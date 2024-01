Izraelci vyvíjejí nátlak na britská média, aby vyhodila novináře, kteří poukazuijí na jejich trestné činy

29. 1. 2024

Proti tomuto koordinovanému úsilí cizího státu, který se snaží vyhnout odpovědnosti, o nepatřičné ovlivňování svobody tisku v Británii se MUSÍ postavit každý z nás. Jedná se o ohrožení základní svobody: odpovědnosti moci. Nemlčte.



(James O'Brien z rozhlasové stanice LBC není jediným, koho se Izraelci snaží nechat vyhodit.)



This concerted effort to unduly influence press freedom in this country by a foreign state which seeks to evade accountability MUST be challenged by each and every one of us. This is a threat to a core freedom: accountability of power. do not stay silent. https://t.co/PFfeRfnEeR