Tsunami reakcí s odpověďmi, které Elmovi prozradily nejintimnější problémy, se rychle rozšířilo nebývalým způsobem. Během několika hodin si i Bílý dům uvědomil, že to, co se děje, není jen další roztomilá internetová chvilka, ale katarze s vážnými kořeny. Poradci Joea Bidena mu tedy řekli, aby reagoval, a on napsal: "Vím, jak je někdy těžké smést chmury a dostat se do slunečnějších dnů. Náš přítel Elmo má pravdu: Musíme tu být jeden pro druhého, nabídnout pomoc bližnímu v nouzi a především požádat o pomoc, když ji potřebujeme."





Deník Los Angeles Times vybral jen některé z reakcí, aby ilustroval škálu odpovědí:





"Každé ráno se nemohu dočkat, až půjdu zase spát. Každé pondělí se nemohu dočkat, až přijde pátek. Každý den a každý týden po celý život," odpověděl uživatel Twitteru ContrarianGuild.





"Svět kolem nás hoří, Elmo," napsal YouTuber Steven Mcinerney a sdílel virální mem známý jako "Hellmo". Hell znamená peklo, jak všichni víme.





"Elmo, jsem unavení," přidal se marsroseo.





"Elmo, já tady trpím existenciální hrůzou," odpověděl novinář David_Leavitt.





"Elmo jsem v depresi a na mizině," napsal DatDaDatty.





"Elmo právě mě propustili," přidal se UsingCigarettes.