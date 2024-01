Velká Británie, USA a další země pozastaví financování klíčové agentury OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům

28. 1. 2024

Tento krok několika zemí přichází po izraelském obvinění, že se zaměstnanci UNRWA v loňském roce podíleli na útocích na Izrael. Vyskytují se spekulace, že se tímto obviněním Izrael snaží odvést pozornost od pátečního rozhodnutí Mezinárodního soudního tribunálu v Haagu



Irsko a Norsko zdůraznily, že humanitární pomoc pro obyvatelstvo Gazy, postižené hladomorem, je klíčová, a tyto země svou finanční podporu pro UNRWA nepřeruší



Rozhodnutí USA, Spojeného království a dalších západních zemí zmrazit financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky výrazně zhorší humanitární krizi v pásmu Gazy, varovali Palestinci.



Velká Británie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Švýcarsko a Finsko se připojily ke Spojeným státům, Austrálii a Kanadě a pozastavily financování poté, co UNRWA, Agentura OSN pro pomoc a práci v Palestině, odhalila, že bylo zahájeno vyšetřování 12 zaměstnanců, kteří se údajně podíleli na útoku vedeném Hamásem 7. října, při němž zahynulo 1 140 lidí.



Izraelská odvetná válka zabila 26 000 lidí a vyvolala strašlivou humanitární krizi, kdy přibližně 85 % z 2,3 milionu obyvatel pásma muselo opustit své domovy.





Generální tajemník OSN António Guterres v sobotu požádal dárcovské státy, aby "zaručily kontinuitu" tohoto orgánu, informovala agentura France-Presse.



"I když chápu jejich obavy - sám jsem byl těmito obviněními zděšen - důrazně apeluji na vlády, které pozastavily své příspěvky, aby alespoň zaručily kontinuitu činnosti UNRWA," uvedl Guterres v prohlášení.



"Odporné údajné činy těchto zaměstnanců musí mít následky. Ale desítky tisíc mužů a žen, kteří pro UNRWA pracují, mnozí z nich v těch nejnebezpečnějších situacích pro humanitární pracovníky, by neměly být postihovány."



Guterres potvrdil, že v obviněních, která OSN vyšetřuje, bylo uvedeno 12 zaměstnanců UNRWA. Devět z nich bylo propuštěno, jeden zemřel a "totožnost dalších dvou se objasňuje", uvedl Guterres.



Generální komisař agentury Philippe Lazzarini v sobotu označil rozhodnutí o pozastavení finančních prostředků za šokující a vyzval dotčené země, aby změnily svůj postup. "Tato rozhodnutí ohrožují naši pokračující humanitární práci v celém regionu, včetně a zejména v pásmu Gazy," řekl.



V pátek Lazzarini uvedl, že Izrael 7. října poskytl UNRWA důkazy o tom, že se na útocích proti Izraeli podíleli zaměstnanci agentury.



"Přijal jsem rozhodnutí okamžitě ukončit smlouvy s těmito zaměstnanci a zahájit vyšetřování s cílem neprodleně zjistit pravdu," uvedl.



"Každý zaměstnanec UNRWA, který se podílel na teroristických činech, bude pohnán k odpovědnosti, a to i prostřednictvím trestního stíhání."



Lazzariniho prohlášení však nestačilo k tomu, aby někteří z největších sponzorů organizace pozastavili svou podporu. Britské ministerstvo zahraničí brzy následovalo USA, Austrálii a další významné spojence a zmrazilo financování agentury.



"Spojené království je zděšeno obviněními, že se zaměstnanci UNRWA podíleli na útoku proti Izraeli ze 7. října, což je odporný teroristický čin, který vláda Spojeného království opakovaně odsoudila," uvedl mluvčí. "Spojené království dočasně pozastavuje jakékoli budoucí financování UNRWA, dokud tato znepokojivá obvinění nepřezkoumáme. Jsme i nadále odhodláni zajistit humanitární pomoc lidem v Gaze."



Palestinci a humanitární pracovníci tento krok kritizovali a tvrdili, že pozastavení pomoci by mohlo mít katastrofální následky.



