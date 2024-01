Válka v Gaze: Soud v USA projedná žalobu obviňující Bidena, že nezastavil genocidu v Gaze

26. 1. 2024

Páteční slyšení, které se časově shoduje s očekávaným rozhodnutím ve věci genocidy v Jihoafrické republice proti Izraeli, považují Palestinci za "obrovské vítězství"



V pátek se u federálního soudu v kalifornském Oaklandu uskuteční slyšení v případu, v němž skupina Palestinců v USA i mimo ně obviňuje Bidenovu administrativu, že nedokázala zabránit probíhající genocidě v Gaze ze strany izraelské armády.



Žalobu původně podalo mnoho žalobců jako poslední pokus zastavit smrt svých rodinných příslušníků v Gaze. V pátek se u federálního soudu v kalifornském Oaklandu uskuteční slyšení v případu, v němž skupina Palestinců v USA i mimo ně obviňuje Bidenovu administrativu, že nedokázala zabránit probíhající genocidě v Gaze ze strany izraelské armády.Žalobu původně podalo mnoho žalobců jako poslední pokus zastavit smrt svých rodinných příslušníků v Gaze.



V měsících, které uplynuly od prvního podání žaloby, se počet rodinných příslušníků žalobců, kteří byli buď zabiti, nebo čelí izraelskému obléhání, zvýšil. Nyní však soud navzdory několikanásobným pokusům Bidenovy administrativy o zamítnutí případu umožnil jeho veřejné projednání.



Díky tomu, že žalobci dostali možnost veřejně obhájit svůj případ, získala skupina Palestinců povzbuzení morálky a naději, že pro sebe a své rodiny v Gaze dosáhnou alespoň zdání spravedlnosti.



"Znamená to, že genocidu - nebo spoluúčast na genocidě - nelze tak snadno odmítnout. Považujeme to za obrovské vítězství a znamení, že naše úsilí něco mění," řekla Laila el-Haddadová, palestinská Američanka a žalobkyně v tomto případu.



Z Haagu do Oaklandu



Pro některé palestinské žalobce v americkém soudním procesu byl tento případ posledním pokusem zastavit izraelské krveprolití v Gaze. Kromě toho, že případ pokračuje v Kalifornii, se však právní bitva za označení izraelské vojenské kampaně v Gaze za genocidu rozrostla.



V prosinci předložila Jihoafrická republika u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) žalobu proti Izraeli a obvinila zemi z genocidy v Gaze.



Někteří z palestinských žalobců v případu v Oaklandu byli v týdnu během jednání u soudu v Haagu, kde projevili podporu tomuto případu a zdůraznili jeho propojení s jejich právní bitvou uvnitř USA - největšího podporovatele Izraele a jeho armády.



Propojení obou případů se znovu projeví v pátek, kdy se očekává, že haagský soud zveřejní rozhodnutí o jihoafrickém případu a kalifornský soud uspořádá první slyšení o žalobě obviňující Bidena ze spoluúčasti na izraelských akcích v Gaze.



"Zatímco svět s hrůzou sleduje decimování Gazy, od Haagu po Kalifornii, soudy mají povinnost dodržovat právo a zastavit genocidu," uvedlo Centrum pro ústavní práva ve svém prohlášení.



Obvinění z genocidy našlo odezvu i ve Spojených státech a ovlivnilo americké veřejné mínění.





Podle nového průzkumu veřejného mínění zveřejněného tento týden se každý třetí Američan domnívá, že Izrael páchá v Gaze genocidu. V případě Bidenových voličů je to každý druhý člověk.





"Jako Palestinka z Gazy a Američanka, který platí za izraelské vyvražďování své vlastní rodiny, jsem povinna udělat vše, co je v mých silách, abych zastavila pokračující poskytování zbraní, peněz a diplomatického krytí Izraeli pro jeho genocidu v Gaze, a to včetně žádosti o zásah soudu," řekla Haddadová.







Zdroj v angličtině ZDE

