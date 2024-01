Mezinárodní soudní dvůr nařídil Izraeli zabránit genocidě v Gaze

26. 1. 2024

Soudkyně Donoghueová uvedla, že soud rozhodl, že Izrael musí "přijmout veškerá opatření, která jsou v jeho pravomoci", aby zabránil všem činům spadajícím do působnosti úmluvy o genocidě.Konstatovala, že Izrael musí "s okamžitou platností" zajistit, aby se jeho síly nedopustily žádného z činů, na které se vztahuje úmluva.Musí také přijmout okamžitá opatření ke zlepšení humanitární situace v Gaze.Soudkyně Donoghueová nařídila Izraeli, aby přijal opatření k zabránění a potrestání přímého podněcování ke genocidě. Z rozhodnutí vyplývají pro Izrael mezinárodněprávní povinnosti. Podle ní jsou všechny strany v pásmu Gazy vázány mezinárodním právem.Soud zdůraznilt, že Izrael musí zajistit uchování důkazů o údajné genocidě. Soudkyně Donoghueová nařídila Izraeli, aby do měsíce podal soudu zprávu o svých protigenocidních opatřeních.