"Sankce vůči UNRWA, která sotva udržuje při životě všechny obyvatele Gazy, za údajnou odpovědnost několika zaměstnanců se rovná kolektivnímu trestání obyvatel Gazy, kteří žijí v katastrofálních humanitárních podmínkách," řekl agentuře Agence-France Presse Johann Soufi, právník a bývalý ředitel právní kanceláře agentury v Gaze.



UNRWA, která vznikla v roce 1949 po vzniku Izraele, podporuje více než 5,6 milionu Palestinců na okupovaných územích včetně Jeruzaléma a uprchlíky a jejich potomky v Sýrii, Libanonu a Jordánsku.



V posledních letech se potýká s problémy se získáváním finančních prostředků, přičemž tento problém dramaticky zhoršilo rozhodnutí Donalda Trumpa z roku 2018 snížit podporu USA. Tu obnovila Bidenova administrativa, která je největším dárcem agentury a v roce 2022 poskytla 340 milionů dolarů, ale ministerstvo zahraničí v pátek uvedlo, že "dočasně pozastavilo další financování", zatímco přezkoumává nároky. Šest dalších západních zemí rychle následovalo jeho příkladu.





Přívalové deště, které o víkendu postihly Gazu, jasně ukázaly, jak zoufale potřebná je humanitární pomoc, kterou z velké části zprostředkovává UNRWA. Záběry z provizorních táborů na jihu pásma ukázaly chatrné látkové a plachtové stany, které se hroutí v záplavě a v bahně.





Husajn aš-Šajch, šéf Organizace pro osvobození Palestiny, rovněž vyzval dárcovské země, aby okamžitě změnily svá rozhodnutí, která podle něj znamenají "velké politické a humanitární riziko".



"V této konkrétní době a ve světle pokračující agrese proti palestinskému lidu potřebujeme maximální podporu této mezinárodní organizace a nepřestávat ji podporovat a pomáhat jí," řekl.



Zmrazení financování odsoudil také Hamás. "Je jasné, že UNRWA je předmětem vydírání ze strany zemí, které podporují izraelský terorismus. Zatímco Palestinci v pásmu Gazy čelí masovému vyhlazování - a to i podle [mezinárodního soudního dvora]," uvedlo hnutí v prohlášení s odkazem na rozhodnutí nejvyššího soudu OSN, že Izrael musí zabránit aktům genocidy v Gaze.



Během téměř čtyři měsíce trvající izraelské ofenzívy bylo zabito celkem 136 zaměstnanců OSN a vztahy mezi UNRWA a Izraelem, které jsou i v nejlepších dobách chladné, se zhoršily po útoku na úkryt UNRWA v Chán Júnisu, při němž minulý týden zahynulo 13 lidí.



Agentura uvedla, že izraelská tanková palba zasáhla budovu, kde hledalo útočiště 800 lidí. Izraelská armáda uvedla, že incident prověřuje a že je možné, že zásah byl "důsledkem palby Hamásu".



Krize by mohla mít dopad i na operace agentury OSN v Jeruzalémě a na Západním břehu Jordánu. Začátkem tohoto měsíce jí Izraelský pozemkový úřad nařídil, aby vyklidila areál v okupovaném východním Jeruzalémě, a udělil jí pokutu za chybějící stavební povolení.



Izraelský ministr zahraničí Israel Katz včera, v den židovského svátku, ve vzácném prohlášení uvedl, že země podnikne kroky k tomu, aby UNRWA po válce opustila pásmo Gazy. "Varovali jsme již několik let: UNRWA udržuje problém uprchlíků, brání míru a slouží jako civilní odnož Hamásu v Gaze," řekl Katz.



Mairav Zonszein, vedoucí analytik thinktanku International Crisis Group, uvedl na Twitteru: "Izrael již dlouho buduje kauzu proti UNRWA. Před několika týdny řekl, že ji chce z Gazy postupně vyloučit."



"Bez ohledu na pravdivost obvinění se rozhodnutí přijít včera večer s touto zprávou jeví jako pokus odvést pozornost od rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora o genocidě v Gaze."









Násirova nemocnice v Chán Júnisu - největší dosud fungující nemocnice v pásmu - byla údajně přes noc zcela bez proudu. Místní ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že za posledních 24 hodin Izrael usmrtil 174 lidí a 310 bylo zraněno.