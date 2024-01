Špatný Trumpův výsledek mezi nezávislými voliči dává Bidenovi novou naději

31. 1. 2024

Bývalý prezident zvítězil v primárkách v Iowě a v New Hampshire mezi svou vlastní stranickou základnou, ale stále odrazuje umírněnější voliče, upozorňuje Miguel Jimenez. Bývalý prezident zvítězil v primárkách v Iowě a v New Hampshire mezi svou vlastní stranickou základnou, ale stále odrazuje umírněnější voliče,

Donald Trump porazil Rona DeSantise v Iowě a Nikki Haleyovou v New Hampshire. V primárkách Republikánské strany porazil své dva soupeře na tom, co se zdálo být jejich nejslibnějším hřištěm. Vše nasvědčuje tomu, že snadno získá nominaci své strany do prezidentských voleb. Ale stejně jako vítězství v Iowě bylo drtivé a nenechalo nikoho na pochybách o jeho síle, vítězství v primárkách v New Hampshire vyvolává u bývalého prezidenta určité obavy. Způsob, jakým se k němu nezávislí voliči otočili zády a upřednostnili Haleyovou, dává Haleyové pravdu, když zpochybňuje Trumpovy šance porazit úřadujícího Joea Bidena ve volbách 5. listopadu. Bidenova popularita je nízká a v tuto chvíli vede Trump v průzkumech veřejného mínění.

V projevu Haleyové v úterý večer, kdy bylo sečteno sotva 20 % hlasů, bývalá velvyslankyně při OSN a bývalá guvernérka Jižní Karolíny zaútočila na Trumpa z tohoto směru. Připomněla, že s ním v čele republikáni prohráli téměř všechny konkurenční volby. "Ztratili jsme Senát. Ztratili jsme Sněmovnu. Ztratili jsme Bílý dům. V roce 2018 jsme prohráli. Prohráli jsme v roce 2020 a prohráli jsme v roce 2022. Nejhůře střeženým tajemstvím v politice je, jak dychtiví jsou demokraté kandidovat proti Donaldu Trumpovi. Vědí, že Trump je jediným republikánem v zemi, kterého může Joe Biden porazit. Nepořádek nemůžete napravit, pokud nevyhrajete volby. Trumpova nominace je Bidenovým vítězstvím a prezidentstvím Kamaly Harrisové," řekla Haleyová, která slíbila, že bude pokračovat v boji o nominaci navzdory manévrům republikánů, kteří Trumpa prohlásili za virtuálního vítěze.

Bývalému prezidentovi se dařilo zejména v konzervativnějších oblastech New Hampshire, zatímco Haleyová zvítězila v progresivnějších oblastech. Kandidátka porazila Trumpa pouze ve městech nakloněných demokratům, jako jsou Concord, Keene a Portsmouth. Primárky v New Hampshire jsou polootevřené. Nedeklarovaní voliči, tj. ti, kteří nejsou registrováni ani jako republikáni, ani jako demokraté, si mohou vybrat, zda budou hlasovat v primárkách kterékoli strany. To láká k účasti voliče, kteří nemusí být nutně loajální ani jedné straně.

Průzkumy veřejného mínění provedené v den voleb ukázaly ostrý kontrast mezi podporou, které se Trumpovi dostalo od voličů registrovaných jako republikáni a těch, kteří se nehlásí k žádné straně, a kteří hlasovali pro Haleyovou. Podle agentury AP VoteCast, která se průzkumu voličů v tomto státě odebrala, získal Trump 65 % republikánských hlasů oproti 29 % Haleyové. Na druhou stranu Haleyová získala 60 % nezávislých voličů, zatímco Trump 33 %. Kandidátka také porazila Trumpa mezi těmi, kteří mají vysokoškolské vzdělání. Mezi voliči jako celkem zvítězil bývalý prezident v poměru 54,3 % ku 43,2 %.

