň do doby, než budeme mít ony odstrašující létající stroje a létající Čestmíry. Zda i Janička dostane jednu stíhačku zdarma na domácí použití, se zatím neví.

Do této finanční lapálie pak už snadno zapadne ministr Kupka a jeho x bilion PPP plány dálnic a nevídaných rychlostních železnic. Poslední vrchol aktuální české idiocie předvedl ministr školství Bek, když mu na hlavu spadl systém nových přihlášek na střední školy. Jako dělat takto důležitý systém někde bokem na koleně, no to je možné jen v Česku pod vedením ostražité vlády ODS.

Já jen doufám, že tuhle propíraný záložník Bumbouch má dost hluboké sklepení a dost praček i sušiček, aby holky a kluci stihli všechno vyprat, než je zavřou.

Oškubat vše o vše, to je asi ta jediná myšlenka a záměr této vlády. Až vše o vše oškubou, tak se schovají. Jedni do zahraničí, druzí do firem, kde se zaštítí soukromým vlastnictvím, které pečlivě hlídá Ústavní soud, a třetí zalezou do opozice. Bývalé vládní strany nasadí úsměvy ekonomických vrahů a masky finanční zodpovědnosti, demokratického právního systému silnějšího a hodnotové politiky, kde nikdo není vinen, pouze oběť smí platit za činy pachatele.

Oškubánci

Ještě pořádně nezaschl inkoust na nestoudném rozhodnutí Ústavního soudu a ministr financí posílen odvahou po pošlapání práv důchodců dál do občanů buší jako Zuřící býk. Na radu upřímných ekonomů a vlastní strany se rozhodl, že za veškeré problémy s recesí může zákoník práce. Zvýhodňuje totiž lenivé zaměstnance a činí potíže slovutným managerům a skromným laskavým majitelům firem.

Úslužný nahnědlý Jurečka mlčí a pilně jako sociální svědomí vlády pracuje na odpudivé novele, jak uškodit a oškubat zaměstnance. Pravicoví novináři vítají skvostnou českou argentinskou cestu odvolávající se na cestu dánskou, kterou si zpitvoří dle vlastní morálky.

Propustit bez udání důvodů, omezit výpovědní lhůtu, prodloužit dobu zkušební a zdvojnásobit odstupné se jim zachtělo. Odstupné se dá vždy nějak zařídit, aby spíše nebylo, než bylo, takže sice nic, ale zato dvakrát.

Vše se dělá v rámci rozpohybování zamrzlého pracovního trhu a zrušení nulové nezaměstnanosti. Nevím, jak to má přesně fungovat.



Vybraná firma bez udání důvodů asi propustí své kvalitní zaměstnance, aby je mohla zaměstnat jiná firma, která doposud z neznámých důvodů zaměstnávala pouze lemply a netáhla, kterých se nijak nemohla doposud zbavit. Tato domnělá netáhla budou konečně moci býti konečně vyhozena na dlažbu a ona vybraná původní firma, která se zbavila svých kvalitních zaměstnanců, si pak může tyto nadějné pracanty z té dlažby sebrat a zaměstnat.

Poroste konečně efektivita i s produktivitou.

Smysl to nedává, ale co dává smysl v krocích premiéra Fialy, ministrů a poradců? Tímto stvoříme moderní český trh práce, který nás dovede ke světlým zítřkům včerejška, na jednu spokojenou hromádku štěstí a blahobytu. Kdo a proč bude bez udání důvodů vyhozen z práce, je zřejmé. Nesouhlasíš s nadřízeným, chceš přidat, jsi v odborech, nelíbí se bezpečnost práce, nebo cokoli jiného, tak sbohem a s odstupným nepočítej. Paúřadu práce zdar!

Finanční odborníci také znovu a znovu zjistili a znovu a znovu se divili, jak moc je podhodnocená česká měna. Zjistili finanční experti pohledem do housky prokládané masem z pravé sóji a falešné zeleniny, že česká měna kulhá na všechny rohy. A jak známo, hvězdy ani housky nelžou.

Tolik diskutovaný příspěvek na péči, který ztratil kvůli antisociální vládě většinu ze své dosavadní funkce, nebude zatím ani navýšen ani valorizován ze státního rozpočtu.

Zdravotně postižení až na posledním místě je obvyklá taktika pravicových vlád od nepaměti. Ekonomika v recesi, peníze nejsou, proto mají nejslabší zase padáka.

Tolik opět ministr financí Stanjura, jenž hlídá každou korunu, aby náhodou neskončila u zdravotně postižených, kteří ničí tuto bohatou republiku. Ano, ten, který přihrál biliony korun kmotrům, oligarchům, bankám a dalším sociálně strádajícím nejbohatším vrstvám české společnosti. Udělal to bez uzardění, bez studu a bez jakékoli morálky. Za odměnu si možná pak koupí celou Opavu i s okolím. Nezáviďme mu to, prosím.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do jádra dění

