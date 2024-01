Krize na Blízkém východě: Tři američtí vojáci byli zabiti "radikálními militantními skupinami podporovanými Íránem" při útoku dronu v Jordánsku

28. 1. 2024

čas čtení 11 minut

Údajně nejméně 34 členů personálu vyšetřováno kvůli možnému traumatickému poranění mozku



Při útoku bezpilotního letounu na americké jednotky v severovýchodním Jordánsku byli zabiti tři příslušníci amerických ozbrojených sil, uvedl Joe Biden



V nedělním prohlášení Joe Biden uvedl, že ačkoli vyšetřování útoku stále probíhá, USA vědí, že "byl proveden radikálními militantními skupinami podporovanými Íránem, které působí v Sýrii a Iráku".



Biden dodal, že mnoho dalších osob bylo zraněno.



Dále dodal:



"Jill a já se připojujeme k rodinám a přátelům našich padlých - a k Američanům v celé zemi - a truchlíme nad ztrátou těchto bojovníků při tomto podlém a zcela nespravedlivém útoku...



Budeme pokračovat v jejich závazku bojovat proti terorismu. A nepochybujte - všechny odpovědné poženeme k odpovědnosti v době a způsobem, který si sami zvolíme.



Podle amerického představitele je nejméně 34 příslušníků personálu vyšetřováno kvůli možnému traumatickému poškození mozku, uvedla agentura Reuters.



- Věž 22 zaujímá strategicky důležitou polohu v Jordánsku, v nejseverovýchodnějším bodě, kde se hranice země stýkají se Sýrií a Irákem.



O základně je toho veřejně známo jen málo. Nachází se však v blízkosti posádky Al Tanf, která se nachází za hranicemi v Sýrii a v níž je umístěn malý počet amerických vojáků. Tanf byl klíčový v boji proti Islámskému státu a převzal roli jako součást americké strategie, jejímž cílem je omezit vojenské budování Íránu ve východní Sýrii. Věž 22 se nachází dostatečně blízko amerických jednotek v Tanfu, takže by mohla potenciálně pomoci při jejich podpoře a zároveň by mohla potenciálně čelit Íránem podporovaným bojovníkům v oblasti a umožnit vojákům sledovat zbytky Islámského státu v regionu.



Jordánská armáda je jedním z největších příjemců zahraničního vojenského financování Washingtonu.



Království má stovky amerických instruktorů a je jedním z mála regionálních spojenců, kteří pořádají rozsáhlá cvičení s americkými jednotkami po celý rok.





Předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson vydal následující prohlášení v návaznosti na útoky na americké vojáky v noci ze soboty na neděli, při nichž zahynuli tři příslušníci služby a desítky dalších byly zraněny:



Jsme zarmouceni ztrátou tří amerických hrdinů, kteří včera v noci zahynuli v Jordánsku, a modlíme se za jejich rodiny a za dalších 25 zraněných příslušníků služby.



Amerika musí po celém světě vyslat naprosto jasný signál, že útoky na naše vojáky nebudou tolerovány."



- Republikánští politici rychle připsali vinu za smrt příslušníků americké armády prezidentovi.



"Joe Biden po mnoho let dodával Íránu odvahu tím, že toleroval útoky na naše vojáky, uplácel ajatolláhy miliardami dolarů a bezezbytku jim vždy vyhověl," uvedl arkansaský senátor Tom Cotton ve svém příspěvku na Twitteru.



"Nechal naše vojáky bez pomoci a nyní jsou tři mrtví a desítky zraněných. Jedinou odpovědí na tyto útoky musí být zničující vojenská odveta proti íránským teroristickým silám, a to jak v Íránu, tak na celém Blízkém východě," dodal.



Podobný postoj zaujal i floridský kongresman Byron Donalds, který prohlásil: "Tohle se nikdy nemělo stát. Bidenova strategie ústupků vůči Íránu & jeho [sic] zmocněncům NEFUNGUJE. Mír prostřednictvím síly zajišťuje bezpečnější svět pro všechny," napsal.



