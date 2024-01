Krize na Blízkém východě:Izraelci už v Gaze zabili 26 422 lidí

28. 1. 2024

- Počet obětí v Gaze dosáhl 26 422, uvedlo ministerstvo zdravotnictví



Od 7. října bylo při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 26 422 Palestinců a 65 087 jich bylo zraněno, uvedlo v neděli ministerstvo zdravotnictví Gazy.



Za poslední den bylo zabito 165 Palestinců a 290 jich bylo zraněno, dodalo ministerstvo.



Většinu obětí tvoří ženy a děti, uvedlo ministerstvo, a další tisíce těl pravděpodobně zůstávají nespočítány pod sutinami po celé Gaze.



Podle dvou vysokých představitelů americké administrativy dosahují vyjednavači USA pokroku v přípravě potenciální dohody, na jejímž základě by Izrael na dva měsíce přerušil vojenské operace proti Hamásu v Gaze výměnou za propuštění více než 100 rukojmích zajatých při útoku na Izrael 7. října, informovala agentura Associated Press.



Tito úředníci, kteří si kvůli citlivým jednáním přáli zůstat v anonymitě, v sobotu uvedli, že podmínky dosud neuzavřené dohody se budou odvíjet ve dvou fázích.



V první fázi by se boje zastavily, aby Hamás mohl propustit zbývající ženy, staré lidi a zraněné rukojmí.



Izrael a Hamás by se pak během prvních 30 dnů pauzy snažily vypracovat podrobnosti pro druhou fázi, v níž by byli propuštěni izraelští vojáci a civilisté. Vznikající dohoda rovněž vyzývá Izrael, aby do Gazy vpustil více humanitární pomoci.



Deník Guardian podmínky potenciální dohody nepotvrdil a Izrael ani Hamás se k ní nevyjádřily.



Zpráva agentury AP pokračuje:



Přestože navrhovaná dohoda válku neukončí, američtí představitelé doufají, že by taková dohoda mohla položit základy pro trvalé řešení konfliktu.



Deník New York Times v sobotu poprvé informoval, že bylo dosaženo pokroku na cestě k dohodě o přerušení bojů výměnou za zbývající rukojmí.



Očekává se, že ředitel CIA Bill Burns projedná obrysy vznikající dohody, až se v neděli ve Francii setká s Davidem Barneou, šéfem izraelské zpravodajské agentury Mossad, katarským premiérem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thani a šéfem egyptské zpravodajské služby Abbasem Kamelem, aby jednali o vyjednávání o rukojmích.



Prezident Joe Biden v pátek telefonicky hovořil s egyptským prezidentem Abdelem Fattáhem el-Sísím a katarským vládnoucím emírem šejkem Tamímem bin Hamadem al-Tháním, přičemž hovory s oběma lídry byly zaměřeny na situaci s rukojmími.



Bílý dům v prohlášení o Bidenově hovoru s katarským vůdcem uvedl:



"Oba lídři potvrdili, že dohoda o rukojmích je zásadní pro zavedení delší humanitární přestávky v bojích a zajištění další životně důležité humanitární pomoci pro potřebné civilisty v celé Gaze. Zdůraznili naléhavost situace a uvítali úzkou spolupráci mezi svými týmy, která přispěla k pokroku v nedávných jednáních."





- Ministr zahraničí Spojeného království David Cameron by měl zajistit, aby Spojené království po rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ) o izraelské válce v Gaze "stálo na správné straně dějin", uvedla Skotská národní strana (SNP).



Soud OSN se v rozhodnutí zveřejněném v pátek po žalobě podané Jihoafrickou republikou nařídil Izraeli, aby zajistil, že jeho síly nebudou páchat genocidu na Palestincích v Gaze.



Brendan O'Hara, mluvčí SNP pro zahraniční záležitosti, v dopise Cameronovi uvedl: "Dalo by se namítnout, že k tomu, aby demokratický nebo morálně zdravý stát přijal opatření k zabránění genocidy, není třeba rozhodnutí soudu."



Dodal: "Doufám, že ministr zahraničí nebude potřebovat tento dopis jako připomínku právních povinností, které nyní padají na vládu Spojeného království, právních povinností, které měly být morálními povinnostmi již před třemi měsíci."



