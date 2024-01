Nespoléhejte na stát!

30. 1. 2024 / Wenzel Lischka

Více jak třicet let nám obyčejným občanům různí profesionální přátelé lidu vykládají, že nemáme spoléhat na stát. Jelikož nejsem dost chytrý, trvalo mi dosti dlouho, než jsem jejich moudrá a dobře míněná slova pochopil. Měli bychom si ona upřímná slova všichni vzít k srdci. Nyní jsem pro politiku nespoléhání na stát všemi deseti. Pouze mi na té politice trochu vadí, že stát ještě jaksi spoléhá na nás obyčejné občany. Tato jednostranná závislost musí být pro stát velice bolestivá. Chtělo by to politiku nespoléhání dotáhnout až do úplného konce.

Vzpomínám, že za reálného socialismu byla politika nespoléhání občanů na stát, a státu na občany celkem úspěšně prováděna. Lidově se to popisovalo jako soulož impotenta s frigidní ženou. Vládnoucí třída prominentů si žila po svém, a třída ovládaných občanů také. A jak dobře to fungovalo! A jak dobře to dopadlo!

Proč by měl stát spoléhat na občany? Vždyť dobře víme, že inteligence davu prudce klesá s počtem jedinců, kteří jej tvoří. A také známe, že každý jedinec z davu si připadá jako jedinečný a chytrý, a je přesvědčen, že není součástí davu.

Kam bychom se dobrali, kdyby stát spoléhal na občany? Aby stát dobře fungoval, nesmí se na občany nijak spoléhat. A aby dobře fungovali občané, nesmí se zase spoléhat na stát. Kolo dějin se pomalu blíží k čtyřicetileté periodě dvou generací, a poměry se opakují. Pouze jsou na vyšší technické základně, ale jinak je to prašť jako uhoď. Nebo ne?







