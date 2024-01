Ústavní soud v záložně

26. 1. 2024 / Petr Haraším

Ničitel kmotrů vítězí To se tak běžně stane, že si politik valné úrovně z nevalné strany vloží rodinné úspory nikoli do normálního ústavu, ale do podivné podnikatelské záložny pochybné chuti. Nic se nestalo. Vše se vysvětlilo. Je to křišťálově čisté a ta částka taky nesouhlasí. Základní informace o skvostné záložně jasně ukazují a krásně dokládají, kam, do jaké skupiny lidí celý ten státník s ručením mizerným až příliš dokonale zapadl.

Premiérovi bývalí spolupodílníci se vyznačují velkou morální kvalitou. Politici pokleslé úrovně tedy hlavně ODS, firmy, co škubaly ve stamilionech, podivné půjčky podivným lidem, ztracené peníze na nákup zbraní, zmizelí umělci. Nepochopitelně malé pokuty od dohledových orgánů za obludně velké problémy. Přesně tohle je vizitka premiéra Fialy a strany ODS. Je velmi dobře, že si právě zde rodinné úspory uložil. Myšlenkový pochod předsedy ODS, premiéra České republiky a výstavní zhroucení finanční gramotnosti na profesorské úrovni.

Mám asi mega v prestižní a stabilní bance. Leč já jsem nejmoudřejší a nejslušnější předseda ODS všech dob. Vyberu tedy mega ze solidní banky, která nemá oplétačky s dohledovými orgány. Celý zpocený štěstím rychle, co mi fialové nohy dovolí, utíkám, aby mne někdo nepředběhl, vložit pečlivě střežený obnos do pochybné obyčejným lidem nepřístupné záložny, o které vůbec vlastně nic nevím. Netuším, jak budou vklad úročit, nikoho tam neznám a ty kluky, co tam mají konta, jsem ani nikdy neviděl. Průsery mé doporučené kampeličky mne ani tak moc nezajímají, neřeším, věřím a nic přeci nevím. Zatajím a uvidím, problém jako předchůdce Nečas řádně vysedím.

Já jen doufám, že to byl rodinný vklad a nikoli jen upřímný černý výnos

Jediný, kdo má jasno, je slovutný provládní novinář, který na Fóru 24 shledal Fialovy kmotří praktiky v kmotří záložně typickou pseudokauzou. Ostatně vše je dle Šafra pseudokauza, pokud se to nějak dotýká strany a vlády ODS. A to ještě on ani netušil, že se v této kauze zase vracíme k období Nečase a jeho bandy.

Já se velmi obávám, že z této podivné pochybné záložny se vyvalí tuny opravdu hnusného odpadu, který s grácií spadne přímo do Strakovky a na hlavu kmotří strany ODS. Tak ale hlavně, že největší ohrožení naší republiky jsou ty divné existence v karvinské hospodě, co si tam propíjejí duši a malý důchod.

Už je máme!

Ústavní soud se dopustil velkého špatného fuj. Posvětil nejvyšším a značně vymazleným právním paktem zlovůli odpovědné vlády. Ta se rozhodla léčit bolavé státní finance, které si sama navařila, tradičním a osvědčeným pravicovým šamanismem. Přednost v nejistých časech dostala lenost neschopné vlády, nečestné ekonomické jednání a hulvátské chování za hranicí příčetnosti. Spolu s ústavními soudci jsme si vyslechli slovutné ministry Stanjuru i Jurečku a vládní ekonomickou podržtašku Hampla, jak se doznali ke všem chybám, které vedly k nastalé situaci. Bohužel v rozporu s dobrými mravy zvítězily mravy zlé. Ekonomicky to pranic nesedí, ale v právním rybníčku se dá snadno utopit a otupit ještě nedávné zákonné nároky třech milionů občanů. Vždyť my to udělali pro naši skvělou budoucnost, kroutí se den po ostudném výroku předseda Baxa. Doba se mění, právo také, my soudci také.

Ústavní soud se nám snaží vsugerovat, že, pokud vláda z ryze pragmatických důvodů dlouhodobě lenoší, tak je tady Ústavní soud, který ji podrží. Všichni jsme věděli, že lednová inflace bude věru mastná, věděli. Všichni jsme věřili, že obrovská inflace znamená, že nastupuje mimořádná valorizace, věřili. Všichni už nyní víme, že nic není nemožné, víme.

