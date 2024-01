Chybějící článek mezi plazy a savci nalezen

Studium cynodontů je dobrým zdrojem informací o evoluci savců, protože oba druhy jsou součástí stejné vývojové osy. Podle autorů objevu, paleontologa Sergia Furtada Cabreiry a biologa Lúcia Roberta da Silva, obou z Brazilské luteránské univerzity (Ulbra), je jednou ze struktur, která odhaluje příbuznost mezi oběma skupinami, čelist.

K diferenciaci prvních savců došlo na rozhraní triasu a jury, přibližně před 215 miliony let. Cynodonti a savci patří do linie savců, formálně nazývané Synapsida, která se vyvinula nezávisle na druhé linii tetrapodů (obratlovců se čtyřmi končetinami), linii plazů neboli Sauropsida. Ta zahrnuje mimo jiné želvy, krokodýly, ještěry, dinosaury a ptáky. Stejně jako sauropsidi jsou synapsidy amniotičtí tetrapodi, kteří mají na rozdíl od obojživelníků vnitřní oplození a nejsou při rozmnožování závislí na vodě.

Evoluční historie synapsidů začíná pelykosaury, nejprimitivnějšími členy skupiny, které později nahradily pokročilejší formy, Therapsida. Do posledně jmenované skupiny patří cynodonti a savci. Ve velmi jednoduché analogii si můžeme toto monofyletické seskupení představit jako řadu matrjošek. Savci by byli nejmenší panenkou v řadě, kterou by zahrnovala panenka Cynodontia. Ta by byla obklopena panenkou Therapsida, která by zase byla vložena do větší panenky zvané Synapsida.





Během evoluce cynodontů docházelo k různým anatomickým změnám, které vyvrcholily vznikem typických znaků savců, jako jsou komplexní změny chrupu, žvýkací funkce, sekundární kostěné patro, lebečně-čelistní kloub, sluchový aparát a postkraniální kostra.





Teprve od 80. let 20. století přinesly objevy nových fosilních taxonů cynodontů a kompletnějších fosilií bazálních savců především ze svrchního triasu a spodní jury Evropy, Asie, jižní Afriky a Jižní Ameriky (Brazílie a Argentina) podstatný pokrok v poznání anatomických kroků při vzniku savců.





Odhalil se další bod v linii evoluce, který pomohl doplnit skládačku života na Zemi.