Krize na Blízkém východě: USA stále řeší útok povstaleckým dronem

30. 1. 2024

USA podniknou "všechny nezbytné kroky" po zabití vojáků při útoku dronem v Jordánsku, říká Lloyd Austin



Americký ministr obrany Lloyd Austin přislíbil, že USA podniknou "všechny nezbytné kroky" na obranu svých vojáků poté, co byli tři vojáci zabiti a desítky zraněny po útoku dronu podporovaného Íránem na americkou vojenskou základnu na hranicích Jordánska a Sýrie.



"Dovolte mi, abych začal svým rozhořčením a zármutkem (nad) smrtí tří statečných amerických vojáků v Jordánsku a dalších vojáků, kteří byli zraněni," řekl Austin na začátku setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem v Pentagonu.



Prezident ani já nebudeme tolerovat útoky na americké jednotky a podnikneme všechny nezbytné kroky na obranu USA a našich vojáků.



Austinovy výroky přišly v době, kdy se po útoku dronem, který znamenal první případ, kdy byl americký vojenský personál na Blízkém východě zabit nepřátelskou palbou od začátku izraelsko-hamásovské války 7. října, přiblížil přízrak přímého americko-íránského vojenského konfliktu.



- Americké ministerstvo obrany uvedlo, že počet amerických vojáků zraněných při nedělním útoku bezpilotního letounu na americké jednotky dislokované v Jordánsku se zvýšil na 40.



Počet zraněných byl dříve udáván na 34 osob s různým stupněm závažnosti.



Pentagon mezitím uvedl, že tři američtí vojáci, kteří byli v Jordánsku při útoku bezpilotního letounu zabiti, pocházeli z armádní záložní jednotky sídlící v Georgii na jihu USA. Jedním z mrtvých vojáků byla 24letá žena z Waycrossu v Georgii. Na podrobnosti o ostatních se čeká, uvedly agentury Reuters a Associated Press.



Rodina armádní záložnice odhalila její totožnost jako Kennedy Sandersovou, která vstoupila do armády asi před pěti lety a loni na podzim se dobrovolně přihlásila k nasazení na Blízkém východě.



Otec vojákyně Shawn Sandersové v pondělí uvedl, že když v sobotu telefonicky hovořil s rodinnými příslušníky, neměl pocit, že by jeho dcera byla v nebezpečí. Plánovali, že v červnu oslaví její návrat domů.



USA nechtějí válku s Íránem - Pentagon



- Joe Biden je pod tlakem republikánů, aby přímo udeřil na Írán, a dokonce bombardoval Teherán, poté, co nedělní útok dronu znamenal první smrtící útok proti americkým jednotkám od říjnového vypuknutí války mezi Izraelem a Gazou.

- Izrael v pondělí udeřil na místo napojené na Írán jižně od syrského hlavního města Damašku a zabil několik lidí. Íránská a syrská oficiální média uvedla, že útoky přišly z Golanských výšin. Nebyly považovány za přímou reakci na víkendový útok na základnu Tower 22.



- Po týdnech relativního klidu v centru Izraele vypálil Hamás v pondělí na Tel Aviv a okolní města příval raket. Izraelská armáda uvedla, že bylo vypáleno 15 raket, z nichž šest bylo zachyceno. Nebyly hlášeny žádné oběti.



- Izraelské jednotky "velmi brzy vyrazí do akce" v blízkosti severní hranice země s Libanonem, uvedl ministr obrany země Yoav Gallant.



- Katarský premiér uvedl, že během víkendových rozhovorů s americkými, izraelskými a egyptskými představiteli v Paříži bylo dosaženo "dobrého pokroku" v otázce dalšího postupu směrem k nové dohodě o propuštění rukojmích mezi Izraelem a Hamásem. Šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani v pondělí uvedl, že doufá, že se mu podaří Hamásu předložit rámec takové dohody "a dostat ho do situace, kdy se zapojí konstruktivně". Spojené státy se domnívají, že rozhovory o dohodě se "ubírají dobrým směrem", ale že není nic bezprostředního, uvedl v pondělí Bílý dům.



