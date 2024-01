Neuvěřitelné. Whistleblower, který prozradil, že Trump neplatí žádné daně, byl odsouzen natvrdo na pět let do vězení

30. 1. 2024

Bývalý spolupracovník amerického daňového úřadu, který vyzradil řadu důvěrných daňových přiznání nejbohatších Američanů, včetně přiznání Donalda Trumpa, byl v pondělí odsouzen k maximálnímu trestu pěti let odnětí svobody, píše Washington Post.



Osmatřicetiletý Littlejohn se přiznal, že v roce 2019 vyzradil důvěrné informace o Trumpových daních deníku New York Times a v následujícím roce to zopakoval a poskytl daňová přiznání a finanční údaje tisíců bohatých Američanů pro server ProPublica.

Zpravodajské organizace zveřejnily zprávy, z nichž vyplývá, že Trump a nejbohatší Američané po léta platili malé nebo neplatili vůbec žádné federální daně. Americká okresní soudkyně Ana C. Reyesová, která Littlejohnovi vynesla rozsudek, při říjnovém slyšení zdůraznila, že "tento nezákonný čin bude mít vážné následky". Bez ohledu na Littlejohnovy motivy soudkyně uvedla, že "lidé, kteří berou zákon do svých rukou, jsou nepřijatelní". Pozn. red. Zjevně povědomí, že whistlebloweři dělají službu veřejnému zájmu, k soudkyni Reysové dosud neproniklo. Bývalý spolupracovník amerického daňového úřadu, který vyzradil řadu důvěrných daňových přiznání nejbohatších Američanů, včetně přiznání Donalda Trumpa, byl v pondělí odsouzen k maximálnímu trestu pěti let odnětí svobody,Zpravodajské organizace zveřejnily zprávy, z nichž vyplývá, žeAmerická okresní soudkyně Ana C. Reyesová, která Littlejohnovi vynesla rozsudek, při říjnovém slyšení zdůraznila, že "tento nezákonný čin bude mít vážné následky". Bez ohledu na Littlejohnovy motivy soudkyně uvedla, že "lidé, kteří berou zákon do svých rukou, jsou nepřijatelní".



Představitelé ministerstva spravedlnosti uvedli, že Littlejohnovo odhalení nemá v historii USA obdoby. V soudních spisech popsali, jak Littlejohn pečlivě studoval systémy amerického daňového úřadu, do kterých později pronikl pomocí sofistikovaných digitálních technik, jež měly zakrýt jeho stopy. Namísto zadávání vyhledávacích výrazů jako "Trump" do databáze agentury používal Littlejohn široké parametry "navržené tak, aby zakryl skutečný účel jeho dotazů", uvedli američtí úředníci. Podle ministerstva spravedlnosti se Littlejohn dozvěděl, že protokoly amerického daňového úřadu mohou blokovat stahování rozsáhlých dat ze systémů agentury, ale v listopadu 2018 "využil mezery" a nalezená data odeslal na soukromou webovou stránku, kterou si zřídil.



Littlejohn "využil svůj přístup k demaskovaným údajům o daňových poplatnících k prosazování své osobní, politické agendy v domnění, že stojí nad zákonem," napsali žalobci z oddělení pro veřejnou integritu ministerstva spravedlnosti v právním spise a požadovali pro něj maximální trest odnětí svobody ve výši pěti let.



"Svobodný tisk a zapojení veřejnosti do médií jsou pro každou zdravou demokracii zásadní, ale krádež a únik soukromých, osobních daňových informací zbavuje jednotlivce právní ochrany jejich nejcitlivějších údajů," napsali žalobci Jennifer Clarkeová a Jonathan Jacobson. "Každý má právo na stejnou ochranu před zákonem." (Pozn. red.: Zřejmě i lidi, kteří neplatí daně.)



Littlejohnovi obhájci požadovali trest odnětí svobody v délce osmi až osmnácti měsíců s odůvodněním, že jeho trestné činy byly "výsledkem nejen jeho pomýleného idealismu, ale i životních zkušeností, které ho vedly k tomu, že každý den bral, jako by byl jeho poslední", včetně smrti jeho mladší sestry v roce 2013 a diagnózy nemoci jeho otce v roce 2019.



Advokáti napsali, že po úniku Trumpových daňových údajů do listu New York Times, ale před jeho odhalením pro ProPublica, byl Littlejohn hluboce ovlivněn knihou Triumf nespravedlnosti: Jak se bohatí vyhýbají daním a jak je donutit, aby je platili od ekonomů Emmanuela Saeze a Gabriela Zucmana.



"Kniha z roku 2019 předkládá systematickou analýzu amerického daňového systému a dochází k závěru, že poprvé po sto letech miliardáři téměř všeobecně platí nižší efektivní daňové sazby než průměrný americký daňový poplatník," uvedli v soudním podání právníci Lisa Manningová a Noah Cherry.



Dodali však, že Littlejohn brzy začal svého jednání litovat a poté, co byl vyšetřován, hovořil s federální kontrolní agenturou, Generálním inspektorem ministerstva financí pro správu daní, o způsobech, jak "lépe odhalovat a bránit budoucím krádežím a nezákonnému zveřejňování údajů IRS".



"Původně jednal z pocitu morální povinnosti, ale brzy pochopil, že jeho jednání je morálně špatné," napsali Manningová a Cherry. "Místo aby zachránil daňový systém, jeho jednání podkopalo jeho důvěryhodnost, narušilo důvěru veřejnosti a porušilo soukromí tisíců amerických daňových poplatníků."



Reyesová na říjnovém slyšení k obžalobě uvedla, že Výbor Sněmovny reprezentantů pro daně a cla získal pět let Trumpových daňových přiznání legální cestou poté, co vyhrál několikaletou soudní bitvu, a že Littlejohn svým jednáním riskoval poškození amerického daňového systému tím, že narušil očekávání veřejnosti ohledně soukromí jejích nejcitlivějších finančních informací.





Po svém zvolení v roce 2016 Trump nedodržel slib, že zveřejní svá daňová přiznání. V redakční poznámce, která doprovázela první článek založený na Littlejohnových odhaleních, tehdejší výkonný redaktor New York Times Dean Baquet napsal: "Každý prezident od poloviny 70. let minulého století zveřejnil své daňové informace. Tato tradice zajišťuje, že úředník, který má moc otřást trhy a změnit politiku, se nesnaží mít ze svého jednání finanční prospěch." Když Littlejohn loni přiznal vinu, mluvčí NYT zdůrazn il: "Jsme i nadále znepokojeni, když jsou whistlebloweři, kteří poskytují informace ve veřejném zájmu, trestně stíháni."



Federální prokurátoři tento měsíc v soudním podání uvedli, že ProPublica "pokračovala v publikování článků s využitím údajů", které Littlejohn zveřejnil, i poté, co přiznal vinu. Zpravodajská organizace ve svých zprávách uvádí, jak mnozí z nejbohatších Američanů, včetně Jeffa Bezose, Billa Gatese a Elona Muska, využívají finanční strategie, aby snížili své federální daňové náklady. (Bezos vlastní deník The Washington Post, upozorňuje Washington Post.)











