'Hodně z toho je lajdáctví': biolog, který nachází chyby ve vědeckých pracích

30. 1. 2024

Sholto David označil tisíce vědeckých prací za chybné, většinou kvůli obavám z možné manipulace s obrázky





Když Sholto David loni na podzim skončil v zaměstnání, mohl si hledat jiné místo, vzít si volno na cestování nebo vzít stan a nasednout na kolo. David, biolog žijící v Pontypriddu ve Walesu, se však vrhl na poněkud obskurní koníček: hledání chyb ve vědeckých pracích a na snahu o jejich nápravu.



Minulý týden však jedno z nejprestižnějších onkologických center v USA, Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu, které je součástí Harvardu, oznámilo, že stahuje šest výzkumných prací a opravií 31 dalších poté, co David na svém blogu vyjádřil obavy ohledně desítek jeho studií. Mnohé z nich byly realizovány vedoucími pracovníky institutu.



Dr. Barrett Rollins, vedoucí pro integritu výzkumu v Dana-Farberově ústavu, uvedl, že jedna ze zbývajících prací, na které David upozornil, zůstává v šetření a tři nevyžadují žádná další opatření. Šestnáct z nich obsahovalo údaje vytvořené v jiných laboratořích a tam, kde to bylo možné, byli vedoucí těchto laboratoří kontaktováni. "Budeme s nimi spolupracovat, aby literaturu podle potřeby opravili," řekl.



Podle Davida byl tento krok "velkým překvapením". "Ke cti Dana-Farber Cancer Institute samozřejmě slouží, že provedou opravy. Ale zároveň to zanechává v ústech kyselou pachuť. Většinou se to prostě neděje. Lidé vás ignorují, instituce trvají na tom, že vyšetřování trvá roky, a časopisy nereagují."



Podle Rollinse, který dodržuje obvyklou praxi "přezkoumání všech potenciálních chyb v údajích a provedení oprav, pokud jsou opodstatněné", ústav již přijal "rychlá a rozhodná opatření" v 97 % případů, které David označil a kde byli jeho vědci hlavními autory. Sám Rollins je autorem některých označených prací a byl z příslušných šetření vyloučen.





Davida, který získal doktorát z molekulární biologie na univerzitě v Newcastlu, dlouhodobě fascinují nedostatky ve vědě. Začal nacházet chyby v systematických přehledech, metaanalýzách a klinických studiích, na které upozorňoval odpovědné vědce a časopisy, které je publikovaly. Když se tyto snahy ukázaly jako bezvýsledné, začal psát na PubPeer, web, kde mohou vědci komentovat publikované články.





Rollins řekl: "Přítomnost obrazových nesrovnalostí v práci není důkazem autorova úmyslu klamat. Takový závěr lze učinit pouze po pečlivém, na faktech založeném zkoumání, které je nedílnou součástí naší reakce. Podle našich zkušeností jsou chyby často neúmyslné a nedosahují úrovně pochybení."



Pokud jde o Davida, myslí si, že se za rok či dva vrátí k běžnější práci. "Právě utrácím své úspory," řekl. "Možná letos budu trochu cestovat. Zní to, že jsem na tom dobře, ale tak to není. Jen opatrně využívám své skromné úspory a tady je levný nájem."



Stalo se z toho víc než zábava. Biolog označil na PubPeeru asi 2 000 článků, většinou kvůli obavám z možné manipulace s obrázky. Zpočátku identifikoval případy pouhým okem, hledal duplicity a pochybné manipulace, které roztahují obrázky, ořezávají určité prvky nebo spojují části dohromady. Nyní mu pomáhá Imagetwin, software založený na umělé inteligenci, který porovnává obrázky s databází více než 25 milionů obrázků, které se objevily v časopisech s otevřeným přístupem."Hodně z toho je nedbalost," říká David. "Když lidé uvažují o vědě, když přispívají na vědecké a onkologické kampaně, očekávají, že vědci, kteří tento výzkum provádějí, mají vysoké standardy a jsou velmi pečliví v tom, co dělají."Příval oprav následuje po rozsáhlém projektu z roku 2021, který zjistil, že vědci dokázali reprodukovat výsledky pouze poloviny nejlepších předklinických studií rakoviny, které zkoumali. V mnoha případech byly při opakování pokusů případné pozitivní výsledky mnohem menší, než se původně tvrdilo. "Možná je to částečně způsobeno tím, že prováděné práce nejsou kvalitní," řekl David. "To vše se nakonec promítne do nedostatečné reprodukovatelnosti."David nikoho neobviňuje z protiprávního jednání a zdůraznil, že nechce vytvořit prostředí, v němž by se vědci cítili obtěžováni nebo se báli publikovat. Stejně tak ale zdúrazňuje, že opakované chyby jsou znepokojující."Kolik chyb je přijatelných, než si začneme myslet, že se děje něco znepokojivějšího?" řekl. "Když projdete práce mnoha lidí, najdete v nich chyby, ale v určitém okamžiku musí existovat hranice, kolik nedbalých chyb uděláte, než se z toho stane něco jiného, než že to můžete odmítnout jako poctivou chybu."