Dali jsme vám, vládo tato i příští, dali jasný signál, co dělat, když je potřeba ohýbat právní prostředí v zemi. Neděkujte, jsme tady, abychom pomáhali a chránili ekonomické zájmy vlády a politiků v zájmu civilizace.

Když nemáme peníze, proč je nehledáme tam, kde jsou, nýbrž bereme je tam, kde se dotyční nemohou nijak bránit? Pár vládnoucích oligarchických rodin ročně navýší majetek o těch 400 miliard, kterými trapně argumentovali přistižení svědci a zneužili v rozhodnutí slavní soudci. Daňové neplechy pod kuratelou ODS ročně přijdou stát na 250 miliard. O dalších x set miliardových každoročních částkách, které se státu někam záhadně ztratí, se zmiňovat dávno netřeba, jsou dostatečně známy a bilionově změřeny a zváženy.

Oběť je zde usvědčena z pravdy, pachatel je usvědčen ze lži, ale paradoxně slaví spolu se soudci naprostý úspěch právě dotyčný pachatel. V poslední době je to v českém soudnictví už zlá zažraná tradice.

Povodit si ústavně důchodce, nevadí, co nebude vadit příště? Kdopak tak asi bude další na ráně? Kdopak tady užírá státu krajíc a vládě slávu? Vláda připravena v blocích, soud s nažhaveným kladívkem. Tak, kdo? Důchody jsou moc nákladné, polovině sebrat docela a druhé polovině o polovinu zkrátit. Zdravotně postižení stojí fůru peněz, které si nezaslouží, nevydělali si a soudruzi ve Spartě měli takové jedno pěkné řešení. Šup dolů a stát jásot, peníz pro budoucnost je plně ochráněn. Nebo, co ještě pravicovým politikům nedá spát a kazí jejich zasloužený blahobyt? Děti? Zdravotnictví? Vzdělání? Zaměstnanci? Sociální systém? Sportovci, bezdomovci a úředníci? Ničeho se nebojme, politici a soudci už to umějí zařídit. A může vůbec takto odpovědná vláda se soudem v zádech dopustit své nahrazení? Lze požadovat, aby ona, která šetří, škrtí a škudlí každou korunu na sociálně slabých pro budoucí generace, uvolnila místo někomu jinému? Není už zase nejvyšší čas spustit legislativní nouzi, chvíli nechat žvanit opozici a retroaktivně uvítat na věčné časy a nikdy jinak odvážnou vládu fialové barvy? Přeci chráníme ekonomiku, zajišťujeme budoucnost a jsme veřejně rozpočtově odpovědní, tak, kdo souhlasí, aby ústřední tajemník Fiala byl zvolen na dalších 20 let?

Co se tento týden už vládě povedlo? Rakušanovo zhanobení severní Moravy a Slezska. ústavní potvrzení zneužití legislativní nouze, schválení dominance vládní koalice v Poslanecké sněmovně a potvrzení možnosti retroaktivity, když se to hodí. A jako třešničku si prozápadní Senát dal na Putinem uvařený dort pokoření Istanbulské smlouvy.

Co by asi tak řekl tučný vlastník bytu, kdyby za ním přišel bezcenný český důchodce. Sice jsme si právně domluvili standardních 20 tisíc v českých na levný český nájem pro nejbohatší české důchodce na světě. Ale časy jsou zlé, nějak se nedaří a přeci dluhy nebudou splácet děti a vnuci. Tak tady jako tady je 10 tisíc, pane domácí a děkuji, Ústavní soud vše potvrdí, máte i tak fakt dost, nestrádáte což. Je potřeba přeci zasazovat nároky a právo do aktuálních ekonomických mantinelů, jak pravil odvážný předseda soudce. Je to rozhodnutí pro budoucnost, tak pochopte ctěný pane.

Z blamáže soudu má aktuálně nezřízenou radost premiér Fiala, jako by sám bez koně vyhrál Velkou pardubickou. Nadutý ministr financí už střádá plány na další hrůzy. Propustit bez udání důvodů, mocně pokrátit odstupné. Jurečka se schovává za děsnou nereálnou statistiku bohatství českých důchodců. Vláda v Poslanecké sněmovně už zneužívá výroku Ústavního soudu a má z toho velkou radost. Želbohu, jediným pravým vítězem bude zas a pouze hnutí ANO.

Haraším Petr Orlau

Pohledem do budoucnosti.