To Trumpovi přináší dobré i špatné zprávy. Dobrou zprávou je, že nominaci má téměř jistou. Existuje několik dalších států s otevřenými nebo polootevřenými primárkami, jako je New Hampshire, ale ve většině z nich se nezávislí nemohou účastnit republikánských voleb a mezi stranickými voliči je Trumpova dominance drtivá. Navíc se zdá, že jeho počáteční dvojité vítězství mu vydláždilo cestu. "Když vyhrajete v Iowě a vyhrajete v New Hampshire, nikdy nedošlo k prohře, takže nebudeme první, to vám můžu říct," řekl Trump ve svém projevu, v němž hodnotil výsledky, v němž se rozzlobil, že Haleyová neodstoupila.

Špatnou zprávou pro Trumpa z této nízké podpory mezi nezávislými je, že bude mít v listopadu proti Bidenovi těžké zvolení. Teze o způsobilosti byla jedním z klíčových prvků kampaně Haleyové, zejména se čtyřmi obviněními z 91 údajných zločinů, které bývalého prezidenta tíží. K tomu se přidávají občanskoprávní žaloby, jako je ta, která vedla k tomu, že byl v pátek odsouzen k zaplacení 83,3 milionu dolarů za pomluvu sloupkařky E. Jean Carrollové.

Polovina republikánů se obává

"Nestěžujte si na to, co se stane v listopadu, pokud zítra nepůjdete volit," řekla Haleyová účastníkům svého závěrečného předvolebního shromáždění. Asi polovina republikánských voličů v primárkách říká, že se velmi nebo poněkud obává, že Trump je příliš extrémní na to, aby vyhrál prezidentské volby, uvádí AP VoteCast.

Zajímavé je, že Trump vypustil jeden ze svých hoaxů (nebo měl jeden ze svých lapsů), když se přesně zmínil o svých volebních výsledcích v New Hampshire: "Víte, že jsme vyhráli New Hampshire třikrát, teď třikrát. Pokaždé jsme vyhráli. Vyhráli jsme primárky. Vyhráli jsme prezidentské volby. Vyhráli jsme to a je to pro mě velmi, velmi speciální místo," řekl ve svém vystoupení v úterý večer. Zatímco vítězství v primárkách v roce 2016 pro něj bylo životně důležité, v prezidentském klání v tomto státě pak prohrál jak s Hillary Clintonovou v roce 2016, tak s Joem Bidenem v roce 2020. New Hampshire má republikánského guvernéra, což ukazuje, že nad demokraty může zvítězit někdo umírněnější. Tento guvernér, Chris Sununu, neúnavně vedl kampaň za Haleyovou.

Biden mezitím interpretuje výsledky primárek v New Hampshire jako jasné znamení, že se v listopadu znovu utká s Trumpem, stejně jako v roce 2020. Prezident v tomto státě vyhrál demokratické primárky, přestože se neobjevil na volebním lístku v důsledku stranického sporu o volební kalendář.

Prezident ve svém prohlášení poděkoval těm, kteří pro něj hlasovali, tím, že na hlasovací lístky napsali jeho jméno, a vyzval nezávislé a republikánské voliče, kteří odmítají Trumpa, aby podpořili jeho kampaň. "Můj vzkaz této zemi je, že v sázce nemůže být více. Naše demokracie. Naše osobní svobody, od práva volby až po právo volit. Naše ekonomika, která od covidu zažívá nejsilnější oživení na světě. V sázce je všechno," řekl.

Špatnou zprávou pro něj je, že sám jednaosmdesátiletý Biden děsí mnoho voličů. Průzkum Gallupova ústavu zveřejněný ve čtvrtek poznamenal, že ve třetím roce jeho funkčního období byla jeho popularita pouze 39,8 %, což je nejnižší hodnota od doby, kdy Jimmy Carter v prvním funkčním období získával 37,4 %. Další průzkum, zveřejněný ve čtvrtek, ukázal, že 66 % Američanů říká, že by nehlasovali pro kandidáta staršího 80 let. Opět platí, že podle stejného průzkumu je největší nadějí pro Bidena – se všemi riziky, která z toho vyplývají – Trump. Šedesát šest procent občanů říká, že by nehlasovali pro obžalovaného kandidáta, a 70 % by nehlasovalo pro kandidáta odsouzeného porotou za zločin.

