Izrael a Palestina: Kolektivní Západ je globálním páriou

29. 1. 2024 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v pátek zveřejnil předběžná opatření poté, co Jihoafrická republika (JAR) obvinila Izrael z genocidy v Gaze s tím, že “přinejmenším některá obvinění”, která JAR předložila, jsou “věrohodná”. ICJ zdůraznil, že Izrael se musí řídit Úmluvou o zabránění a trestání zločinu genocidia, přičemž musí podniknout urgentní kroky k zastavení zabíjení civilistů v Gaze a ničení jejich životního prostoru. Izrael však tento závažný apel okázale ignoruje, když pokračuje ve vraždění Palestinců i nadále. Konečný výrok soudu, zda Izrael skutečně páchá, či nepáchá v Gaze genocidu se patrně dozvíme až za několik let, nicméně pouhá možnost, že tomu tak může být, je zásadní ranou pro Izrael a jeho západní patrony a spojence včetně České republiky.

ICJ je rovněž toho názoru, že Izrael musí přijmout veškerá opatření, která jsou v jeho pravomoci, aby zabránil přímému a veřejnému podněcování ke spáchání genocidy a potrestal je. Důležité je slovo "potrestat", jak zdůrazňuje blízkovýchodní analytik Juan Cole. Jinak řečeno: Také český ministr zahraničí Lipavský, premiér Fiala a prezident Pavel by si měli dávat velký pozor, aby nebyli v souvislosti s touto kauzou vyšetřováni pro spoluúčast či podněcování ke genocidě. Česká politická třída ani na minutu nepolevila ve své slepé podpoře iluzorního práva Izraele na “odvetu” za útoky palestinských militantů ze 7. října, což v reálu znamená desítky tisíc osob usmrcených izraelským bombardováním a ostřelováním, neznámý počet úmrtí v důsledku hladovění a nemocí, vysídlení drtivé většiny obyvatel Pásma z domovů a plošná devastace civilní infrastruktury, jež znemožňuje základní fungování tamní společnosti.

Kdyby se Izrael dlouhé dekády netěšil bezpodmínečné podpoře a pomoci ze strany USA a z velké části také Evropské unie, dávno by byl tento darebácký stát zavalen masivními sankcemi a izolován na mezinárodní scéně, jako svého času apartheid praktikující Jihoafrická republika. Proto lze předběžné opatření ICJ vnímat jako ohromné zadostiučinění pro zastánce práv Palestinců, a to tváří v tvář obrovské a neférové přesile jak na politické, tak mediální úrovni.

A jak zareagoval kolektivní Západ na předběžný výrok ICJ? Spojené státy a další západní země jako Velká Británie, Německo, Francie, Austrálie a Kanada pozastavily financování Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) poté, co Izrael obvinil 12 jeho zaměstnanců z účasti na útocích Hamásu ze 7. října. Stěží si lze představit sadističtější reakci, uvážíme-li, že na humanitární činnosti UNRWA závisí přežití více než dvou milionů Gazanů, z nichž velká část čelí hladomoru. Ba co více, web Times of Israel na konci loňského roku informoval o izraelském plánu na vytlačení UNRWA z Pásma. První fáze tohoto plánu počítá s komplexní analýzou údajné kooperace této organizace s Hamásem. Zdá se, jako by Washington a spol. byly s tímto kontroverzním plánem obeznámeny a jako obvykle šly svému klientovi na ruku.

Západním spojencům Izraele patrně stačí pouhé nařčení státu, jehož reputace je navždy pošpiněna obviněním z genocidy, aby uplatil princip kolektivní viny a potrestal klíčovou humanitární instituci na Blízkém východě, a tím i miliony živořících lidských bytostí. UNRWA přitom zaměstnává 30 tisíc osob, takže obvinění se týká pouhého zlomku promile jeho personálu. Šéf UNRWA Phillipe Lazzarini v této souvislosti připomíná vyjádření ICJ, podle nějž Izrael musí učinit neodkladné kroky, aby měli strádající Gazané přístup k humanitární pomoci a základním službám. USA a jejich nejbližší spojenci tak suspendováním financí pro UNRWA nestydatě plivou do tváře soudního dvora. Jako by snad nestačila monumentální izraelská destrukce, jejímž cílem má být patrně postupné vyhlazování Gazy či etnická čistka jejích obyvatel.



Pokud jste četli žalobu vznesenou proti Izraeli, Jihoafrická republika se v poznámkovém aparátu často odvolává na zjištění a poznatky různých těles při OSN, včetně UNRWA. Prakticky záhy po zveřejnění předběžného hodnocení kauzy JAR versus Izrael, Bílý dům - následován klíčovými západními státy - pomoc pro tuto organizaci suspendoval. Náhoda, či úmysl? Nechť laskavý čtenář posoudí sám.

Přední západní země se tak stávají neoddiskutovatelným globálním páriou, globálním zlem, když místo tvrdého postihu svého oblíbeného klienta, nad nímž visí obvinění z genocidy, ještě více trestají jeho oběti čelící několikaměsíčnímu infernu.