- Izraelští politici a ministři se zúčastnili konference vyzývající k přesídlení Izraele z pásma Gazy a "dobrovolné migraci" palestinského obyvatelstva jinam. Prominentní role vládních představitelů na nedělní krajně pravicové konferenci je v rozporu s rozhodnutím mezinárodního soudního dvora z minulého týdne, podle něhož musí Izrael "přijmout veškerá opatření, která jsou v jeho moci", aby zabránil aktům genocidy ve válce v Gaze, včetně "prevence a potrestání genocidní rétoriky". Bílý dům označil tyto komentáře za "nezodpovědné, bezohledné a provokativní".



- Agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům (UNRWA) varovala, že pokud nebude obnoveno financování, nebude moci pokračovat v operacích v Gaze a v celém regionu po konci února. Izrael tvrdí, že se na útocích ze 7. října nebo na jejich následcích podílelo několik zaměstnanců UNRWA, včetně školního poradce, který údajně unesl izraelskou ženu. V důsledku těchto tvrzení řada západních zemí včetně USA a Spojeného království pozastavila financování agentury, která poskytuje pomoc více než 5,6 milionu palestinských uprchlíků na celém Blízkém východě. Charitativní organizace ActionAid označila zrušení financování UNRWA za "rozsudek smrti" pro obyvatele Gazy.



- Námořní obchodní operace Spojeného království uvedly, že obdržely zprávu, že se k obchodnímu plavidlu "přiblížila tři malá plavidla" asi 40 námořních mil západně od jemenského Al-Mukha. Uvedla, že bezpečnostní tým obchodního plavidla "vypálil varovné výstřely" a "provedl sebeobranná opatření", aby malé plavidlo odradil.



- USA a Spojené království oznámily sankce proti osobám, které se podle nich na pokyn íránského režimu zaměřily na íránské disidenty a aktivisty, aby je zavraždily. Britské ministerstvo zahraničí oznámilo sankce proti sedmi osobám a jedné organizaci, které se podle něj podílely na výhrůžkách zabitím novinářů na britské půdě, a dalším osobám, které byly podle něj součástí mezinárodních zločineckých gangů napojených na Írán.



- Američtí vládní zaměstnanci plánují na tento týden "den půstu pro Gazu", aby upozornili na humanitární krizi na tomto území a odsoudili politiku Joea Bidena vůči Izraeli.





- Výroky izraelských ministrů k přesídlování do Gazy jsou "bezohledné a provokativní", uvedl Bílý dům.



Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby označil komentáře některých izraelských politiků k přesídlování do Gazy za "nezodpovědné, bezohledné a provokativní".



Kirby byl dotázán na víkendovou konferenci v Jeruzalémě, která vyzývala k izraelskému přesídlení pásma Gazy a "dobrovolné migraci" palestinského obyvatelstva jinam a které se zúčastnili ministři a poslanci koaliční vlády Benjamina Netanjahua. Kirby uvedl: "Některé z těchto projevů a výroků, které byly na této akci připisovány některým ministrům, byly nezodpovědné, bezohledné a provokativní."



Uvedl, že tyto komentáře "rozhodně nejsou v souladu" s politikou USA, a dodal, že Washington "dal jasně najevo, že nemůže dojít k žádnému zmenšení území Gazy".



Uvedl však, že jednotliví členové vlády "mluví sami za sebe" a že USA udržují "otevřenou komunikační linku" s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.



- Zda USA obnoví financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), bude záviset na vyšetřování, zda se několik jejích zaměstnanců podílelo na útocích Hamásu ze 7. října, uvedl Bílý dům.



John Kirby poznamenal, že UNRWA je velmi závislá na příspěvcích dárců a že USA jsou již mnoho let předním dárcem této agentury.



Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby byl dotázán, zda by obvinění, že se někteří zaměstnanci UNRWA podíleli na útocích Hamásu na Izrael ze 7. října, mohla být rozsáhlejší.



Kirby uvedl, že závažnost těchto obvinění bere vážně, ale poznamenal, že v Gaze pracuje asi 13 000 zaměstnanců UNRWA a že bychom neměli "kvůli potenciálním špatným činům malého počtu lidí zpochybňovat dobrou práci celé agentury".



USA očekávají, že obvinění budou brána vážně, a dodaly, že je důležité, aby vyšetřování bylo "co nejdůkladnější, nejtransparentnější a nejdůvěryhodnější".



- Joe Biden se několikrát sešel se svým národním bezpečnostním týmem, aby projednal útok dronu na americké vojenské stanoviště v Jordánsku, a "zvažuje možnosti, které má před sebou", uvedl mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby.



USA budou reagovat "podle našeho plánu a v našem čase", řekl Kirby novinářům a poznamenal, že prezident si je "plně vědom" skutečnosti, že Íránem podporované skupiny zabily americké vojáky.



USA budou na útok dronem reagovat "přiměřeně", ale "nechtějí válku s Íránem", říká Bílý dům



Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby v současné době informuje novináře o útoku dronu, který zasáhl vojenské stanoviště v Jordánsku, zabil tři příslušníky americké armády a desítky jich zranil.



Americký prezident a první dáma vyjadřují soustrast rodinám vojáků, kteří při útoku zahynuli, a přejí úplné uzdravení těm, kteří byli zraněni, uvedl Kirby.



Vojáci působící na pouštním stanovišti v Jordánsku prováděli "životně důležitou misi" v regionu, jejímž cílem bylo pomoci USA spolupracovat s partnery v boji proti Isis, uvedl. "Tato mise musí a bude pokračovat," dodal:



Neusilujeme o další válku. Neusilujeme o eskalaci - ale rozhodně uděláme vše, co je nutné, abychom se ochránili, abychom pokračovali v této misi a vhodně reagovali na tyto útoky.



- Útočný dron, který zabil americké vojáky v Jordánsku, byl chybně identifikován jako americký dron







Američtí představitelé uvedli, že nepřátelský dron, který v Jordánsku zabil tři příslušníky americké armády a desítky dalších zranil, mohl být podle zprávy zaměněn za americký dron vracející se do americké instalace.



Američtí představitelé, kteří nebyli oprávněni komentovat situaci a trvali na zachování anonymity, sdělili agentuře Associated Press, že předběžné zprávy naznačují, že nepřátelský dron, který zasáhl zařízení známé jako Tower 22, mohl být zaměněn za americký dron, který byl ve stejné době ve vzduchu.



Úředníci uvedli, že zatímco nepřátelský dron přilétal v malé výšce na základnu se vracel americký dron. Proto byla bezpečnostní opatření krátce vypnuta. V důsledku nebyl nepřátelský dron sestřelen.



Úředníci uvedli, že z 34 zraněných vojáků má většina řezné rány, pohmožděniny, traumatická poranění mozku a podobná zranění. Osm z nich bylo lékařsky evakuováno a nejvážněji zraněný příslušník služby je v kritickém, ale stabilizovaném stavu.



ZDE

uvedla palestinská společnost Červeného půlměsíce. V okolí nemocnic v Chán Júnisu v posledních dvou dnech pokračovaly těžké boje, uvedla humanitární agentura OSN OCHA ve své poslední aktualizaci o konfliktu s tím, že z 36 nemocnic v Gaze je nyní částečně funkčních pouze 14. Nemocnice Nasser v Chán Júnisu, donedávna největší nemocnice, která ještě přijímala pacienty na jihu Gazy, je nyní pouze "minimálně funkční", uvedla OCHA.uvedlo v pondělí palestinské ministerstvo zdravotnictví.