O'Hara dále vyzval vládu Spojeného království, aby se vyhnula tomu, že dá Izraeli "bianko šek", a dodal, že "jsme již dávno zavřeli oči".



Řekl: "Naléhavě žádám vládu Spojeného království, aby se zavázala stát na straně Jihoafrické republiky, na správné straně historie.



Dnešní rozhodnutí tuto válku neukončí, ale žádám vládu Spojeného království, aby udělala to, co je správné, a dodržovala předběžná opatření.



Vláda Spojeného království musí jednat rychle a rázně, aby přesvědčila svého přítele Izrael, aby příkaz dodržoval a zabránil aktům genocidy vůči palestinskému lidu."



- Podle katarského ministerstva zahraničí jednali katarský premiér a ministr zahraničí šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a íránský ministr zahraničí Hossein Amir-Abdollahian o úsilí o deeskalaci války v Gaze.



V prohlášení ministerstvo uvedlo:



Diskutovali o vztazích spolupráce mezi oběma zeměmi a o nejnovějším vývoji války v pásmu Gazy a způsobech deeskalace situace.



Předseda vlády a ministr zahraničních věcí potvrdili závazek Kataru vyvíjet úsilí při zprostředkování a usnadňování jednání mezi Íránem a západními zeměmi, včetně pokračování v provádění nedávné dohody mezi Íránem a Spojenými státy, kterou Katar zprostředkoval.



Katar měl zásadní podíl na zajištění týdenního příměří v listopadu, kdy bylo propuštěno více než 100 rukojmích výměnou za 240 žen a dětí držených v izraelských věznicích. Od té doby ztroskotala četná kola jednání.



- Izraelská armáda údajně vydala další příkaz k evakuaci obyvatel některých čtvrtí v Chán Júnisu na jihu pásma Gazy.



Informuje o tom Al-Džazíra:



Avichay Adraee, mluvčí izraelské armády v arabštině, uvedl, že Palestinci ze čtvrtí Nassr a al-Amal spolu s obyvateli uprchlického tábora a centra oblasti musí "okamžitě" odejít.



Bylo jim řečeno, aby se vydali do al-Mawasi, kam byly dříve nuceny se přestěhovat statisíce lidí.



Izraelské armádní letectvo rovněž potvrdilo, že v Chán Júnisu probíhají "intenzivní boje", a v neděli provedlo několik náletů.





- Generální tajemník OSN António Guterres požádal dárcovské státy, aby "zaručily kontinuitu" palestinské uprchlické agentury (UNRWA) poté, co několik z nich zastavilo financování kvůli obvinění z účasti zaměstnanců na útoku Hamásu na Izrael ze 7. října.





Guterres uvedl v sobotním prohlášení:





"I když chápu jejich obavy - sám jsem byl těmito obviněními zděšen - důrazně vyzývám vlády, které pozastavily své příspěvky, aby zajistily kontinuitu činnosti UNRWA."

- Hamás uvedl, že Izrael vede "podvratnou kampaň" proti agenturám OSN, které Palestincům v Gaze dodávají pomoc. Prohlášení militantní skupiny poukázalo na izraelské obvinění ze "spolčení" mezi Světovou zdravotnickou organizací a Hamásem, které agentura OSN v pátek odmítla.





- Palestinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že okamžité příměří je "jediným způsobem", jak realizovat páteční prozatímní rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora. Rozsudek požadoval, aby se Izrael pokusil omezit počet mrtvých a škody při své ofenzívě. Ministerstvo rovněž odsoudilo to, co označilo za "jasné izraelské odhodlání pokračovat v ničení pásma Gazy a proměnit ho v neobyvatelné místo".

- Palestinská společnost Červeného půlměsíce v sobotu již šestý den po sobě odsoudila obléhání a útoky na nemocnici al-Amal a sídlo její pobočky v Chán Júnisu. Uvedla, že "obléhání a jeho důsledky" jsou "hrubým porušením mezinárodních dohod, zejména ustanovení mezinárodního humanitárního práva, která izraelské okupaci ukládají respektovat znak Červeného půlměsíce".

