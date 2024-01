Rozčílený důchodce Ústavnímu soudu

29. 1. 2024

Pozn. red.: Rozčílený důchodce píše Ústavnímu soudu. Ano, samozřejmě je šokující, že Fialova vláda řeší státní deficit na úkor důchodců, namísto toho, aby zdanila oligarchy. Je ovšem pozoruhodné, jak pan Tomek podléhá fake news. Tradiční představa o Spojených státech, jimž leze česká vláda kamsi, už nefunguje, vzhledem k tomu, že vítězí Donald Trump. Je absolutně nesporné, že ČR musí podstatnou měrou investovat do své obrany, vzhledem k hrozbě útoku z Ruska, i když stíhačky by to asi být neměly. Nenávist vůči údajným "zeleným extremistům z Evropské unie" je také hloupá, protože proti globálnímu oteplování je nutno podniknout razantní akce, jinak lidstvo zahyne. Důchodci panu Tomkovi to však zřejmě už může být jedno. Nenávist vůči bolševikům po více než pětatřiceti letech od jejich pádu je možná taky už trochu zastaralá, i když ji v ČR nadšeně živí mnozí.

Adresát: soudce – zpravodaj Vojtěch Šimíček Dobrý den, chtěl bych Vám pogratulovat k Vašemu vysoce inteligentnímu rozhodnutí. Protože se nejednalo o snížení Vašich příliš vysokých platů, ale o okradení důchodců, kteří mají za rok tolik, co Vy za měsíc, tak je to přirozeně ústavně v pořádku.







Oni už zaplatili Vaše studia na VŠ ze svých daní a dnes už z nich nežijete. Bohužel jsem se vrátil z emigrace do tohoto chlívku a už tu musím dožít. Moje chybné rozhodnutí a proto mám minimální důchod, protože už komunisti mě k tomu předurčili. Ale radši malý důchod, než kolaborovat s minulými nebo současnými bolševiky. Můžete si ty peníze někam strčit, třeba si kupte letadlo. Já nemám zapotřebí v kolaboračním předklonu škrábat prstíkem u vrchnosti tenkrát v Moskvě a dnes ve Washingtonu. Nemám strach ze současné moci a neměl jsem strach ani z té minulé. Nikdy jsem nebyl v žádné organizaci (ani v pionýru, ROH nebo Svazarmu) natož u bolševiků, nikdy jsem nebyl u voleb a nikdy jsem nepřísahal věrnost socialistické vlasti. Nikdy bych nebojoval za bolševiky tenkrát a ani za novodobé zelené EU bolševiky dnes. Je mě jedno, jestli mě spálí ruská nebo americká A bomba. Z ani jedné strach nemám. A co Vy? Ve Francii byste si nevyskakovali, tam nejsou zbabělí Češi. Ty už mají historií vyzkoušené metody, jak se proti tyranii bránit. Tam by si nikdo nedovolil koupit stíhačky místo důchodů nebo zdravotní péče pro děti. Neviděl jsem tam veřejné sbírky na léčbu dětí. Doufám, že jste Vy soudci a Vaše rodiny tak uvědomělí, že půjdete v první linii s vrchní patolízalkou Janou Černochovou a zbytečnou Pekarovou-Adamovou bránit ČR při první příležitosti. Já ne. A vezměte sebou všechny politiky a srandisty-pohádkáře z veřejnoprávních medií.

Tomek Miloslav