Další kolo debat o ceně potravin, nyní všichni proti výrobcům

29. 1. 2024 / Boris Cvek

A máme tu zase, pořád dokola, téma ceny potravin. Opět nedělní Otázky V. Moravce, opět stejné obsazení: ministr zemědělství a zástupci zemědělců, výrobců a obchodu. Co je nového? Ceny potravin proti očekávání, zdá se, nerostou. Zdá se. Data Českého statistického úřadu totiž zatím nejsou k dispozici. Do značné míry, když se budu soustředit skutečně na téma ceny potravin a nikoli na stížnosti zemědělců, výrobců a obchodníků na byrokracii, regulaci, green deal atd., se situace změnila poměrně zásadně.





Jestliže na konci minulého roku byli všichni proti panu ministrovi, nyní to byli všichni, včetně pana ministra, vrcholně spokojeného s tím, že „měl pravdu“, že ceny potravin v novém roce neporostou, proti výrobcům. Představitelka výrobců se zmohla na zvláštní argument, který vynášela jako trumf: i kdyby výrobci měli oligopol nebo dokonce monopol, obchodníci jim nedovolí zvyšovat ceny. Konečně se nám všem ulevilo. Pan Prouza za obchodníky k tomu přidal dojemné upozornění na to, že výrobci byli schopni během krize navyšovat své zisky tak, že zvedali ceny více, než to bylo nutné kvůli inflaci. Ze zisků se to prý pozná. Je škoda, že moderátor nevyužil situace, aby téměř dojatému panu Prouzovi připomněl zisky obchodního řetězce Albert, které se za rok 2022 zvýšily o více než 80 procent. Taky hodně vysoko nad inflací, nemyslíte?

Snad za zmínku stojí ještě jedna věc. Jde o jasnou a poměrně tvrdou kritiku antimonopolního úřadu ze strany pana ministra. Podle něj tento úřad nedbá dostatečně na péči o udržení a kvalitu konkurenčního prostředí v České republice, konkrétně v oblasti cen potravin. Bylo zajímavé sledovat, jak v tom má pan ministr jasno a jak s vervou oponuje zástupkyni právě potravinářského průmyslu, která současnou situaci, jaká je v České republice na trhu, bránila. Ministr mluvil o konkrétních krocích, jak činnost úřadu rozhoupat, což naznačovalo, že si uvědomuje, že za nastavení pravidel fungování úřadu i za jeho kontrolu a efektivitu odpovídá právě vláda. Třeba se dočkáme lepších časů. Argument zástupkyně průmyslu, že v Rakousku mají ještě větší monopoly než u nás, a přece to tam funguje, nezněl totiž moc přesvědčivě. Rozdíl mezi Rakouskem a Českem bude totiž nejspíše právě v kvalitě veřejných institucí a jejich ochotě a schopnosti hájit veřejný zájem.

Jaksi pod čarou zmíním ještě jednu věc, která se v nedělní debatě také objevila. Proč ty obchodní řetězce udávají cenu potravin v jednotkách haléřů? Pan Prouza za obchodníky to řekl logicky a jasně: takto se promítá snížení DPH do ceny potravin. Jako by chtěl říci, a v tom bych se obchodníků nedivil, že řetězce chtějí jasně demonstrovat zákazníkům, co pro ně vláda reálně dělá. Je to těch pár drobných. Když na nákupu ušetříte třeba 312 haléřů, máte jasně, černé na bílém, uvedeno, co je ta vláda vlastně zač.