- Mark Hertling, bývalý velitel americké armády v Evropě, uvedl, že smrt Američanů je "těžkou zprávou".



Ve svém příspěvku na Twitteruuvedl: "Íránem podporované PMF [lidové mobilizační síly] jsou přítomny po celém tomto regionu a řešit je je neustálý problém už více než deset let. Mnozí si myslí, že je snadné tuto hrozbu 'eliminovat'. Není tomu tak."



Další americký armádní generál ve výslužbě, Wesley Clark, bývalý vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, srovněž na Twitteru vyzval k úderům na Írán, který podporuje militantní skupiny na celém Blízkém východě. Řekl: "USA by měly přestat říkat 'nechceme eskalovat'. Tím je vybízejí, aby na nás útočili. Přestaňte naše údery nazývat 'odvetou'. To je reakce. Zlikvidujte jejich schopnosti a tvrdě udeřte na zdroj: "Írán."





- Joe Biden okamžitě připsal útok bezpilotního letounu, při němž zahynuli tři američtí vojáci a nejméně 34 dalších bylo zraněno, "Íránem podporovaným militantním skupinám působícím v Sýrii a Iráku".



V prohlášení americké armády se uvádí, že američtí vojáci byli umístěni "na základně v severovýchodním Jordánsku, poblíž hranic se Sýrií".



Mluvčí jordánské vlády Muhannad al-Mubaidin řekl veřejnoprávní televizní stanici Al-Mamlaka, že vojáci nebyli cílem útoku na jordánském území, ale na USA kontrolované letecké základně al-Tanf uvnitř syrského území.



Útok bezpilotního letounu na americké jednotky následoval po rostoucím napětí podél jordánské hranice se Sýrií, protože Ammán zintenzivnil kampaň zaměřenou na sítě pašeráků drog a zbraní na syrském území, které jsou podporovány Íránem. Podle monitorovacích skupin bylo počátkem tohoto měsíce při sérii leteckých útoků na město Ormán v provincii As Suvajda zabito 10 lidí.



Úřady na celém Blízkém východě, zejména v Perském zálivu a Jordánsku, stále více upozorňují na ústřední roli Sýrie v sítích pašeráků silného stimulantu captagonu, látky podobné amfetaminu. Tato droga se ukázala být dojnou krávou pro režim Bašára al-Asada v Damašku, což vedlo k obviněním, že Sýrie funguje jako "drogový stát" kvůli své závislosti na ziscích z této drogy, kterou by podle nadějí regionálních představitelů mohla omezit normalizace vztahů. Místo toho jsou mamutí zásilky této drogy nadále zadržovány v Saúdské Arábii, Iráku a Jordánsku.



Pašerácké sítě z Íránem podporovaných milicí v jižní Sýrii zahrnují také zbraně, které jsou podle některých analytiků pašovány palestinským militantním skupinám na Západním břehu Jordánu, což podněcuje stále více regionální válku uprostřed probíhajícího konfliktu v Gaze, při němž zahynulo více než 26 400 lidí.



Americké jednotky v Iráku a také námořní síly plující u pobřeží Jemenu se stále častěji dostávají pod palbu Íránem podporovaných milicí, což vyvolává obavy z rozšiřování konfliktu, který se Washington snaží zvládnout. Americké síly v Iráku zintenzivnily letecké údery proti skupinám podporovaným Teheránem, včetně tří úderů na začátku tohoto týdne zaměřených na Kataib Hizballáh. Americká armáda po úderu uvedla, že se zaměřila na velitelství této skupiny, jakož i na "skladovací a výcviková místa pro raketové, raketové a jednosměrné útočné bezpilotní prostředky".



Údery následovaly po balistickém útoku na leteckou základnu al-Asad v Iráku, při němž byl zraněn americký vojenský personál a který byl součástí série útoků na základnu, jež jsou často zachycovány protivzdušnou obranou.







Zdroj v angličtině ZDE

